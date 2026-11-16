Una investigación destapa que el equipo de Netanyahu fabricó un bulo para detener árabes y denunciar fraude electoral

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Una investigación de Canal 12 revela que el equipo de Netanyahu fabricó un caso de falso fraude electoral para incriminar a activistas del partido árabe Raam. El jefe de gabinete e instructores vinculados a Netanyahu facilitaron falsos datos a la inteligencia policial que terminaron en la detención de tres apoderados árabes sin orden judicial. La Comisión Electoral Central investigó las denuncias de injerencia y reparto de dinero planteadas por el Gobierno pero determinó que no existió ningún fraude. La oposición israelí exige a la fiscal general abrir una investigación penal contra la oficina de Netanyahu por abuso de poder e injerencia indebida en el proceso electoral.

El resultado de las elecciones en Israel no solo se saldó con un complejo tablero político, sino que el auge de los partidos árabes y la pérdida de su mayoría de gobierno forzaron a Benjamin Netanyahu a denunciar un presunto fraude electoral. Pues bien, ese "robo", como afirmó el primer ministro, parece ser en realidad un caso fabricado por su propio equipo para tratar de evidenciar que hubo compra de votos.

El Canal 12, la cadena más popular en la televisión israelí, publicó el domingo por la tarde una investigación que muestra que fueron personas cercanas a la oficina de Netanyahu las que difundieron las acusaciones del presunto fraude electoral cometido por activistas de la formación árabe Raam.

Según la emisora, el jefe de gabinete de Netanyahu, Ido Norden, llamó a la Policía en la víspera de los comicios para denunciar la presencia de activistas de Raam en el sur del país, uno de los focos del pico de participación entre las comunidades árabes que se dispararía al día siguiente (aunque también creció de forma generalizada en buena parte del país).

En la llamada, Norden remitió a la Policía a una supuesta "fuente de inteligencia" con conocimiento de la presunta operación, y un coordinador de la inteligencia policial contactó con dicha fuente. Según el Canal 12, la persona informada era un exempleado de la oficina de Netanyahu, Yossi Shelly, que llegó a dirigirla.

La cadena apunta a Shelly como autor de la presunta información que incriminó falsamente a tres apoderados de Raam, la cual pasó a registrarse en los sistemas de la inteligencia policial israelí y desembocó en una operación para detenerlos.

Al menos 14 agentes irrumpieron en los domicilios de los activistas del partido Raam en el sur de Israel sin orden judicial alguna. Uno de los detenidos fue el médico Sayaf Abu Riash, vecino de Rahat. Durante la grabación de la operación se puede escuchar a su esposa, Miriam, preguntar si tenían orden judicial o de arresto. Abu Riash solo fue puesto en libertad seis días después, ya sin opción para votar.

El jefe de los servicios secretos israelíes, David Zini, pidió incluso escuchas contra cinco diputados árabe-israelíes por supuesta injerencia extranjera en las elecciones, pero la Fiscalía lo impidió.

A lo largo de la jornada electoral y en los días posteriores, Netanyahu y sus socios de Gobierno denunciaron una presunta trama de injerencia extranjera en los comicios por la distribución de sobres de dinero con papeletas de Raam. La Comisión Electoral Central abrió una investigación pero no halló fraude en los comicios.

El partido Yashar!, del líder opositor Gadi Eisenkot, pidió a la fiscal general israelí, Gali Baharav-Miara, abrir una investigación penal por presunta "injerencia indebida en el proceso electoral" y abuso de las competencias policiales, tras las revelaciones sobre la implicación de la oficina de Benjamín Netanyahu en las acusaciones de fraude contra el partido islamista.

La petición la firma el exjefe del Shin Bet (servicio de inteligencia interior israelí) y diputado de Yashar! Yoram Cohen, que en una carta difundida por su partido reclamó investigar si la oficina de Netanyahu usó a la Policía para promover sus intereses en la jornada electoral del 27 de octubre, así como la presunta actuación de altos mandos policiales "por motivos políticos ilegítimos".

"Eisenkot incita contra el jefe de gabinete, un ciudadano respetuoso de la ley, que transmitió a la policía información sobre sospechas de un delito penal grave", respondió por su parte Netanyahu en un mensaje en redes sociales. "¿Es el jefe de gabinete quien plantó los sobres de dinero en los sospechosos?", cuestionó el primer ministro israelí.