Kaláshnikov, tirolina y drones: las mujeres de Irán aprenden a disparar en plazas convertidas en campos de entrenamiento

El régimen prevé expandir estos centros de formación militar fuera de los cuarteles a catorce plazas de la capital y a diversas capitales provinciales.

La iniciativa busca capacitar a medio millón de inscritos ante la amenaza de operaciones terrestres en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos.

Las voluntarias aprenden a manipular armas de fuego como el Kaláshnikov AK-47, pistolas y fusiles, además de recibir instrucción en el manejo de drones y sistemas antiaéreos.

Irán habilita campos de entrenamiento militar para voluntarias civiles en cuatro plazas de Teherán, incluyendo la emblemática plaza Azadi, en el marco del movimiento estatal Yanfada.

Zahra, una maestra de 34 años, se lleva la culata de un Kaláshnikov al hombro y busca el blanco con la mirada mientras una instructora le corrige la posición de los brazos, en un nuevo campo de entrenamiento militar para voluntarios civiles, el cuarto instalado en las plazas de Teherán en medio de la guerra.

Pendiente de una secuencia de movimientos que hasta esta mañana le resultaba ajena, la mujer aprende a montar y desmontar el arma y después practica cómo disparar, con la emblemática plaza Azadi (libertad) a sus espaldas.

"Hasta hoy me imponía tener un arma entre las manos, pero he venido para aprender y poder defender a mi país en caso de que el enemigo estadounidense se atreva a lanzar una operación terrestre", cuenta Zahra a EFE.

Entre las armas que las participantes aprenden a manejar, además del Kaláshnikov AK-47, figuran las pistolas Star y Beretta, el subfusil MP5, el fusil de asalto M16 y la ametralladora PK, según explica Kuhandani, una de las instructoras.

Mientras, en otros puestos, las voluntarias esperan su turno para deslizarse por una tirolina y, a pocos pasos, un grupo de mujeres escucha con atención las instrucciones para manejar un sistema antiaéreo o un dron.

En el otro extremo del recinto, Maryam, una administrativa de 41 años, se detiene al borde de una plataforma elevada y mira hacia abajo antes de iniciar el descenso con cuerda, pisando los lemas pintados sobre el muro: "muerte a Estados Unidos" y "muerte a Israel".

Mujeres iraníes participan en una jornada de formación militar en Teherán. Abedin Taherkenareh EFE/EPA

"Me ha costado bajar desde la plataforma, porque desde arriba la altura parece mucho mayor", comenta Maryam, que dice estar muy entusiasmada por tener la oportunidad de participar en el entrenamiento.

Así se llevó a cabo el primer día de entrenamiento militar para voluntarias en el recinto instalado en una esquina de la plaza Azadi, en el marco del movimiento "Yanfada" (sacrificio por Irán), una iniciativa estatal para reclutar civiles para la defensa del país en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos, iniciada el 28 de febrero.

Reclutamiento de civiles

El nuevo recinto, inaugurado hoy, prolonga una iniciativa que ha llevado la instrucción militar fuera de los cuarteles y hasta plazas donde la vida cotidiana, el tráfico y los comercios conviven con circuitos de obstáculos y ejercicios concebidos para acercar a los civiles a posibles escenarios bélicos.

Mujeres en Irán participan en una jornada de formación militar. Abedin Taherkenareh EFE/EPA

Se trata de la cuarta plaza de Teherán convertida en un campo de entrenamiento militar, después de Imán Husein, Hafte Tir y Tayrish, mientras ayer se pusieron en marcha, por primera vez, estas prácticas en un centro del Ejército al noreste de la capital.

Según los organizadores, se prevé instalar centros en un total de catorce plazas de Teherán y entre una y tres en cada capital provincial para formar a las 500.000 personas inscritas en la campaña.

El comandante de la Guardia Revolucionaria en Teherán, Hasán Hasanzadeh, afirmó a principios de noviembre que la primera brigada "Yanfada" ya había sido organizada, entrenada y equipada, y que sería desplazada próximamente a zonas operativas del sur y el oeste del país.

Una mujer participa en una jornada de formación militar en Teherán. Abedin Taherkenareh EFE/EPA

Esto se produce más de ocho meses después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una guerra contra Irán, que sigue en punto muerto, mientras continúan las gestiones diplomáticas para poner fin al conflicto.

Entre tanto, persiste la amenaza de una nueva escalada, mientras la República Islámica mantiene restringido el tránsito de buques y petroleros por el estrecho de Ormuz e informa de choques diarios de embarcaciones contra sus minas.

Por su parte, EE.UU. mantiene el cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones como medida de presión para que Irán se rinda.