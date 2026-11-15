Netanyahu envía de urgencia a EEUU al jefe del Mossad para convencer a Trump de reanudar la ofensiva conjunta en Irán

Trump se muestra reticente a retomar la guerra abierta por la presión de sus aliados del Golfo y tras la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato, atribuidas al conflicto.

El primer ministro israelí en funciones busca provocar una escalada militar mientras la oposición, liderada por Gadi Eisenkot, cuenta con los apoyos necesarios para formar un nuevo Gobierno.

Benjamín Netanyahu ha enviado al jefe del Mosad, Roman Gofman, a EEUU para intentar convencer a Donald Trump de reanudar los bombardeos terrestres a gran escala contra Irán.

Roman Gofman, jefe del Mosad, se habría reunido este pasado viernes en Washington con el director de la CIA, John Ratcliffe, para hablar de Irán. Así lo ha publicado el portal estadounidense Axios, citando a tres fuentes al tanto del viaje.

La idea era que Gofman viajara a continuación a Miami para entrevistarse con Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump. Ni el Mosad ni la CIA ni la Casa Blanca han querido comentar la información.

Benjamin Netanyahu lleva semanas pidiendo a Trump que vuelva a bombardear Irán: los dos hablaron de ello por teléfono el 5 de noviembre, y el presidente estadounidense se ha negado, al menos hasta ahora.

Roman Gofman, el nuevo jefe de inteligencia israelí. Reuters

Gofman es uno de los hombres de mayor confianza de Netanyahu. Herido en combate el 7 de octubre de 2023, el día del salvaje atentado de Hamás en la frontera con Gaza, fue su secretario militar hasta junio, cuando pasó a dirigir el Mosad.

Sus críticos le reprochan su falta de experiencia y, de hecho, su nombramiento acabó en el Tribunal Supremo, que lo avaló por dos votos a uno.

El día que Gofman tomó posesión, Netanyahu le dejó claro que debía centrarse en la desaparición del régimen iraní. "Esa es mi directriz. Esa es tu misión, Roman", fueron sus palabras. Cinco meses después, los ayatolás siguen en el poder.

Y es que la guerra que Estados Unidos e Israel abrieron contra Irán el 28 de febrero no ha terminado, por mucho que a Trump le haya dado por decir lo contrario últimamente.

Sí es cierto que, hasta cierto punto, ha cambiado de forma. Tras las treguas fallidas de abril y junio, desde julio se libra sobre todo en el mar: la Marina estadounidense bloquea los puertos iraníes y Teherán responde atacando petroleros en el estrecho de Ormuz.

Netanyahu, sin embargo, quiere volver a los bombardeos con objetivos terrestres a gran escala y en Israel, este segundo viaje —Gofman ya se reunió con Ratcliffe en julio— se ha interpretado como el preludio de una escalada.

Las prisas de un gobernante

Netanyahu tiene prisa porque su tiempo en el cargo parece estar acabándose. En las elecciones del 27 de octubre, su bloque se quedó con 53 de los 120 escaños de la Knéset, el Parlamento israelí. La oposición, encabezada por Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor y líder del partido Yashar, sacó 48.

Con los 19 diputados de los partidos árabes, Eisenkot cuenta ahora mismo con 67 apoyos, lo que le ha valido para que el presidente, Isaac Herzog, le encargue la formación de un nuevo gobierno.

Tiene 28 días para resolver un puzle nada sencillo —el apoyo, aunque sea externo, de los árabes es materia de intensa controversia—, prorrogables dos semanas más.

Entretanto, Netanyahu sigue al frente del Gobierno en funciones y el Mosad depende del primer ministro, así que obviamente responde ante él y no ante Eisenkot. De ahí el temor de la actual oposición.

Según Axios, sus líderes sospechan que Netanyahu podría atacar Irán o provocar al régimen teocrático para que dispare primero, y dinamitar así cualquier posible negociación.

En plena escalada militar, la presión para formar un gobierno de unidad nacional —la opción favorita del Likud y su líder— sería enorme, y el recelo hacia los partidos árabes, aún mayor.

The New York Times y el Canal 12 israelí publicaron recientemente que, en vísperas de las elecciones, Netanyahu ya había impulsado una operación contra Irán, pero el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, se habría negado a ejecutarla sin un debate a fondo y una autorización legal firmada.

Gofman, en cambio, habría apoyado al primer ministro con el argumento de que el tiempo jugaba en contra de Israel.

Netanyahu calificó la información de "chorrada" y fuentes cercanas al Mosad introdujeron un matiz importante en declaraciones al Jerusalem Post: lo que le preocupaba a Gofman era perder la ocasión de lanzar una ofensiva conjunta con Estados Unidos mientras aún fuera posible.

Ante esta situación, Eisenkot, por supuesto, no se fía. Nada más conocerse los resultados, avisó a la cúpula militar: "Manteneos firmes frente a cualquier intento de presionaros. Tenéis mi respaldo sin fisuras".

El jueves, los dos rivales se reunieron durante dos horas en Jerusalén. Según el Canal 13, el ejército habría transmitido al líder opositor que no había prisa por atacar a Irán, aunque Israel debería sumarse si Trump reanudaba los bombardeos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una foto de archivo. Reuters

Según Axios, el entorno de Eisenkot asegura que tampoco él ve motivos para una actuación militar a corto plazo.

Trump en su laberinto

Mientras tanto, en Estados Unidos, sigue resultando imposible hacer pronóstico alguno sobre el futuro. En ningún campo y menos respecto a Irán.

En septiembre, Trump habría dicho a sus colaboradores que esperaba reanudar los bombardeos después de las elecciones de mitad de mandato. Las elecciones ya se han celebrado, y el presidente estadounidense sigue sin dar el paso.

El pasado lunes, recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Catar, y después escribió que sus aliados del Golfo preferían mantener "el statu quo": prolongar el bloqueo naval y la nueva operación Iron Gate, que extiende el cerco por tierra.

Donald Trump y JD Vance durante una ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington. Kylie Cooper Reuters

Esos países, que apenas empiezan a recuperar sus exportaciones de crudo, llevan semanas presionando precisamente para evitar otra escalada.

Con todo, Trump no ha cerrado la puerta. En una entrevista difundida el viernes en el Salem News Channel, admitió que sería una derrota personal que el régimen de los ayatolás siguiera en pie cuando dejara la Casa Blanca. También avisó de que volvería a usar la fuerza si las cosas se torcían: "Podría hacerlo ahora mismo".

Mientras tanto, la guerra de baja intensidad continúa.

Según la televisión estatal iraní, Estados Unidos habría bombardeado esta semana la isla de Qeshm, en pleno estrecho de Ormuz. Los ataques contra petroleros siguen en números intolerables.

Ese es el presidente al que Netanyahu tiene que convencer: uno que no descarta la guerra, pero que tampoco quiere cargar solo con ella. Así lo dejó claro el propio Trump durante la campaña electoral israelí. Respaldó dos veces a Netanyahu: "¡Votad a Bibi Netanyahu para primer ministro, tenemos que terminar el trabajo que empezamos!", afirmó en un mitin.

Incluso llegó a escribir en su red social, Truth, que, si Israel elegía "al líder equivocado, es decir, a cualquiera que no sea Bibi", Estados Unidos tendría que encargarse de Irán por su cuenta, y que no estaba dispuesto a hacerlo.

Ahora bien, cuando Herzog encargó a Eisenkot formar gobierno, Trump cambió de registro: dijo que los dos rivales tienen posiciones muy parecidas y que ambos apoyan lo que él hace. En otras palabras, Netanyahu ha dejado de ser imprescindible para la actual Casa Blanca.

Las 'midterms' pasan factura

Trump intentó quitarse de encima el asunto israelí en plena jornada electoral, cuando anunció que a partir de enero Israel dejaría de recibir los 4.000 millones de dólares anuales de ayuda. Según él, la idea había sido del propio Netanyahu, algo que nadie cercano al primer ministro israelí ha confirmado o desmentido.

Lo justificó sin rodeos: había que quitar a los demócratas un argumento que perjudicaba a los republicanos, si bien no le sirvió de nada. La oposición ganó la Cámara de Representantes y el Senado, y el vicepresidente, J. D. Vance, culpó de la derrota a la guerra y a la necesidad de "un cambio en nuestra relación con Israel".

Los demócratas llevan meses haciendo de esta relación un asunto de enfrentamiento político.

En abril, trece senadores del partido se sumaron por primera vez a Bernie Sanders para intentar bloquear ventas de armas a Israel en protesta por la guerra. En septiembre, todos sus senadores menos uno votaron para obligar al Departamento de Estado a informar sobre los abusos en Cisjordania.

Dan Shapiro, quien fuera embajador de Estados Unidos en Israel, cree que la nueva mayoría intentará cuanto antes aprobar leyes que impidan a Trump hacer la guerra sin permiso del Congreso, aunque lo tendrá complicado: el presidente puede vetarlas y los demócratas no suman los dos tercios necesarios para levantar ese veto.

Gadi Eisenkot, en el acto de lanzamiento de la campaña electoral de Yashar, su nuevo partido político, celebrado cerca de Hod Hasharon. Amir Cohen Reuters

Por si acaso, Eisenkot se ha agarrado al giro demócrata. Al día siguiente de las legislativas prometió en inglés "renovar y profundizar" la alianza con Washington y reforzar sus "cimientos bipartidistas".

Su aliado Yair Lapid, ex primer ministro, fue más explícito: Israel debe volver a llevarse bien con los dos partidos estadounidenses y no solo con uno. Esa norma le sirvió durante setenta años, hasta que Netanyahu la rompió en 2015 con su discurso ante el Congreso contra el acuerdo nuclear de Obama.

Desde el Partido Demócrata, se ve a Eisenkot como un líder más dispuesto a frenar la violencia de los colonos, un tema que preocupa a parte de su electorado. Todo eso le favorece, sin duda, de ahí que Netanyahu necesite desesperadamente una crisis que haga parecer una temeridad el formar cualquier gobierno sin él.

El problema es que esa crisis pasa por Trump, y a Trump, según su vicepresidente, la guerra ya le ha costado el Congreso. Los nuevos legisladores juran el cargo en enero. Para entonces, lo normal es que Israel tenga otro primer ministro y, tal vez, otro jefe del Mosad.