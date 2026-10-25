'Donald Trump' aparece en Irán enjaulado sobre una valla: así se mofa el régimen de Teherán del presidente de EEUU

El ministro de Exteriores iraní confirmó que se mantienen negociaciones indirectas con EEUU para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

La provocación coincide con la llegada a Irán del jefe del Ejército de Pakistán para actuar como mediador entre ambos países.

El montaje cuenta con una pantalla que proyecta imágenes de víctimas de ataques atribuidos a EEUU y está activo las 24 horas del día.

Una instalación en una valla publicitaria de la plaza Tajrish de Teherán muestra a un actor caracterizado como Donald Trump dentro de una celda.

Un falso Donald Trump amenazaba esta semana a los peatones desde el interior de una celda en una de las plazas más transitadas de Teherán ante la mirada de iraníes que reaccionaron con risas e insultos al peculiar espectáculo destinado a ridiculizar al presidente estadounidense.



La instalación se encuentra en la plaza Tajrish, en el norte de la capital iraní, donde la celda está colocada en una valla publicitaria, con el falso presidente estadounidense encerrado tras los barrotes, junto a una cama y un retrete.

Desde el interior, el actor realizaba distintos movimientos para llamar la atención de quienes pasaban por la zona.

El falso Trump reproducía el conocido baile del mandatario, hacía gestos amenazantes a los peatones pasándose el pulgar por el cuello y en distintas ocasiones trató de abrirse paso a la fuerza entre los barrotes para escapar de su prisión ficticia.

El falso Trump enjaulado en Teherán. Majid Asgaripour/WANA

Detrás de la celda, una pantalla publicitaria proyectaba imágenes de niños muertos en ataques estadounidenses y un rastro de sangre en una boda en la sureña localidad de Sirik, alcanzada en un bombardeo en septiembre, que causó al menos cinco muertos y 68 heridos.



"No ver esta escena es un delito", es el eslogan de la representación que se inauguró ayer y que estará activa 24 horas al día, según anunciaron los medios iraníes, que no ofrecieron más detalles de la instalación.



Las reacciones de los transeúntes fueron diversas: algunos se reían, otros insultaban al falso presidente estadounidense y varios conductores se detuvieron en plena plaza para grabar el espectáculo con sus teléfonos móviles, lo que llegó a provocar atascos.

Los ocupantes de un autobús reaccionan al 'falso' Trump. Majid Asgaripour/WANA

Unos escolares pidieron desde un autobús al falso Trump que atacara cuanto antes a Irán para que sus exámenes del día siguiente se suspendieran, lo que causó risas entre los congregados.



Otros transeúntes gritaron “¡Tío Trump, date la vuelta!” para conseguir que el actor mirara hacia ellos y poder fotografiarlo o grabarlo, mientras otro ciudadano le pidió que reabriera la lotería de visados para que los iraníes tuvieran la opción de emigrar a Estados Unidos.



La instalación se inauguró en medio de nuevos esfuerzos diplomáticos para reanudar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra.

El 'falso Trump' de Teherán. Majid Asgaripour/WANA

Coincidió con la llegada a Teherán del jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, uno de los principales mediadores entre los dos rivales.



La respuesta de Teherán al mediador paquistaní fue que Irán no tiene ningún mensaje nuevo para Estados Unidos y lo emplazó a cumplir con sus condiciones para “ganarse su confianza” y poner fin a la guerra.

Siete días para reabrir Ormuz

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que Irán y Estados Unidos mantienen las negociaciones "sin interrupción" para poner fin a la guerra entre ambos países a través de intermediarios como Pakistán, cuyo jefe del Ejército llegó en la víspera a Teherán.

Transeúntes en Teherán observan al 'falso Trump'. Majid Asgaripour/WANA

"Nuestras negociaciones con la parte estadounidense, a través de países intermediarios como Pakistán y Catar, continúan sin interrupción", declaró Araqchí, durante una entrevista con la cadena iraquí Al-Akhbariya, recoge este miércoles la agencia pública iraní IRNA.



Irán propuso en septiembre el denominado plan de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz, que exige el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones al petróleo iraní, el cese de la guerra en todos los frentes y la liberación de los fondos de Teherán congelados en el extranjero, entre otras medidas, para acceder a reabrir el paso marítimo

"El sexto día de este período, el estrecho de Ormuz debía estar completamente abierto. Los estadounidenses nos informaron que están de acuerdo con estas condiciones, pero desean añadir algunas cláusulas más", apuntó el jefe de la diplomacia de la república islámica.



Araqchí, quien evitó entrar en detalles sobre las propuestas estadounidenses, señaló que una vez se cumplan todas las cláusulas de este pacto Irán está abierto a iniciar negociaciones sobre otros asuntos, sin especificar.

"En la etapa final de las negociaciones, se podrá debatir cualquier cuestión o problema que plantee cualquiera de las partes y alcanzar un acuerdo definitivo", remarcó el diplomático.