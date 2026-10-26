Reino Unido recupera la capacidad de producir cañones de gran calibre de la mano de la compañía alemana Rheinmetall

El proyecto creará unos 100 empleos cualificados e integrará acero británico de la empresa Sheffield Forgemasters para blindar la cadena de suministro.

La factoría producirá sistemas de armas de 120 mm y 155 mm para los tanques Challenger 3 y plataformas de artillería de la OTAN, alcanzando hasta 245 cañones al año.

La instalación ha sido construida por la firma alemana Rheinmetall tras una inversión superior a 200 millones de libras dentro del marco del Acuerdo de Trinity House.

Reino Unido recupera la capacidad de fabricar cañones de gran calibre tras 20 años sin producción nacional gracias a la apertura de la planta 'UK Gun Hall' en Telford.

El sector de la defensa británico ha entrado en una nueva etapa productiva con la inauguración del denominado UK Gun Hall en la localidad de Telford, en el centro del país, un complejo industrial que supone la recuperación de la capacidad para fabricar armas de gran calibre dentro de las fronteras del Reino Unido, un hito que pone fin a un prolongado paréntesis de dos décadas sin producción nacional de este tipo de sistemas.

El centro, construido por el gigante armamentístico alemán Rheinmetall, refleja la cooperación militar y tecnológica sellada entre Londres y Berlín al amparo del histórico Acuerdo de Trinity House.

La puesta en marcha de estas instalaciones se integra en un plan de inversión más amplio ejecutado por Rheinmetall, que supera los 200 millones de libras esterlinas (238 millones de euros) en sus operaciones británicas a lo largo del último lustro.

Este esfuerzo financiero complementa programas terrestres de primer orden en los que la empresa ya participa de forma activa, tales como el despliegue del vehículo de infantería mecanizado Boxer y el desarrollo del carro de combate Challenger 3.

Durante el acto inaugural, que congregó a destacadas figuras del Gobierno británico, los mandos de las Fuerzas Armadas y representantes industriales, el secretario de Estado de Defensa, Wes Streeting, ha subrayado la trascendencia del proyecto: "Gran Bretaña ha vuelto a fabricar las armas que nuestras Fuerzas Armadas necesitan para defender la nación frente a nuestros adversarios".

"100 puestos de trabajo cualificados en un sector manufacturero de primer orden y el regreso de la producción de armas de gran calibre al territorio británico por primera vez en 20 años: así es como se materializa la defensa como motor de crecimiento", ha insistido.

La factoría abarca una superficie productiva de 11.500 metros cuadrados y está concebida para producir sistemas de armas de 120 mm y 155 mm, garantizando el suministro tanto para el Challenger 3 como para las venideras plataformas de artillería del ejército británico y de otros aliados de la OTAN.

Inauguración de la planta 'Gun Hall' Rheinmetall

Una vez que alcance su pleno régimen operativo, la planta contará con la capacidad de ensamblar hasta 245 cañones combinados al año y más de 50 recámaras anuales. Esta infraestructura escalable busca responder a la creciente demanda internacional en un entorno geopolítico marcado por la urgencia de fortalecer la disuasión colectiva y afianzar la resiliencia en las cadenas de suministro.

El despliegue de la fábrica ha destacado por su extraordinaria celeridad, logrando habilitar un inmueble antes desocupado en tan solo ocho meses. En ese periodo se completó la instalación de maquinaria avanzada y se materializó un programa exhaustivo de transferencia de conocimiento.

Especialistas británicos se formaron en la planta de Unterlüß, en Alemania, asimilando destrezas en control de calidad y manufactura de precisión que luego trasladaron a Shropshire. En mayo de 2026, comenzaron a salir de Telford las primeras recámaras y bloques de recámara, a las que siguió la producción de los cañones en junio de 2026, validando la autosuficiencia técnica del enclave.

"Al combinar la experiencia de Rheinmetall con las competencias, la innovación y la capacidad de fabricación británicas, estamos reforzando la capacidad industrial autónoma del Reino Unido, apoyando a las Fuerzas Armadas y contribuyendo a la seguridad de la OTAN y de Europa", ha afirmado Armin Papperger, consejero delegado de Rheinmetall.

El impacto económico en la región también resulta sustancial. Rheinmetall cuenta con unos 685 trabajadores en Telford, de los cuales 35 ya operan en el Gun Hall, con una previsión de superar el centenar de especialistas directos a medida que el ritmo fabril se incremente.

"Al transferir conocimientos especializados desde Alemania y desarrollar una plantilla británica altamente cualificada aquí, en Telford, estamos creando puestos de trabajo cualificados, apoyando a las empresas británicas y construyendo la capacidad industrial necesaria para equipar a nuestras Fuerzas Armadas, al tiempo que invertimos en la prosperidad a largo plazo del Reino Unido", ha destacado, por su parte, Rebecca Richards, directora general de Rheinmetall UK.

El proyecto contempla además una integración profunda con la industria pesada nacional, ya que Rheinmetall incorporará acero británico suministrado por Sheffield Forgemasters a las líneas de montaje. Esta decisión busca blindar los suministros frente a contingencias exteriores y revitalizar el tejido metalúrgico del país.