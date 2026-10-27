Navantia acelera la renovación de la flota de combate de la Armada con la botadura de la segunda fragata F-110

La entrega de la primera unidad, la 'Bonifaz', está programada para 2028, con la previsión de que la Armada reciba posteriormente una fragata al año.

Los nuevos buques incorporan alta tecnología como el concepto de Gemelo Digital, una planta propulsora híbrida CODELAG, el radar SPY-7 y un Espacio Multimisión de más de 170 metros cuadrados.

El programa F-110 cuenta con una inversión de 4.896 millones de euros para construir cinco fragatas que sustituirán a las F-80 y mantendrán unos 9.000 empleos durante una década.

Navantia bota en Ferrol la fragata F-112 'Roger de Lauria', la segunda unidad de la serie F-110, cuatro meses antes de lo previsto dentro del plan de modernización de la Armada.

La puesta a flote de la segunda fragata de la clase F-110 supone la consolidación del proceso de modernización en el que está inmersa la Armada. Poco más de un año después de la botadura de la F-111 'Bonifaz', Navantia hará lo propio este martes con la F-112 'Roger de Lauria' en sus astilleros de Ferrol (A Coruña), cuatro meses antes de los previsto.

El programa F-110 representa uno de los proyectos navales más ambiciosos impulsados en España en los últimos años y simboliza un verdadero salto cualitativo tanto en el plano operativo como en el tecnológico e industrial.

Estos nuevos buques reemplazarán a las seis fragatas de la serie F-80, que tras más de tres décadas de servicio se aproximan ya al final de su vida operativa. Cada nueva unidad recibirá el nombre de un marino ilustre de la historia naval de España: F-111 'Ramón de Bonifaz', F-112 'Roger de Lauria', F-113 'Pedro Menéndez de Avilés', F-114 'Luis de Córdova' y F-115 'Antonio Barceló'.

Todo el programa avanza a pasos agigantados dado que el constructor naval español va por delante del cronograma original. Así, en cuanto a la F-111, el buque se encuentra a flote y los trabajos de instalación de equipos y sistemas continúan. Los próximos hitos son el encendido del Sistema de Combate (CSLO: Combat System Light Off) y de la turbina de gas.

Este último, junto con los motores eléctricos que ya han sido puestos en marcha, la reductora y las líneas de ejes ya instalados, complementan el sistema de propulsión del buque. La entrega de la 'Bonifaz' está prevista para 2028 y la Armada espera recibir una fragata al año a partir de entonces.

Por su parte, la F-113 'Menéndez de Avilés' ya tiene dos bloques montados en grada y 31 en distintos estados de fabricación. La puesta de quilla fue el pasado 23 de julio.

La cuarta y penúltima unidad de la familia -F-114 'Luis de Córdova'- se encuentra en etapa inicial de corte de previas que se está llevando a cabo en la nueva Fábrica Digital de Bloques -en la que Navantia ha invertido 110 millones- en las instalaciones ferrolanas. La F-115 'Barceló' todavía no está en fase de producción.

Innovaciones tecnológicas

Las F-110 se conciben como buques de escolta polivalentes, con gran capacidad de combate antisubmarino, antisuperficie y antiaéreo, plenamente interoperables con otras fuerzas navales. Del proyecto participan alrededor de 500 empresas y casi dos tercios de los equipos y sistemas integrados en las fragatas son españoles.

El contrato con el Ministerio de Defensa asciende a 4.896 millones de euros repartidos entre las cinco fragatas, sosteniendo unos 9.000 empleos durante una década.

La fragata F111 'Bonifaz' - Navantia

Se trata de naves concebidas con la versatilidad necesaria no solo para operar en escenarios de alta intensidad, sino también para cumplir tareas vinculadas a la seguridad marítima o al apoyo a autoridades civiles en situaciones diversas.

Cada embarcación presenta 145 metros de eslora, una manga de 18,6 metros y un desplazamiento a plena carga de unas 6.200 toneladas. La dotación será de 150 personas con capacidad para alojar a 37 adicionales, una velocidad máxima superior a 26 nudos, una velocidad de crucero que supera los 17 nudos y una autonomía de más de 4.100 millas náuticas a 15 nudos.

El diseño de las fragatas ha incorporado soluciones y tecnologías innovadoras que las sitúan a la vanguardia mundial de su clase. Destaca en este sentido el concepto de Gemelo Digital, una réplica virtual del buque que se alimenta en tiempo real de la información registrada por sensores distribuidos por todas las plataformas de la nave y que permite optimizar mantenimiento, consumos y eficiencia operativa.

A ello se suma el Sistema de Servicios Integrados, una infraestructura con más de 2.000 nodos inteligentes que actúan como un auténtico sistema nervioso de la fragata y proporcionan capacidades de iluminación, conectividad inalámbrica, sensores ambientales, videovigilancia, megafonía y localización del personal a bordo.

Botadura de la fragata F-111 'Bonifaz', en septiembre de 2025 Navantia

La planta propulsora híbrida CODELAG, compuesta por dos motores eléctricos de 3,4 MW cada uno, una turbina de gas de 22 MW, un empujador retráctil azimutal de proa y cuatro generadores diésel encapsulados de 3 MW cada uno, destaca por su versatilidad, capacidad de crecimiento futuro y respeto medioambiental.

La integración de estas plantas en el Gemelo Digital permite reconfigurar y optimizar su eficiencia en tiempo real. Por su parte, el Sistema Integrado de Control de Plataforma asegura el control centralizado de la propulsión, la generación eléctrica y los sistemas de seguridad del buque con un altísimo nivel de redundancia y supervivencia.

Los buques cuentan también con uno de los elementos más avanzados de su diseño: el Espacio Multimisón, un área de más de 170 metros cuadrados con acceso por popa y costado.

El mismo puede acoger un segundo helicóptero, vehículos no tripulados, embarcaciones RHIB, contenedores de diverso tipo y módulos de misión específicos, dotando al buque de una flexibilidad operativa sin precedentes en la Armada española.

Sistema de combate

En materia de armamento, cada unidad dispone de un lanzador vertical de misiles MK-41 con 16 celdas, un cañón de 127 milímetros con capacidad para utilizar munición de alcance extendido, dos lanzadores cuádruples de misiles NSM, dos tubos dobles lanzatorpedos, dos cañones automáticos de 30 mm, cuatro ametralladoras pesadas de 12,7 mm y un sistema Nixie de contramedidas.

El sistema de combate, gobernado por el Scomba de Navantia, totalmente integrado con el Aegis de Lockheed Martin, articula las capacidades antiaéreas, antisubmarinas y antisuperficie. Esta plataforma analiza los datos procedentes de múltiples sensores, los integra y los presenta en una interfaz común, optimizando la toma de decisiones en escenarios de alta exigencia.

Dentro de los sistemas de detección y de guerra destacan el radar SPY-7 de Lockheed Martin, capaz de ofrecer una cobertura de detección y seguimiento excepcional; la suite de sonares integrada por el sonar remolcado Captas-4 y el sonar de casco BlueMaster UMS 4110 de Thales; y el radar multifunción en banda X junto con la suite de Guerra Electrónica desarrollada por Indra.

Finalmente, el programa de seguridad y protección se fortalece con el enfoque System Safety Approach, que integra de manera transversal las innovaciones del Gemelo Digital, el Sistema de Servicios Integrados y las medidas de ciberseguridad.

Con ello se garantiza una operación segura, se anticipan riesgos para la dotación, se maximizan los estándares de protección medioambiental y se asegura la supervivencia del buque en situaciones críticas.