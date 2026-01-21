Trump admite que EEUU utilizó un arma sónica secreta en Venezuela para capturar a Maduro: "Nadie más la tiene"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump confirmó que Estados Unidos usó un arma sónica secreta durante la operación para capturar a Nicolás Maduro en Caracas. La operación incluyó 150 aeronaves y la participación de la unidad Delta Force, utilizando tecnología militar avanzada hasta ahora desconocida públicamente. Testigos venezolanos relataron que la supuesta arma sónica incapacitó rápidamente a los guardias que protegían a Maduro, causando síntomas severos como sangrado y desorientación. Las armas sónicas y acústicas modernas pueden provocar lesiones auditivas, confusión y efectos físicos intensos, y el ejército estadounidense ha desarrollado sistemas como el LRAD y el ADS para usos no letales.

Donald Trump ha reavivado el debate sobre el armamento utilizado por el Ejército de Estados Unidos durante el operativo para capturar al ahora expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la madrugada del pasado 3 de enero.

En la denominada Operación Resolución Absoluta participaron 150 aeronaves -entre cazas F-22, F-35 y F-18, bombarderos B-1 y aviones de alerta temprana E-2- y Washington dejó claro que posee las fuerzas armadas mejor preparadas del planeta y una capacidad militar envidiable.

Sin embargo, tras aquel despliegue de película surgió el rumor de que la unidad de operaciones especiales Delta Force había utilizado capacidades desconocidas hasta el momento: un arma sónica que habría derribado en sólo segundos a los guardias cubanos que protegían a Maduro.

El propio presidente estadounidense ha sido el encargado de poner luz sobre este asunto al admitir la existencia de este sistema. "Nadie más la tiene", ha asegurado Trump en una entrevista con News Nation.

"Tenemos armas de las que nadie sabe nada. Probablemente sea bueno no hablar de ellas, pero tenemos algunas armas increíbles", ha añadido el mandatario, quien, no obstante, no ha querido dar más detalles al respecto.

De esta manera, el jefe de la Casa Blanca ha esclarecido una de las mayores incógnitas sobre la operación llevada a cabo por el Pentágono para apresar a Maduro, quien se escondía en una base militar en Caracas.

La polémica sobre la existencia o no de este armamento surgió a raíz del testimonio de un supuesto guardia de Maduro que aseguró que las fuerzas estadounidenses habían empleado un arma que incapacitó casi al instante a los soldados venezolanos y cubanos.

🚨 @KatiePavlich a Trump:



"Hubo un arma que se usó, un arma sónica que eliminó a muchos de los guardaespaldas cubanos que se usaban para defender a Maduro. Mucha gente vio los detalles sobre esa arma y estaban preocupados. ¿Es algo de lo que los estadounidenses deberían tener… pic.twitter.com/8WV1L8BqGk — Molotov (@ipoolgian) January 21, 2026

"De repente todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin ninguna explicación", ha afirmado el supuesto agente, quien ha detallado que lo siguiente que vieron los hombres de Maduro fueron drones helicópteros sobrevolando sus posiciones. "No sabíamos cómo reaccionar", ha reconocido.

"En un momento dado, lanzaron algo; no sé cómo describirlo. Era como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si mi cabeza fuera a explotar por dentro", ha detallado el soldado, cuyo relato fue compartido por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en sus redes sociales.

De pronto, según el guardia venezolano, todos los efectivos comenzaron a sangrar por la nariz. "Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, incapaces de movernos. Ni siquiera podíamos levantarnos después de esa arma sónica, o lo que fuera", ha asegurado.

"Fue una masacre. Éramos cientos, pero no teníamos ninguna posibilidad. Disparaban con tanta precisión y velocidad... parecía que cada soldado disparaba 300 balas por minuto. No pudimos hacer nada", ha lamentado.

"El rayo del dolor"

Las armas acústicas o sónicas representan uno de los ejemplos más avanzados de tecnología militar moderna. Su funcionamiento se basa en el uso del sonido como medio para incapacitar o causar daño a un adversario. Algunos de estos sistemas emiten haces concentrados de sonido o ultrasonido, mientras que otros generan campos sonoros que cubren áreas más amplias.

Diversas investigaciones han demostrado que la exposición a sonidos de gran intensidad puede provocar lesiones internas, alteraciones en el sistema nervioso central y daños en la función cardiovascular. En niveles extremadamente altos, las ondas sonoras pueden romper los tímpanos, provocar dolores intensos y generar confusión o pérdida del equilibrio.

De acuerdo con testimonios como el de un ciudadano venezolano, este tipo de armas puede afectar directamente al oído o al sistema nervioso, causando náuseas, ansiedad, vértigo y desorientación. Experimentos realizados con ratones han mostrado que la exposición a ultrasonidos entre 700 kHz y 3,6 MHz puede producir daños en los pulmones y el intestino.

Entre las armas acústicas más utilizadas destaca el Dispositivo Acústico de Largo Alcance (LRAD, por sus siglas en inglés), empleado con frecuencia en tareas de control de multitudes. Este aparato puede emitir sonidos de hasta 150 decibelios, una intensidad capaz de ocasionar lesiones auditivas permanentes.

A lo largo de los años, el ejército de Estados Unidos ha divulgado parte de su trabajo en el campo de las armas de energía dirigida, muchas de ellas de carácter no letal. Estas tecnologías incluyen sistemas diseñados para emitir sonidos penetrantes o generar efectos visuales o físicos que temporalmente dejen sin capacidad de acción a las personas.

Uno de los desarrollos más conocidos es el Sistema de Negación Activa (ADS), popularmente llamado "el rayo del dolor", un equipo montado en vehículos que proyecta ondas milimétricas y produce una sensación de calor o ardor en la piel sin causar daño permanente. Este sistema fue concebido principalmente como herramienta de control de multitudes y como defensa ante posibles ataques terroristas o suicidas.

En los últimos años, el ejército estadounidense ha continuado experimentando con tecnologías no letales que combinan elementos del ADS, el LRAD y dispositivos con efectos luminosos o deslumbrantes. Buena parte de estas investigaciones se ha concentrado en el uso de plasma generado mediante láser, explorando nuevas formas de disuasión sin recurrir a la fuerza letal.