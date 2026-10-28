Alemania busca entrar en el caza de sexta generación de Japón, Italia y Reino Unido tras el fracaso del FCAS

El colapso del FCAS debido a discrepancias industriales deja en la incertidumbre el futuro del desarrollo conjunto de defensa aérea para socios como Francia y España.

Socios del GCAP como Reino Unido e Italia se muestran abiertos a la incorporación germana, aunque el avanzado reparto industrial previo podría complicar las negociaciones.

El canciller alemán, Friedrich Merz, confirmó desde Tokio contactos entre los ministros de Defensa de ambos países para explorar una posible integración en el proyecto.

Alemania evalúa unirse al programa GCAP junto a Japón, Italia y Reino Unido para desarrollar un caza de combate de sexta generación tras el fracaso del proyecto FCAS.

Alemania estudia incorporarse al programa GCAP (Global Combat Air Programme), liderado por Japón, Italia y Reino Unido para desarrollar un caza de combate de sexta generación, tras el colapso de la iniciativa franco-alemana FCAS, en la que también participa España, obligada a buscar alternativas en el mercado.

El canciller alemán, Friedrich Merz, confirmó desde Tokio que Berlín está analizando esta posibilidad, un paso que podría suponer un giro estratégico para el futuro de la industria aeronáutica militar europea, según informa Reuters.

Tras reunirse con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, Merz anunció que los ministros de Defensa de ambos países mantendrán próximamente conversaciones para explorar una posible participación alemana en el proyecto.

La iniciativa se enmarca en la apuesta alemana por reforzar sus vínculos con Japón en materia de defensa, tecnologías avanzadas y suministro de materias primas críticas.

Aunque Takaichi no aludió expresamente al GCAP, defendió una mayor cooperación entre las industrias de defensa de ambos países en aquellos ámbitos en los que sus capacidades sean complementarias.

FCAS Airbus Omicrono

La aproximación entre Berlín y Tokio refleja también la creciente convergencia estratégica entre Europa y el Indo-Pacífico, en un contexto marcado por la amenaza rusa y la expansión militar de China.

La opción cuenta, además, con la disposición de Londres. A principios de octubre, el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que Reino Unido estaba abierto a la participación alemana en el programa, cuyo objetivo es que el nuevo avión entre en servicio en 2035.

También Italia ve con buenos ojos que Alemania se sume a su proyecto de caza de sexta generación tras el fracaso del FCAS.

Sin embargo, las negociaciones industriales entre los tres socios fundadores se encuentran ya en una fase avanzada, lo que podría complicar la incorporación de un nuevo miembro.

El canciller alemán, Friedrich Merz, saluda al primer ministro de Japón, Sanae Takaichi, durante una rueda de prensa conjunta celebrada en la residencia oficial del primer ministro, en Tokio, Japón, el 28 de octubre de 2026. Kim Kyung-Hoon/Reuters

Merz reconoció que el reparto de las responsabilidades industriales entre Japón, Italia y Reino Unido está muy avanzado, aunque aseguró que Alemania continúa evaluando todas las alternativas.

El canciller advirtió de que Berlín podría no estar en condiciones de tomar una decisión a comienzos de 2027, el plazo al que aspira Tokio.

Un cambio de rumbo

El FCAS (Future Combat Air System), impulsado por Francia, Alemania y España, pretendía desarrollar un sistema de combate aéreo de nueva generación que integrase un caza tripulado, drones de acompañamiento y una red de combate conectada.

Las discrepancias industriales y sobre el reparto de responsabilidades hicieron fracasar el FCAS, aunque aún queda por definir la nube de combate.

Un eventual acercamiento al GCAP permitiría a Alemania explorar una vía alternativa para mantener a su industria aeronáutica en la carrera tecnológica de los futuros sistemas de combate. No obstante, su incorporación exigiría negociar su participación industrial y financiera con los socios actuales sin poner en riesgo el calendario del programa.

Si Alemania acaba incorporándose al GCAP, el proyecto podría ganar peso industrial y financiero, pero también supondría un revés para las aspiraciones de Francia de consolidar un programa común europeo de combate aéreo y dejaría a España ante una mayor incertidumbre sobre el futuro del FCAS.