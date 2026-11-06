Todos contra Netanyahu tras 25 años liderando Israel: Trump, los demócratas de EEUU y los ultraortodoxos lo abandonan

Donald Trump anuncia por sorpresa la retirada de la ayuda militar anual a Israel, mientras aumenta el rechazo político hacia Netanyahu en Estados Unidos.

La oposición, liderada por Gadi Eisenkot, suma 67 parlamentarios que rechazan a Netanyahu, aunque se enfrenta a grandes discrepancias internas para pactar.

Las elecciones en Israel dejan al Likud de Netanyahu sin mayoría suficiente para gobernar con su coalición actual tras lograr 53 escaños de los 61 necesarios.

Tras 30 años marcando la agenda política israelí -su primer mandato data de 1997-, Benjamin Netanyahu se jugaba en apenas una semana su futuro político. La buena noticia para él es que ha sobrevivido. La mala es que nadie sabe durante cuánto tiempo.

Las elecciones israelíes del 27 de octubre dejaron a su partido, el Likud, como primera fuerza, con 27 escaños, pero el bloque de coalición que había sostenido su último gobierno se quedó en 53, lejos de los 61 que exige la mayoría en la Knéset, el parlamento israelí, y de los 64 que sumó en 2022. Con esos números, no puede gobernar… pero tampoco lo tiene fácil su gran rival, Gadi Eisenkot, exjefe de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El partido de Eisenkot, Yashar, obtuvo 21 escaños. Con la lista del ex primer ministro Naftali Bennett y de Yair Lapid (12), los socialdemócratas de Yair Golan (8) y el ultranacionalista laico Avigdor Liberman (7), suma 48. Para llegar a 61 necesita a los partidos árabes, que han logrado un récord de 19 diputados. Hay, por tanto, 67 parlamentarios que quieren ver a Netanyahu fuera, pero no caben en un mismo gobierno: Liberman, tal vez el caso más extremo, se niega a depender de árabes o ultraortodoxos, a sentarse con Netanyahu y a repetir elecciones. Todo a la vez. “Entonces, ¿qué queda? ¿Con quién piensan sentarse?”, preguntó este miércoles el presidente de Israel, Isaac Herzog, a sus enviados.

La situación recuerda mucho a lo sucedido en 2021, cuando Bennett y Lapid se aliaron con Ra’am, un partido árabe, para apartar a Netanyahu. Aquel gobierno duró año y medio, y Bibi regresó al poder con los 64 escaños de 2022.

Sí, Eisenkot podría aceptar los votos árabes sin llegar a un acuerdo de gobierno con ellos, pero eso supondría gobernar sin el legislativo y cualquiera que haya vivido en España los últimos tres años sabe que es un camino de difícil salida.

El presidente de Israel, Isaac Herzog (centro), conversa con los miembros del Comité Electoral Central tras las elecciones. Olivier Fitoussi/Pool via REUTERS

Escarmentada, la oposición busca un término medio. Los enviados de Liberman contestaron a Herzog con una alusión a “elementos dentro del Likud”, que la prensa israelí interpretó como un guiño a posibles desertores. Ningún líder rival acepta el “gobierno nacional amplio” que Netanyahu ofrece con él mismo al frente.

La última vez que sucedió algo parecido fue cuando Benny Gantz firmó en 2020 una rotación en la jefatura del gobierno que nunca llegó a ocupar.

Otra cosa sería un Likud sin Netanyahu. Liberman dijo en campaña que podría ser “un socio importante”, y el número dos de Eisenkot llegó a incluir en esa fórmula a los ultras de Bezalel Smotrich, aunque su jefe le enmendó la plana días después.

Siete escaños y posible paripé

Todo depende ahora mismo del presidente Herzog, que tiene hasta el 11 de noviembre para decidir a quién encarga formar gobierno. Las consultas, concluidas este jueves, han dejado 67 recomendaciones para Eisenkot y 46 para Netanyahu.

El elegido tendrá 28 días, prorrogables a 42 para formar gobierno; si fracasa, le tocará el turno a otros candidatos y en el horizonte quedarían unas nuevas elecciones.

Recordemos que Israel fue a las urnas hasta cinco veces entre abril de 2019 y noviembre de 2022 en un escenario político muy similar.

Mientras tanto, Netanyahu seguirá en funciones, pero con un parlamento en contra: la nueva cámara se constituye el 10 de noviembre y la oposición quiere estrenarla relevando a su presidente, que es del Likud, e impulsando la comisión estatal de investigación sobre el ataque del 7 de octubre que Netanyahu lleva tres años rechazando.

Un niño mira un cartel electoral de Benjamin Netanyahu y el Likud en Jerusalén. REUTERS/Ronen Zvulun

La clave, como decíamos, son los partidos árabes: Ra’am, con ocho escaños, y la Lista Conjunta, con once, ya han recomendado a Eisenkot, aunque la segunda no piensa entrar en ningún gobierno.

Si se abstuviera, bastaría un ejecutivo en minoría de 56 diputados frente a 53. El problema es que siete de esos 56 son de Liberman, que ya ha descartado apoyar un gobierno así.

Aparte, una de las exigencias de Eisenkot a Ra’am consiste en aceptar el objetivo de acabar con Hamás, cosa que Mansour Abbas no termina de aceptar del todo.

Según Netanyahu, semejante gobierno “nos desgarraría desde dentro” y el Shin Bet, aparato de seguridad interior controlado por el propio Bibi, ya ha filtrado a los medios su voluntad de interrogar al exlíder de la Lista Conjunta por una supuesta financiación extranjera.

Si Liberman se echa a un lado, las cuentas solo salen si Netanyahu pierde a su vez más aliados.

De ahí que sean decisivos los siete escaños de Judaísmo Unido de la Torá, el aliado ultraortodoxo que este jueves se negó a recomendar a nadie, a diferencia de Shas, su partido gemelo. El motivo es que Netanyahu no ha sacado adelante la ley que debía eximir del servicio militar a los estudiantes de las escuelas talmúdicas.

Este alejamiento súbito pinta a paripé, pero también podría ser un replanteamiento de verdad: según la prensa israelí, un alto cargo del partido habría ofrecido a Eisenkot la jefatura del gobierno a cambio de la exención. Lo malo es que Eisenkot había prometido en campaña justo lo contrario.

Una manifestante en Tel Aviv insta a los partidos de derechas israelíes a unirse en coalición con los partidos árabes para gobernar sin Netanyahu. REUTERS/ Jamal Awad

Hasta Trump cierra el grifo

Aún peor le han ido las cosas a Netanyahu en unas elecciones a las que no se presentaba: las midterms estadounidenses.

La mañana de la votación, Donald Trump, que le había dado su apoyo una semana antes, llamó a Fox News para anunciar por sorpresa el fin, con efecto casi inmediato, de los 4.000 millones de dólares anuales de ayuda militar.

“Bibi Netanyahu y yo hemos hecho un trato”, dijo, y atribuyó la idea al propio primer ministro, que de momento ni lo ha negado ni lo ha confirmado. Trump se lamentó del fanatismo antiisraelí de candidatos demócratas como Abdul El-Sayed, futuro senador de Michigan: “¿Por qué tenemos que aguantar que chiflados como él nos ataquen por algo que Israel no necesita?”.

Está por ver si el recorte llega de verdad a final de año, como afirmó Trump.

El memorando vigente, firmado con Obama, garantiza 3.800 millones de dólares anuales hasta septiembre de 2028, y es el Congreso el que aprueba o retira ese dinero. Thomas Warrick, director del proyecto Future of DHS del Atlantic Council, cree que, aunque los dos países están de acuerdo en cancelar la ayuda, lo harán a lo largo de 2027.

No sería la primera vez que Trump anuncia algo que tarda en llegar o no llega nunca. Eso sí, el daño, al menos para Netanyahu, ya no tiene marcha atrás.

Eisenkot sentenció el mismo martes que “ya no se puede confiar en él”, y Liberman tiró de ironía: “Se ve que el apoyo de Trump a Netanyahu costaba 3.800 millones de dólares al año”.

Que la relación no es la que era ya lo había admitido el propio Netanyahu una semana antes, en una extrañísima entrevista de televisión en la que presentó a Israel al borde del apocalipsis: “Estados Unidos ha cambiado”, afirmó.

El-Sayed es la mejor prueba. Será el primer senador musulmán, ganó un estado decisivo, y antes tuvo que superar unas primarias en las que el comité electoral de AIPAC, el gran lobby proisraelí, gastó unos 30 millones de dólares para hundirle.

Aunque, obviamente, también hizo campaña en favor de la sanidad pública y otras cuestiones sociales, sus críticas al gobierno de Israel fueron constantes y están en la línea de las palabras del vicepresidente J.D. Vance, quien aseguró este jueves en X que una de las razones por las que el votante republicano había abandonado a su partido era precisamente “nuestra relación con Israel”.

Una relación que incendia a una izquierda que, como El-Sayed, habla de “apartheid” y “genocidio”.

Según una encuesta de este año del centro Pew, el 60% de los estadounidenses veía mal a Israel frente al 42% de 2022, y el 59% desconfiaba de Netanyahu. Lo fácil sería despacharlo como antisemitismo o antisionismo, pero no es solo eso.

Jonathan Rynhold, politólogo de la Universidad Bar-Ilan, explica que los demócratas mayores siguen cerca de Israel pese a oponerse a Netanyahu, mientras que los jóvenes se han formado viéndole en el poder y del brazo de Trump.

Es, en buena medida, antinetanyahuismo, y en Israel lo saben: el resultado de las midterms revela, como dijo el socialdemócrata Golan, “lo tóxico que se ha vuelto Netanyahu, tanto entre los demócratas como entre los republicanos”.

El arte de seguir enredando

Con 77 años recién cumplidos, sin mayoría en casa y convertido en un lastre en Washington, Netanyahu tiene ante sí una disyuntiva incómoda: echarse a un lado para que el Likud busque otro líder capaz de encabezar una coalición o seguir enredando. Por supuesto, de momento, ha elegido lo segundo. Él y los suyos sostienen, sin presentar pruebas, que los partidos árabes “robaron” votos en determinados distritos, aunque la comisión electoral certificó los resultados este miércoles y su presidente, el juez del Supremo Noam Sohlberg, advirtió del peligro de sembrar esas dudas.

Tampoco es que le falten motivos para aferrarse al cargo. Al fin y al cabo, dentro del Likud no ha trascendido ninguna voz de peso que reclame su salida, y en mayo, según el Canal 12, ningún aspirante pasaba del 10% entre sus votantes.

Aparte, están las cuestiones legales: sigue acusado de soborno, fraude y abuso de confianza, y Herzog dijo en abril que no estudiaría el indulto hasta agotar la vía de un pacto con la fiscalía. Fuera del cargo le esperaría una comisión del 7 de octubre sin nadie que la frene. Tal Schneider, corresponsal política de The Times of Israel, cree probable que intente alargar las negociaciones, agotar a Eisenkot, dividir a sus socios y fiarlo todo a una repetición continua de elecciones.

El problema es que no estamos en 2019 ni en 2022. Esta vez, Netanyahu carga con todos los frentes que ha ido abriendo en los últimos años.

Se enfrentó al Supremo con una reforma judicial que sacó a la calle a medio país y que el tribunal tumbó en parte en enero de 2024. Chocó con la cúpula de seguridad al destituir en plena guerra a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y al rechazar una comisión estatal sobre el 7 de octubre.

Perdió a parte de los ultraortodoxos porque no podía eximirlos mientras los reservistas volvían una y otra vez al frente. Desde noviembre de 2024, pesa sobre él una orden de detención de la Corte Penal Internacional, y en enero tendrá a los demócratas al mando del Congreso estadounidense.

¿Puede darle la vuelta a todo eso? En 2021, su caída era un asunto partidista; ahora, su continuidad se ha convertido en un problema para la imagen y la diplomacia del propio país. Eisenkot lo sabe, por eso se apresuró a prometer tras las midterms que renovará la alianza con republicanos y demócratas, algo que Netanyahu ya no puede ofrecer a nadie. Queda por ver si el daño causado en estos cuatro años es reversible en su totalidad, pero ahora Israel al menos tiene la oportunidad de cambiar de primer ministro y comprobarlo.