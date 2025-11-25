Santa Bárbara Sistemas mantiene negociaciones con Indra y EM&E para el desarrollo del programa ATP Cadenas

Las claves nuevo Generado con IA Santa Bárbara Sistemas negocia con Indra y Escribano Mechanical & Engineering para participar en el desarrollo del nuevo sistema de artillería autopropulsada de cadenas (ATP Cadenas) para el Ministerio de Defensa. El contrato para la adquisición de 128 obuses autopropulsados de cadenas y vehículos de municionamiento tiene un valor estimado de 4.500 millones de euros, con financiación inicial de 1.821 millones aprobada para la UTE liderada por Indra. El programa busca dotar al Ejército de Tierra y la Infantería de Marina con sistemas de artillería modernos, de fabricación española, capaces de ofrecer mayor alcance, precisión, movilidad y compatibilidad con nuevas municiones. Santa Bárbara ha presentado el obús autopropulsado Némesis, equipado con tecnología avanzada y diseñado para responder a las exigencias de los conflictos bélicos actuales, como la guerra en Ucrania.

Uno de los principales Programas Especiales de Modernización impulsados por el Ministerio de Defensa es el sistema de artillería autopropulsada de cadenas, cuya celebración del contrato de adquisición acaba de aprobarse en el Consejo de Ministros de hoy.

El contrato del obús autopropulsado de cadenas tiene un valor estimado de 4.500 millones de euros y el Gobierno aprobó en octubre financiación a la UTE formada por Indra y (EM&E) Escribano Mechanical & Engineering por valor de 1.821 millones.

Fuentes de Santa Bárbara Sistemas han confirmado a EL ESPAÑOL que la compañía se encuentra en negociaciones con las empresas que forman la mencionada UTE.

De hecho, cuando se conoció la financiación en octubre, Santa Bárbara Sistemas emitió un comunicado tendiendo la mano tanto a Indra como a EM&E para llevar a cabo el desarrollo conjunto del vehículo.

Fuentes de máxima solvencia consultadas por EL ESPAÑOL apuntan a que el programa se llevará a cabo con componentes de fabricación 100% española y que Indra mantiene, actualmente, conversaciones con otras compañías como suministradores.

"Con este sistema se persigue contar con medios apropiados con el alcance, precisión y movilidad suficiente y con reducidos tiempos de entrada y salida de posición", según queda reflejado en la referencia del Consejo de Ministros de este martes.

Basándose en estas características, Defensa busca la reducción notable del tiempo de permanencia en los asentamientos y garantizar su capacidad de supervivencia.

"El ATP Cadenas también tiene la finalidad de desarrollar un sistema de fuego indirecto de largo alcance que cumpla con los estándares de este siglo XXI", según las exigencias de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio liderado por Robles.

Otra de las características clave que destaca Defensa es la compatibilidad con nuevas familias de municiones y contar con “una alta comunalidad de plataformas con las unidades apoyadas”.

El programa tiene prevista la incorporación de un total de 128 obuses y mismo número de vehículos de municionamiento.

Además, los equipos se dedicarán tanto al Ejército de Tierra como a la Infantería de Marina, mientras que los de ruedas sólo irán a parar a unidades de los primeros.

“El desarrollo de este proyecto proporcionará la capacidad de apoyo y protección necesaria a organizaciones operativas terrestres y anfibias de forma oportuna, permanente (24/7), decisiva y ajustada a la situación”, explican en el real decreto que describía a los vehículos.

“Se dispondrá de sistemas ágiles, potentes, capaces de batir objetivos en profundidad empleando diferentes trayectorias de forma simultánea, de respuesta inmediata, con la precisión adecuada para evitar daños colaterales, capaces de realizar ataques selectivos y aptos para batir áreas con el menor número de municiones posible”.

Némesis

El pasado mes de mayo, en la madrileña feria de FEINDEF, Santa Bárbara Sistemas presentó el Némesis, su apuesta de obús autopropulsado de cadenas para hacerse con el programa de Defensa.

Tal y como explicó Santa Bárbara en un documento anterior, la producción del obús autopropulsado de cadenas se puede iniciar de forma "prácticamente inmediata" en las propias instalaciones de la compañía en Trubia y Alcalá de Guadaíra.

El obús autorpropulsado diseñado por Santa Bárbara está equipado con un módulo de artillería suministrado por la empresa franco-germana KNDS, el cual alberga un cañón para munición de 155 milímetros.

Desde Santa Bárbara aseguran que su sistema se posiciona como una solución clave en el apoyo de fuego indirecto en escensario bélicos actuales y futuros, gracias a su fiabilidad, automatización avanzada y flexibilidad para operar en diversos entornos.

El Némesis, afirman sus creadores, es una respuesta a la necesidad que ha generado la guerra en Ucrania, que ha supuesto "una evolución" a lo que artillería se refiere.

Este obús dispone de un potente motor diésel de 1100 CV que, combinado con cadenas de acero o caucho compuesto, le garantiza una movilidad excepcional, sostiene su fabricante.