Israel acude a las urnas ante el riesgo del bloqueo: la oposición teme las "medidas extremas" de Netanyahu para atrincherarse

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LO ESENCIAL Las claves Israel celebra unas elecciones marcadas por la ajustada pugna entre el Likud de Benjamin Netanyahu y el partido Yashar de Gadi Eisenkot. Las encuestas prevén un escenario de bloqueo político, donde la oposición necesitaría el apoyo de los partidos árabes para alcanzar los 61 escaños. Netanyahu centró su campaña en frenar el Estado palestino y golpear a Irán, intentando sin éxito convencer a Donald Trump de reanudar la ofensiva. La oposición teme que el primer ministro provoque un incidente de seguridad o un conflicto bélico para dilatarse en el poder en caso de un estancamiento electoral.

En diciembre de 2023, mientras el primogénito de Benjamin Netanyahu arremetía desde su lujosa residencia de Miami contra los críticos de su padre y diseminaba en redes sociales la teoría del "golpe militar encubierto" del 7 de octubre, el más joven de los cinco hijos del general Gadi Eisenkot, su gran rival en las urnas, caía en combate contra Hamás en Gaza.

El contraste entre las vidas de Yair Netanyahu y Gal Meir Eisenkot dejó entrever las costuras éticas del primer ministro, que, sin embargo, se las arregló para conservar el respaldo de su base electoral con la brutal respuesta en Gaza, la aceleración de los asentamientos en Cisjordania y la ofensiva en cinco frentes contra Irán y sus proxies en Líbano, Siria, Irak y Yemen.

Bibi trató de borrar de las mentes de los israelíes los errores de seguridad que desembocaron en el 7-O con los asesinatos selectivos del líder de Hamás en Gaza y cerebro de los atentados, Yahya Sinwar, el secretario general de Hezbolá, Hasán Nasrala, o el líder supremo iraní, Alí Jamenei, muñidor del denominado Eje de la Resistencia.

Mientras tanto, el primer ministro consiguió dilatar el proceso judicial por fraude, cohecho y abuso de confianza en el que lleva envuelto desde mayo de 2020, cuando se convirtió en el primer mandatario en activo desde la fundación del Estado de Israel en sentarse en el banquillo de los acusados.

Aunque encajó junto a Yoav Gallant, su exministro de Defensa, un revés de la Corte Penal Internacional (CPI) en forma de orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Gaza, entre los que figuran el uso del hambre como arma de guerra y la dirección deliberada de ataques contra la población civil.

Durante la campaña electoral, el líder del Likud repitió hasta la extenuación dos eslóganes: "Derecha o Palestina" y "Terminar el trabajo". Se presentó como el último dique de contención contra el establecimiento de un Estado palestino y desvió el debate sobre su papel en el 7-O para poner el foco en la importancia de desarmar a Hamás y tumbar el régimen iraní.

Netanyahu dejó claro que no piensa levantar el pie del acelerador. "Sólo hay una forma de eliminar esta amenaza de una vez por todas: derrocar al régimen en Irán", declaró la semana pasada durante una graduación militar celebrada en el desierto del Néguev.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu, en la Knéset. Evelyn Hockstein Reuters

Por eso, en el tramo final de la campaña, intentó persuadir a Donald Trump para reanudar la ofensiva contra la República Islámica, aunque se topó con la negativa del inquilino de la Casa Blanca, que registra en la antesala de las midterms el peor índice de popularidad de cualquier otro presidente de Estados Unidos a estas alturas de su mandato.

Frustrado con la negativa de Trump, que aún así pidió el voto para él por partida doble y le presentó como "un primer ministro guerrero extraordinario" con el que mantiene "una gran relación", Netanyahu redobló ayer la presión sobre el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, para golpear a Irán antes de que abrieran las urnas.

"Veo las encuestas, conozco los datos y conozco a Netanyahu. No se detendrá ante nada —ni ante una mentira ni ante una medida extrema— para mantenerse en el poder", denunció Eisenkot, confiado en que los israelíes elegirían a un primer ministro que "jamás actuará guiado por intereses políticos" a expensas de la seguridad del Estado.

Eisenkot no las tiene todas consigo. La última encuesta de la radiotelevisión pública Kan 11 concede 22 escaños a su partido, Yashar (Recto, en español), que sería la primera fuerza por delante del Likud, que obtendría 20 diputados. Sin embargo, su ventaja no se traduce en una mayoría parlamentaria. Él y sus socios seguirían lejos de los 61 escaños necesarios.

"Las encuestas recientes apuntan a un callejón sin salida político entre los bloques de Netanyahu y Eisenkot", apunta Arik Rudnitzky, investigador del Israel Democracy Institute. "Formar un gobierno del cambio requeriría que el bloque de Eisenkot dependiera de los partidos árabes, ya sea como socios de coalición o para recibir apoyo desde fuera de ella".

"Los partidos árabes podrían actuar como los árbitros del gobierno si superan dos pruebas. En primer lugar, deben obtener el mayor número de escaños posible para reforzar su papel en las negociaciones para formar gobierno. En segundo lugar, los líderes de la oposición deben verlos como socios potenciales legítimos", explica Rudnitzky.

"El problema es que algunos partidos dentro del bloque de Eisenkot, incluido el de [Avigdor] Lieberman, descartan cualquier cooperación política con los partidos árabes", puntualiza el especialista, que constata que "los líderes de la oposición están divididos sobre esta cuestión".

"Los Demócratas, liderados por Yair Golan, ven con buenos ojos una alianza con los partidos árabes, pero el partido de Lieberman y el propio Eisenkot son más reacios, si no abiertamente opuestos a pactar con los árabes", señala. "Sin embargo, las declaraciones de campaña pueden diferir de las decisiones políticas que se tomen una vez claros los resultados electorales".

"Tras las elecciones, los actuales líderes de la oposición tendrán que tomar una decisión valiente, y tienen dos opciones encima de la mesa", observa Rudnitzky. "O bien aceptan una cooperación política abierta o encubierta con los partidos árabes para formar la próxima coalición de gobierno, o bien arrastran al país a un nuevo ciclo electoral".

Gadi Eisenkot, en el acto de lanzamiento de la campaña electoral de Yashar, su nuevo partido político, celebrado cerca de Hod Hasharon. Amir Cohen Reuters

A lo largo de la campaña, Eisenkot ha descartado pactar con los árabes, pero no ha mostrado todas sus cartas a riesgo de abrir una fuga de votos hacia el bloque de Netanyahu. Es sabido, sin embargo, que el exjefe del Estado Mayor del Ejército está en contra del establecimiento de un Estado palestino y a favor de los asentamientos en Cisjordania.

Además, el líder de Yashar es el autor de la doctrina Dahiya, una estrategia militar así conocida por el suburbio de Beirut que Hezbolá utiliza como cuartel general y que consiste en aplicar un castigo desproporcionado sobre áreas urbanas densamente pobladas e infraestructuras estratégicas.

Eisenkot es más halcón que paloma, pero se mueve en la zona gris. "Sabemos que, en general, se ubica más cerca de la derecha que de la izquierda, lo que lo sitúa en el centro o cerca de él", observa en conversación con este periódico el politólogo palestino Khalil Shikaki desde su despacho en Ramala.

"Si decide unir fuerzas con los árabes israelíes y aceptarlos en su coalición, enviaría una señal muy positiva para esta comunidad y representaría una buena noticia para toda la región", sostiene el director y cofundador del Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR / PSR).

El presidente israelí, Isaac Herzog, escucha durante una reunión con Joe Biden en la Casa Blanca. Reuters

En caso contrario, el bloqueo parece servido, y los líderes de la oposición temen que Bibi aproveche este escenario para lanzar un ataque contra Irán de la mano de la Administración Trump, dispuesta a sumarse a la ofensiva después de las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre.

Y es que, aunque el Likud no alcance la mayoría de 61 escaños en la Knéset junto a sus socios ultraortodoxos y la extrema derecha mesiánica, el mandato de Netanyahu no concluiría hasta que el presidente Isaac Herzog encomiende a otro candidato la formación de gobierno y este lo consiga.

El veterano diplomático israelí Nimrod Novik considera que "hay motivos para temer que Netanyahu intente influir o incluso descarrilar el proceso de formación de la coalición —que aquí siempre es prolongado— mediante un incidente de seguridad".

"Podría suceder en Cisjordania o en Siria, dos frentes en los que nuestra conducta en las próximas semanas está caldeando el ambiente", señala el exasesor de Shimon Peres en diálogo con EL ESPAÑOL. "Pero es aún más probable que, ante los apuros de Trump, que no logra alcanzar sus objetivos ni exhibir una victoria, ocurra en el frente iraní".

"Israel no es una dictadura, y para que los servicios de seguridad se embarquen en una guerra es necesario el visto bueno de muchas personas, incluidos numerosos profesionales con posturas políticas muy diversas", señala, por su parte, Shany Mor, exdirector de Política Exterior en el Consejo de Seguridad Nacional de Israel.

"Una guerra resulta tal vez más fácil de gestionar durante una transición —tuvimos una breve en Gaza en mayo de 2021, después de que Netanyahu perdiera pero antes de que se conformara el nuevo gobierno—, pero no sucederá a menos que exista un motivo operativo apremiante para ello", asegura.