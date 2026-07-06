Canadá escoge el Type 212CD de la alemana TKMS como su nuevo submarino sobre la oferta de la surcoreana Hanwha

La inversión generará 167.000 millones de dólares canadienses en actividad económica y más de 650.000 puestos de trabajo en Canadá durante la vigencia del proyecto.

El acuerdo incluye el establecimiento de una empresa canadiense para el mantenimiento de los submarinos, garantizando autonomía operativa y transferencia tecnológica.

El programa prevé la adquisición de hasta 12 submarinos, con la entrega de la primera unidad en 2033, y responde a necesidades geopolíticas estratégicas en el Ártico y el Atlántico Norte.

Canadá ha seleccionado el submarino Type 212CD de la alemana TKMS para modernizar su flota, descartando la oferta de la surcoreana Hanwha.

El Gobierno de Canadá ha seleccionado a la compañía alemana Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) como el proveedor preferente para su Proyecto de Submarinos de Patrulla (CPSP, por sus siglas en inglés) tras decantarse por el sumergible Type 212CD por sobre el diseño propuesto por la empresa surcoreana Hanwha.

Ambas empresas habían llegado a la recta final de la licitación, a la que también había aspirado Navantia con su buque S-80, oferta descartada por Ottawa hace casi un año.

El CPSP prevé la adquisición de hasta 12 submarinos con el objetivo de modernizar la flota canadiense de manera profunda. El programa prevé la entrega de la primera unidad para el año 2033, consolidando una estrategia de defensa a muy largo plazo.

La elección del Type 212CD responde a necesidades geopolíticas críticas en un momento de crecientes tensiones globales, especialmente en las regiones polares.

A diferencia de otras plataformas, el 212CD ha sido diseñado de manera conjunta entre Alemania y Noruega expresamente para operar en el Ártico, así como en las complejas condiciones del Atlántico Norte y las aguas cálidas del Pacífico, han señalado desde TKMS a través de un comunicado.

Se trata de una nave construida para el Norte de forma nativa, un factor clave dado que Canadá y sus aliados de la OTAN requieren con urgencia una presencia y una capacidad de disuasión creíbles en estas latitudes estratégicas.

"Este es un día importante para Canadá, Alemania y Noruega. Con el CPSP, nos enorgullece asumir el mayor pedido individual en la historia de TKMS, y con él viene una promesa clara: cumpliremos con lo prometido", ha asegurado Oliver Burkhard, director ejecutivo de TKMS.

El acuerdo establece un marco de colaboración gubernamental diseñado expresamente para cimentar una empresa canadiense soberana dedicada por completo al mantenimiento de los submarinos.

Esto garantizará la autonomía operativa de Ottawa a largo plazo, al tiempo que propicia el desarrollo de la mano de obra, la transferencia de competencias tecnológicas de vanguardia y el fortalecimiento continuo de las cadenas de suministro locales.

En términos financieros, se estima que la propuesta definitiva generará un total de 167.000 millones de dólares canadienses (103.000 millones de euros) en actividad económica dentro del país, con un impacto económico directo superior a los 86.000 millones de dólares canadienses (53.000 millones de euros) y la creación de más de 650.000 puestos de trabajo a lo largo de toda la vigencia del proyecto.

"La confianza de Canadá en el Type 212CD es una prueba de la competitividad internacional de TKMS. Con esta decisión, TKMS confirma su papel como socio estratégico fiable para la seguridad marítima en todo el mundo", ha señalado Volkmar Dinstuhl, presidente del Consejo de Supervisión de TKMS.

Desde el punto de vista puramente empresarial, este megacontrato expande la cartera de pedidos actual de TKMS en más de un 50%. "La decisión de Canadá a favor del Equipo 212CD supone un éxito rotundo para TKMS", ha afirmado Miguel López, consejero delegado de thyssenkrupp AG.