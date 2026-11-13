Trump frustra el intento de JD Vance de negociar con Irán y le encarga centrar su atención en investigar a los demócratas

El nuevo rol asignado como 'zar del fraude' debilita el perfil institucional de Vance de cara a sus aspiraciones presidenciales para 2028.

La decisión evidencia el distanciamiento entre ambos tras la atribución pública de Vance de las derrotas en las 'midterms' a la guerra en Irán.

El presidente encarga a su vicepresidente centrar toda su atención en investigar la corrupción y el crimen en los estados gobernados por los demócratas.

Donald Trump aparta a JD Vance de las negociaciones con Irán al declarar que ya no se necesita un acuerdo con Teherán.

Donald Trump apartó este jueves a su vicepresidente, JD Vance, de las negociaciones con Irán y le pidió que dedicara su atención "completa y total" a perseguir la corrupción y el crimen en las ciudades y los estados que gobierna el Partido Demócrata.

Lo hizo, como es habitual, al estilo Bukele, es decir, con un mensaje en su red social: "No necesitamos un acuerdo con Irán. Ese tiempo pasó hace mucho".

El día anterior, el Wall Street Journal había desvelado que el vicepresidente sopesaba reunirse cara a cara con Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

No es extraño que la decisión llegue después de una semana en la que Vance ha ido demasiado por libre, en opinión de muchos expertos.

El 4 de noviembre, al día siguiente de que los republicanos perdieran las dos cámaras del Congreso, culpó en público de la derrota a la guerra con Irán, un conflicto al que él se ha opuesto desde el principio por ir en contra del concepto mismo de America First.

El gesto parecía apuntar un poco a la desesperada a 2028: Trump ya no podrá presentarse y su vicepresidente aspira a sucederle.

El problema —entre otros, ahora mismo— es que pasar de la vicepresidencia al Despacho Oval por la vía de las urnas casi nunca sale bien en Estados Unidos.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla en un mitin de campaña en Swanton, Ohio. Tom Brenner Reuters

Desde que lo lograra Martin Van Buren en 1836, solo un vicepresidente en ejercicio ha ganado unas presidenciales: George H. W. Bush, en 1988 y a rebufo de un Ronald Reagan que se marchaba entre aplausos.

Los demás cargaron con todo lo malo de su administración sin poder apuntarse nada de lo bueno.

A Hubert Humphrey lo hundió en 1968 la guerra de Vietnam, que era la de Lyndon B. Johnson, y de la que el candidato no se atrevió a desmarcarse hasta el último momento, cuando ya era demasiado tarde para darle la vuelta a las encuestas.

A Richard Nixon, en 1960, ni siquiera le ayudó su jefe. Cuando a Dwight Eisenhower le pidieron que citara una sola idea importante de su vicepresidente, contestó: "Si me da usted una semana, puede que se me ocurra alguna".

Trump le hizo el domingo a Vance un desaire parecido en el programa 60 Minutes, de la CBS. Preguntado si apoyaría a algún candidato en las primarias republicanas de 2028, respondió: "Probablemente… pero no es seguro".

Invitado a dar nombres más allá del de su vicepresidente, elogió a Marco Rubio, su secretario de Estado, y acabó diciendo: "Quizá me convenga más echarme a un lado".

En un partido hecho a la medida de Trump, cuesta imaginar que alguien vaya contra su voluntad. El asunto es descubrir cuál es su voluntad según con qué pie se haya despertado un día u otro.

Un apellido de más

No ayuda, como decíamos, que Vance rompiera filas la mañana del 4 de noviembre.

Los demócratas acababan de asegurarse al menos 55 de los 100 senadores y más de 250 de los 435 representantes, y el vicepresidente publicó en X un extenso análisis con una conclusión sin matices: "La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche".

Según una fuente citada por Fox News, lo habría publicado nada más salir de una reunión en la Casa Blanca convocada para pactar un mensaje común tras la derrota, aunque otra fuente consultada por la misma cadena habla de una reunión ordinaria.

Trump aseguró a la CBS que Vance tenía permiso para publicar lo que le diera la gana. No contaba, tal vez, con el reparto de culpas y méritos que hizo el vicepresidente.

La guerra que ha costado el Congreso tiene un único dueño, Trump, que la ordenó el 28 de febrero.

Aunque no se menciona en el largo texto del vicepresidente, todo el mundo sabe que él estaba en contra y de alguna manera se podría entender como una manera de salvar los muebles.

Donald Trump y JD Vance en el funeral de Lindsey Graham, en la Catedral Nacional de Washington. Evelyn Hockstein Reuters

Para empeorar las cosas, al hablar de los votos que dieron el triunfo en 2024 a los republicanos, el texto de Vance se refería dos veces a quienes apoyaron a "Trump/Vance" y los llamaba "nuestros votantes".

Leído así, daba la sensación de que la victoria de hace dos años era cosa de los dos y la decisión que la ha echado a perder, de uno solo.

Trump lleva una década convencido de que los votos son solo suyos y de nadie más; difícilmente le pudo hacer gracia ver su apellido unido al de otro, como si la marca fuera compartida.

Aunque el mismo día 4 dijo que el análisis era "en gran medida cierto", porque la guerra había encarecido la gasolina durante un tiempo, poco después, ante Ross Douthat, dejó caer un reproche premonitorio: "Lo único que me habría gustado que dijera ahí (…): si tuviera que hacerlo otra vez, ¿lo haría? Al fin y al cabo, él forma parte de un proceso de toma de decisiones. Y mi respuesta es un sí rotundo".

Dicho de otro modo, si la guerra fue un error, el error también lo fue de Vance, que participó en la decisión.

Las señales de distancia entre los dos vienen de lejos. En marzo, con la guerra recién empezada, Trump ya admitió que su número dos era "filosóficamente, un poco distinto" de él en este asunto.

En abril, cuando estaba a punto de enviarlo a negociar con los iraníes en Islamabad, la capital de Pakistán, bromeó en un almuerzo de Pascua: "Si no sale bien, le echaré la culpa a J. D. Vance. Si sale bien, me apuntaré yo todo el mérito".

No salió bien, y la CNN informó entonces de que el presidente andaba preguntando a amigos y asesores qué nota le ponían a su vicepresidente, algo bastante habitual en él.

Demasiados portavoces

No deja de ser curioso que todo el desastre de Irán y sus consecuencias en Ormuz no hayan dejado mella alguna en Rubio, que es a la vez secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, los dos puestos que se reparten la política exterior.

En la Administración Trump, todo el mundo opina y negocia con la política internacional: el enviado especial Steve Witkoff, un promotor inmobiliario amigo del presidente; el yerno de Trump, Jared Kushner; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y, desde abril, el vicepresidente.

Vance encabezó la delegación en Pakistán y ayudó a pactar el memorando de entendimiento que Trump firmó en junio.

Tras las elecciones, según el Journal, Hegseth defendió retomar los bombardeos. Rubio sostuvo lo contrario el martes en París, después de reunirse con sus colegas del G7, puesto que el bloqueo naval y las sanciones causan tanto daño que no hace falta volver a atacar… ni a pactar.

El mensaje de Trump, vaya, frente al de Vance, quien, en octubre, habría escrito a Rezaei, el jefe de la seguridad nacional iraní, para pedirle una reunión y quien, siempre según el Journal, habría desplazado a Witkoff y a Kushner como principal interlocutor.

Teherán, como es costumbre, negó que hubiera negociación alguna.

Durante este tiempo, Trump le dejó hacer, pero sin olvidar cómo acabó el memorando de junio. Aquel texto prorrogó la tregua y levantó el bloqueo naval sin obligar a Teherán a limitar su programa nuclear ni a renunciar al control del estrecho de Ormuz, pese a lo cual saltó por los aires en julio.

El presidente habría comentado en privado, según dos altos funcionarios, que aquel acuerdo fue un error tremendo, porque dio a Irán tiempo para rehacerse e ingresar dinero por su petróleo antes de que Estados Unidos volviera a imponer el bloqueo.

Con ese antecedente, y después de lo que escribió el día 4, estaba claro que el vicepresidente ya no podía ser el enviado ideal para negociar el final de la guerra.

De heredero a comisario

A cambio, eso sí, Vance recibe un encargo que ya tenía y que no puede considerarse precisamente un trampolín hacia la presidencia.

Trump lo puso en marzo al frente de un grupo de trabajo contra el fraude en las ayudas públicas y en abril lo bautizó como "el zar del fraude", con la consigna de mirar sobre todo a los estados gobernados por los demócratas.

A partir de ahora, la tarea será exclusiva y no podrá adoptar un papel institucional, propio de un futuro líder nacional: en su mensaje de este jueves, el presidente mencionó Minnesota, California e Illinois, habló de miles de millones de dólares robados cada mes y escribió que "la corrupción está en la sangre de los líderes demócratas".

Marco Rubio abandona Manila. Brendan Smialowski Reuters

Tanto énfasis no deja de tener su lógica. En la encuesta a votantes de ABC News, el 55% dijo que la corrupción en el Gobierno federal había sido "crucial" para su voto, por delante del coste de la vida (49%) y de la propia guerra (34%).

Los demócratas, además, han prometido usar su nueva mayoría, a partir de enero, para investigar a la administración central.

Trump quiere a alguien que devuelva los golpes y ha reservado a su vicepresidente un papel de comisario político, el hombre que hurga en las cloacas del adversario. Al presidente puede que ese papel le resulte útil. A Vance, desde luego, no tanto.

En febrero, una encuesta de intención de voto en las primarias daba al vicepresidente un 52% frente al 20% de Rubio. En el sondeo de Reuters/Ipsos publicado este mismo jueves, el 45% de los votantes republicanos cree que el secretario de Estado sería un candidato "excelente", y el 43% opina lo mismo de Vance.

El problema del vicepresidente es que, sin el apoyo de Trump, el único electorado que le es propio hoy ya no vota republicano.

El conservador de toda la vida, el que añora a Reagan y a los Bush, nunca se fio de un aislacionista que desprecia a los aliados europeos, y encuentra en Rubio a alguien más de su gusto.

Por su parte, el votante del movimiento MAGA sigue a Trump y solo a Trump, poco hay que rascar ahí. Al vicepresidente le quedan los desencantados, los que votaron en 2024 contra las guerras y la inflación y ahora se han ido con los demócratas.

Las clases medias y bajas suburbanas del cinturón del óxido. A ellos les escribía el 4 de noviembre. Para recuperarlos necesitaba la paz y la bendición del presidente, y en una semana ha visto alejarse las dos.