Imágenes satelitales que muestran la construcción por parte de Irán de la instalación subterránea de Behjatabad, Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional de Estados Unidos.

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LO ESENCIAL Las claves Imágenes satelitales muestran la construcción acelerada de un gran complejo subterráneo en Behjatabad, Irán, ubicado entre las instalaciones de Natanz e Isfahán. La infraestructura abarca cerca de 50 kilómetros cuadrados y está vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Aunque su uso exacto es una incógnita, los analistas estiman que podría albergar misiles o armas avanzadas, sin descartar completamente posibles fines nucleares. Las obras comenzaron a finales de 2025 y han continuado activas para blindar instalaciones estratégicas ante posibles ataques de EEUU e Israel.

Nuevas imágenes satelitales han revelado la construcción acelerada de un vasto complejo subterráneo en las montañas del centro de Irán, situado entre las instalaciones nucleares de Natanz e Isfahán y vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), según un informe difundido este jueves por el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS).

Precisamente ambos complejos, junto a las instalaciones de Fordow, fueron el objetivo del bombardeo principal, el 22 de junio de 2025, por parte de EEUU, en el marco de la llamada Operación Martillo de Medianoche durante la Guerra de los 12 Días.

Estados Unidos atacó simultáneamente las tres instalaciones empleando bombarderos B-2, bombas antibúnker y misiles Tomahawk.

Tras el inicio de la actual guerra abierta contra Irán en 2026, la planta de Natanz volvió a ser bombardeada en varias ocasiones en operaciones conjuntas de EEUU e Israel.

El emplazamiento, identificado como Behjatabad, destaca por una envergadura y una velocidad de ejecución inusuales en comparación con otras infraestructuras subterráneas del país.

El centro de estudios con sede en EEUU estima que, una vez finalizado, el perímetro protegido abarcará cerca de 50 kilómetros cuadrados.

Las capturas más recientes, tomadas el martes, confirman que los trabajos continúan activos, incluido el levantamiento del perímetro exterior de seguridad.

Su finalidad, una incógnita

Aunque la finalidad exacta de Behjatabad sigue siendo una incógnita, los investigadores consideran que sus características son compatibles con distintos usos militares estratégicos, como albergar fuerzas de misiles del CGRI o servir de almacén para sistemas de armamento avanzado.

El informe advierte de que "no se puede descartar una finalidad nuclear", si bien precisa que hasta el momento no se han identificado pruebas directas de instalaciones para el enriquecimiento de uranio u otras infraestructuras específicas del programa atómico iraní.

La publicación del análisis coincide con las declaraciones realizadas este jueves por el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamed Eslami, quien aseguró durante la inauguración de un centro de radiación nuclear en la ciudad de Rasht que el desarrollo nuclear iraní es "imparable".

A partir de fotografías de la empresa Vantor, el ISIS ha reconstruido la cronología del proyecto y sitúa los primeros indicios de actividad en la primera mitad de diciembre de 2025, unos seis meses después de la llamada Guerra de los 12 Días entre Israel e Irán.

Las tareas de excavación y construcción registraron avances significativos a lo largo de 2026 y se mantuvieron en marcha incluso durante la guerra con EEUU e Israel.

El desarrollo de Behjatabad se enmarca en los esfuerzos de Teherán por dispersar, reforzar y blindar bajo tierra sus instalaciones militares y estratégicas con el objetivo de reducir su vulnerabilidad frente a futuras operaciones militares estadounidenses e israelíes.