Varapalo a Netanyahu: la Comisión Electoral israelí concluye que no hubo "robo" de votos en las elecciones

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LO ESENCIAL Las claves La Comisión Electoral Central de Israel descartó las denuncias de fraude promovidas por Benjamin Netanyahu tras perder la mayoría en la Knéset. La investigación exhaustiva examinó más de 9.000 colegios electorales y concluyó que los resultados reflejan con precisión la voluntad de los votantes. El presidente Isaac Herzog iniciará rondas de consultas para formar Gobierno, con la oposición liderada por Gadi Eisenkot perfilándose con mejores opciones de pacto. Únicamente queda abierta la vía del Shin Bet para determinar si existió una hipotética injerencia mediante fondos procedentes de Catar.

La Comisión Electoral Central (CEC) de Israel ha propiciado un nuevo varapalo a Benjamin Netanyahu: su investigación ha concluido descartando las denuncias de fraude realizadas por el primer ministro nada más conocer que su coalición ultra había perdido la mayoría en la Knéset.

Netanyahu y su formación, el Likud, acusaron a los partidos árabes, que lograron 19 escaños clave para la formación del nuevo Gobierno, de "robar las elecciones" mediante la compra de votos en las localidades integradas mayoritariamente por palestinos ciudadanos de Israel, donde se disparó la participación.

"La evaluación no halló pruebas de irregularidades que comprometieran la integridad de las elecciones o afectaran sus resultados", ha señalado la CEC en un comunicado publicado este miércoles.

A la conspiración trumpista de Netanyahu solo le queda ya una vía de escape: la investigación abierta por servicio de inteligencia interior, el Shin Bet, para determinar si fondos cataríes fueron presuntamente enviados a organizaciones árabes para comprar votos, como denuncian los partidarios del primer ministro.

El director interino de la Comisión Electoral israelí, Dean Livne, ha explicado que la investigación examinó cada denuncia "de manera individual y exhaustiva", pero que no se hallaron pruebas que respaldaran una hipotética injerencia extranjera. Los resultados, por lo tanto, van a ser ratificados, y "reflejan con precisión las decisiones que los votantes tomaron en las urnas".

Ahora se inicia el complicado proceso para elegir al nuevo liderazgo político de Israel. El presidente del país, Isaac Herzog, comenzará este miércoles una ronda de consultas con cada uno de los partidos que han obtenido representación parlamentaria y el viernes elegirá a un candidato para que empiece a negociar la formación de un gobierno de coalición.

El bloque de Netanyahu, integrado por formaciones ultraortodoxas y ultraderechistas, logró 53 escaños, pero se quedó lejos de la mayoría de 61. La alternativa la representa el opositor Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor israelí, cuya coalición sumó 48 parlamentarios pero tiene más posibilidades de formar gobierno ya que podría recibir el apoyo de los partidos árabes.

La CEC revisó las actas de 9.069 colegios electorales, alrededor del 75% de los 12.018 colegios ordinarios, frente a los 5.100 (el 43,5%) que examinó en las elecciones de 2022, según el organismo. Hubo además un examen detallado de papeletas y censos en 350 de los centros.

En el comunicado se explica que los partidos y las listas presentaron 2.452 solicitudes de revisión sobre 1.350 colegios, y los ciudadanos enviaron otras 1.239 denuncias relativas a 750 colegios. "Hemos llevado a cabo comprobaciones exhaustivas en un número sin precedentes de colegios electorales", ha señalado el presidente de la CEC, el juez del Tribunal Supremo Noam Sohlberg.

El Likud denunció el pasado 28 de octubre el "robo de las elecciones" y afirmó haber presentado ante la Comisión "cientos de testimonios y pruebas" de supuestas irregularidades, entre ellas "miles de sobres" con "dinero en efectivo junto con papeletas del partido Raam", una agrupación islamista votada principalmente por palestinos con ciudadanía israelí.

Tanto la Comisión como la Policía desestimaron dichas acusaciones en ese momento, pero al día siguiente Sohlberg pidió por carta al jefe del Shin Bet (el servicio de inteligencia interior), David Zini, que investigara denuncias sobre una posible "injerencia extranjera" en los comicios.