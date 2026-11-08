El presidente israelí, Isaac Herzog, entrega a Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, el mandato para formar un nuevo gobierno. Ronen Zvulun Reuters

Gadi Eisenkot intentará conformar un gobierno de "emergencia nacional" en Israel y reunir una "mayoría amplia"

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LO ESENCIAL Las claves El líder de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, acepta el mandato del presidente Isaac Herzog para intentar formar un gobierno de "emergencia nacional". Eisenkot cuenta con 28 días, prorrogables por 14 más, tras haber reunido 67 recomendaciones parlamentarias en la Knesset frente a las 46 de Benjamín Netanyahu. El líder del partido Yashar! apela a una "mayoría amplia" y tiende la mano al Likud de Netanyahu y a la ultraderecha para unirse al nuevo Ejecutivo. Eisenkot defiende un giro radical en la política del país y aboga por implementar "medidas políticas creativas y poco habituales" para lograr la unidad.

El actual líder de la oposición en Israel, Gadi Eisenkot, ha aceptado el mandato del presidente israelí, Isaac Herzog, de formar nuevo gobierno tras las elecciones del pasado 27 de octubre.

El líder del partido Yashar! ha aceptado el reto asumiendo que es "imprescindible" conformar un ejecutivo "de emergencia nacional", en un momento que considera "de no retorno para el Estado de Israel".

El presidente Herzog citó a Eisenkot a la residencia presidencial este domingo, a las 17:00 horas (15:00 GMT), para encomendarle la tarea de formar gobierno. Durante el encuentro, ha avanzado que "harán falta medidas políticas creativas y poco habituales".

El líder opositor ha destacado que, después de estos años "tan duros" en Israel, el Ejecutivo israelí debe dar un giro radical. "Los días en que los israelíes se sentían excluidos por su Gobierno tienen que terminar y no volver nunca más", ha manifestado.

En una publicación en la red social X, ha admitido que la "tarea es difícil y el trabajo aún es arduo", pero al alcance de la "amplia mayoría" que pretende conformar en la Knesset, el parlamento israelí. "Israel debe ganar. Y haré todo lo posible para que así sea", ha asegurado.

ישראל צריכה ממשלה חדשה. ישראל צריכה מנהיגות שתישא על נס את המשותף לנו ותפתח את הדרך לעידן חדש - עידן של ציונות, סולידריות ורעות. המשימה קשה והמלאכה עוד רבה, אך אני מאמין שההצלחה בהישג יד. ישראל חייבת לנצח. ואעשה הכל על מנת שכך יהיה. בעזרת השם, נעשה ונצליח!🇮🇱 https://t.co/JB4eAXAdty — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 8, 2026

En ese intento por articular un frente amplio, ha tendido la mano al Likud, el partido del aún primer ministro Benjamín Netanyahu, y al ultraderechista Sionismo Religioso.

"Si de verdad creen que es la hora de la unidad, como declararon ante el presidente, no se me ocurre ninguna razón por la que no vengan a apoyar un Gobierno encabezado por mí y los principios que he presentado", ha declarado.

Eisenkot dispone de 28 días, prorrogables otros 14 días, para constituir un nuevo gobierno. Si no lo consigue en esos 42 días, el presidente puede elegir a otro candidato para que intente formar gobierno.

Durante la ronda de consultas con los diferentes partidos de la Knéset, el Parlamento israelí, Eisenkot sumó un total de 67 recomendaciones de parlamentarios, frente a las 46 obtenidas por Netanyahu.

El presidente Herzog ha argumentado así que "es evidente" que Eisenkot ha recibido el apoyo "claro e inequívoco" de una mayoría de los diputados.