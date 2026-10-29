La Comisión Electoral pide a la inteligencia israelí investigar la teoría de la "injerencia" de un país árabe que aviva Netanyahu

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LO ESENCIAL Las claves Benjamin Netanyahu y el Likud denuncian un presunto fraude electoral y compra de votos en las comunidades árabes tras perder la mayoría en la Knéset. La Comisión Electoral Central ha solicitado al servicio de inteligencia Shin Bet investigar posibles injerencias y financiación extranjera, señalando directamente a Catar. La Policía israelí descartó la existencia de pruebas sobre el supuesto fraude, mientras la oposición acusa a Netanyahu de intentar deslegitimar los resultados. Los partidos árabes alcanzan un resultado récord de 19 escaños y se muestran dispuestos a pactar con la oposición para evitar un nuevo gobierno de Netanyahu.

El incierto resultado electoral en las elecciones del pasado martes en Israel, saldado con la única certeza de que el bloque sionista radical de Benjamin Netanyahu ha perdido la mayoría en la Knéset, ha empujado al primer ministro a abonarse a las técnicas trumpistas y achacar a un presunto "robo" de votos el gran auge de los partidos árabes.

Netanyahu y su formación, el Likud, exigieron ayer a la Policía y al servicio de inteligencia interior Shin Bet que investigaran posibles irregularidades en los colegios electorales de las comunidades árabes, integradas mayoritariamente por palestinos ciudadanos de Israel.

El primer ministro acusó a los partidos árabes, que con un 94% escrutado suman 19 escaños -12 la Lista Conjunta y 7 Ra'am-, de "robar las elecciones" mediante la compra de votos después de que la participación se disparase en esas localidades. Ni Netanyahu ni su formación presentaron ninguna evidencia del supuesto fraude.

Una mujer árabe en un colegio electoral en el norte de Israel. Ammar Awad Reuters

De hecho, la Policía israelí ya ha descartado la conspiración del mandatario, cuyas posibilidades de retener el poder parecen muy reducidas. "No hay pruebas que lo respalden, ni derivadas de investigaciones ni de labores de inteligencia. La jornada electoral transcurrió con muy pocos incidentes que afectaran a la integridad del proceso, incluso en comparación con elecciones anteriores", declaró una fuente policial al diario The Times of Israel.

Netanyahu ha vuelto este jueves a la carga con su denuncia de fraude después de que Noam Sohlberg, juez conservador del Tribunal Supremo y presidente de la Comisión Electoral Central (CEC), haya instruido al jefe del Shin Bet para abrir una investigación sobre "sospechas relacionadas con financiación extranjera y presuntos sobornos electorales por parte de entidades extranjeras".

"Si bien no puedo dar fe del fundamento de estas sospechas, considero que —dado que involucran a entidades extranjeras— existe la obligación de investigarlas a fondo", ha asegurado Sohlberb en una carta a David Zini, que en la jornada electoral había afirmado que la votación se estaba desarrollando sin problemas.

Desde el Likud han lanzado una acusación directa contra Catar, país al que han señalado como el origen de unos supuestos fondos enviados a organizaciones árabes y que se habrían utilizado para la compra de votos y aumentar la participación, según recoge el diario Haaretz. Los partidarios del primer ministro ya le han dado nombre a su intento de verter dudas o directamente boicotear el resultado electoral: Ra'amgate.

"Miles de sobres"

El partido de Netanyahu, que teme que el auge de las formaciones árabes supongan la "islamización de Israel", aseguró haber presentado "cientos de testimonios y pruebas" ante los servicios de seguridad y la CEC en relación a supuestas irregularidades, entre las que menciona "miles de sobres" que, según su versión, contenían "dinero en efectivo junto con papeletas del partido Ra'am".

Además, el partido de Netanyahu denunció incidentes de "amenazas y violencia" contra el personal de los centros de votación, así como casos de varios votantes entrando juntos a las cabinas de votación, casos de personas que votaron bajo identidades falsas, discrepancias entre el número de sobres y el número de votantes y el uso de software ilícito para la movilización de electores. La formación árabe ha negado todas las acusaciones.

Mansour Abbas, líder del partido árabe Ra'am, depositando su voto en las elecciones israelíes. Rami Shlush Reuters

El opositor Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor del Ejército israelí, aunque también se ha mostrado partidario de investigar una presunta "injerencia extranjera", ha alertado sobre el intento de Netanyahu de "explotar" el supuesto fraude para influir y demorar el proceso de composición de la nueva Knéset.

Yair Golán, líder del partido de centro-izquierda Los Demócratas, ha cargado contra el primer ministro por tratar de "socavar los resultados electorales mediante una campaña despreciable destinada a deslegitimar la voluntad de la opinión pública, y en particular la de la población árabe". "Lo han despedido y él se niega a aceptar el veredicto de los votantes", ha lamentado.

Según el escrutinio del 94% de los votos realizado por la CEC y los cálculos de los principales medios nacionales, el bloque liderado por Netanyahu se sitúa en 53 diputados. La coalición opositora israelí encabezada por Gadi Eisenkot se coloca con 48 diputados.

De esta manera, ambos bloques siguen sin alcanzar la mayoría para gobernar (61 escaños) y dependerían de coaliciones entre ellos o de un gobierno opositor con los partidos árabes, que suman 19 escaños en el mejor resultado de la historia de estas formaciones. La Lista Conjunta ya se ha mostrado dispuesta a pactar con Eisenkot para "poner fin al régimen de sangre de Netanyahu".