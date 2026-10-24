Netanyahu consigue su 'guerra electoral': asedia Cisjordania tras no conseguir el apoyo de Trump para volver a atacar Irán

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un ataque armado contra un puesto de control en Cisjordania causa la muerte de dos soldados israelíes y deja otros tres heridos cerca de Hebrón. Benjamin Netanyahu responde declarando el cerco sobre Hebrón y Halhul, y anuncia operaciones de evacuación y demolición masiva en la zona. La escalada militar en Cisjordania se produce a pocos días de las elecciones decisivas en Israel y tras no lograr apoyo de EE. UU. para atacar Irán.

Dos palestinos armados con un fusil M16 y una pistola abrieron fuego en la mañana del viernes contra un puesto de control israelí cerca de Hebrón, la ciudad palestina más grande y poblada de Cisjordania.

Dos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el sargento de primera clase Ron Yonatan Roitman y el sargento Yuval Shai Soylam, murieron en el tiroteo, y otros tres resultaron heridos.

Los combatientes del batallón Ari, que inspeccionaban vehículos en el cruce de Judea, abatieron a los atacantes, que, según el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, habían planeado una masacre mayor en la Ruta 35, que conecta la costa sur de Israel con el sur de Cisjordania.

עדכון חשוב ממני אליכם, עכשיו בחברון >> https://t.co/4Bo9UbMWwg — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 23, 2026

"En el vehículo en el que los terroristas llegaron al lugar de los hechos se encontró una gran cantidad de munición", aseguró el teniente general, que interpreta que los atacantes, dos hermanos de 27 años identificados como Firas y Hamouda al-Jaaba, improvisaron al darse cuenta de que no podrían traspasar el cruce.

Hamás, que celebró a través de un comunicado la "operación heroica" y llamó a los palestinos a lanzar más ataques contra las tropas israelíes desplegadas a lo largo y ancho de Cisjordania, evitó atribuirse la autoría.

El incidente, sin embargo, dio pie a Benjamin Netanyahu a declarar la guerra en los territorios ocupados a falta de cuatro días para unas elecciones decisivas en las que se juega su futuro.

El primer ministro no tardó en anunciar un cerco sobre Hebrón, donde residen aproximadamente 250.000 personas, según los datos de la Oficina Central de Estadísticas Palestina de 2025, y otro sobre la localidad de Halhul, de 35.000 habitantes.

También amenazó con ampliarlo "a otras ciudades" palestinas y destruir las viviendas construidas sin permiso a lo largo de las carreteras de Cisjordania. Una amenaza que se materializó esa misma tarde, cuando los bulldozers israelíes comenzaron los trabajos de demolición.

"Ya estamos aquí con la maquinaria sobre el terreno", celebró desde Hebrón el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, uno de los referentes de la extrema derecha mesiánica. "Si os metéis con nosotros, os cobraremos un precio muy, muy doloroso".

"En primer lugar, actuaremos para destruir este lugar, para cambiarlo por completo, pero vamos a hacer algo que no se ha hecho hasta ahora: aplicaremos el modelo agresivo y de éxito que utilizamos en los campos de refugiados, que son esencialmente bastiones terroristas", declaró Netanyahu.

"Evacuaremos a los residentes, iremos casa por casa, retiraremos también las armas que haya allí y toda la infraestructura terrorista será abordada y destruida. Las FDI están listas para llevar a cabo [la operación], y nosotros determinaremos el momento, pero está en camino", añadió el primer ministro.

"Todo el barrio del clan en Hebrón del que salieron hoy los terroristas será vaciado de sus residentes, y la infraestructura terrorista del barrio será abordada y desmantelada", apostilló su fiel ministro de Defensa, Israel Katz, que lo acompañó hasta Hebrón. "Este es el único lenguaje que entiende el terrorismo yihadista. Igual que en Gaza, igual que en Líbano".

Fuerzas israelíes custodian la zona el día en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visita el lugar tras un tiroteo en Hebrón. Ammar Awad Reuters

El líder del Likud, a la sombra de Gadi Eisenkot en la práctica totalidad de las encuestas, apeló desde el cruce de Hebrón a los "heroicos colonos" judíos que están "firmes" en primera línea, a los que describió como "un ejemplo" para el Estado de Israel.

Los "heroicos colonos" protagonizan desde hace meses una serie de ataques violentos contra civiles palestinos en Cisjordania, llegando a agredir a un grupo de diplomáticos europeos y a periodistas que, como la fotógrafa Heidi Levine, informaban desde el terreno durante la campaña de recolección de la aceituna.

Una amenaza anunciada

Desde hace semanas, Netanyahu y su círculo más próximo venían advirtiendo sin presentar pruebas de que los enemigos de Israel planeaban lanzar un ataque en la antesala de las elecciones a la Knéset del próximo martes 27 de octubre. "Eso es lo que intentaron hacer aquí", insistió este viernes desde Hebrón el primer ministro.

Katz replicó que "el eje chií de Irán y sus aliados, así como el eje de los Hermanos Musulmanes, están planeando llevar a cabo ataques y atentados terroristas contra soldados de las FDI y civiles israelíes para sabotear e influir en las próximas elecciones en Israel".

En respuesta, el Gobierno israelí prepara una operación militar sin precedentes "desde la Guerra de los Seis Días [de 1967]", en palabras de Netanyahu, cuando Israel redefinió las fronteras del conflicto al conquistar Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza, la península del Sinaí y los Altos del Golán.

El primer ministro invocó el precedente de enero de 2025, cuando las FDI lanzaron en Cisjordania la operación Muro de Hierro. Las fuerzas israelíes arrasaron cientos de viviendas en los campamentos de refugiados y forzaron el desplazamiento de decenas de miles de palestinos. Más de 33.000 siguen fuera de sus hogares desde entonces, de acuerdo con la ONU.

Irán tendrá que esperar

Netanyahu presionó a Donald Trump para reanudar la ofensiva contra Irán a principios de octubre. Según el Financial Times, las FDI llegaron a diseñar una campaña aérea, de mayor intensidad que los ataques conjuntos de febrero, dirigida contra las instalaciones nucleares y otros objetivos civiles.

Abrasado por los efectos del conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, el inquilino de la Casa Blanca, que registra el peor índice de popularidad de cualquier otro presidente de Estados Unidos a estas alturas de su mandato, declinó la invitación de Bibi, aunque pidió el voto para él en las elecciones del próximo martes.

Benjamin Netanyahu y Donald Trump, en diciembre de 2025. Jonathan Ernst Reuters

Trump se inclina por reanudar la ofensiva contra Irán después de las midterms del próximo 3 de noviembre. Según The New York Times, Washington ya planea golpear su infraestructura energética, sus instalaciones nucleares y su arsenal de drones y misiles.

"Después de que Trump le impidiera reanudar los combates en Gaza, Líbano, Siria y, por supuesto, Irán, y dado que incluso los iraníes se niegan a responder a sus provocaciones, Bibi está generando una guerra electoral en Cisjordania", apunta Nimrod Novik, investigador del Israel Policy Forum.

A juicio de Novik, exasesor de política exterior de Shimon Peres, el atentado en Hebrón "no tendrá ningún impacto en las elecciones, en cuanto a trasvase de votos entre bloques, porque parece que los votantes se posicionaron hace tiempo en sus respectivos bloques y los movimientos se producen dentro de cada uno, no entre ellos".

"Sin embargo, sí podría tener un impacto entre los partidarios que lo han abandonado, y creo que ese es el objetivo: movilizar a los votantes tradicionales del Likud que son incapaces de votar a otro partido, están hartos de Bibi y tienen intención de quedarse en casa", puntualiza. "A ellos va dirigida la escalada en Cisjordania".

"Las encuestas recientes apuntan a un callejón sin salida político entre los bloques de Netanyahu y Eisenkot", observa Arik Rudnitzky, investigador del Israel Democracy Institute. "Formar un gobierno del cambio requeriría que el bloque de Eisenkot dependiera de los partidos árabes, ya sea como socios de coalición o para recibir apoyo desde fuera de ella".

"El problema es que algunos partidos dentro del bloque de Eisenkot, incluido el de [Avigdor] Lieberman, descartan cualquier cooperación política con los partidos árabes", explica Rudnitzky, que constata que "los líderes de la oposición están divididos sobre esta cuestión".

"Los Demócratas, liderados por Yair Golan, ven con buenos ojos una alianza con los partidos árabes, pero el partido de Lieberman y el propio Eisenkot son más reacios, si no abiertamente opuestos", señala. "Sin embargo, las declaraciones de campaña pueden diferir de las decisiones políticas que se tomen una vez claros los resultados electorales".

"Tras las elecciones, los actuales líderes de la oposición tendrán que tomar una decisión valiente, y tienen dos opciones encima de la mesa", comenta Rudnitzky. "O bien aceptan una cooperación política abierta o encubierta con los partidos árabes para formar la próxima coalición de gobierno, o bien arrastran al país a un nuevo ciclo electoral".

"Los partidos árabes podrían actuar como los árbitros del gobierno si superan dos pruebas. En primer lugar, deben obtener el mayor número de escaños posible para reforzar su papel en las negociaciones sobre la formación del próximo gobierno. En segundo lugar, los líderes de la oposición deben verlos como socios potenciales legítimos", añade el analista.

La eventual respuesta del Gobierno al atentado en Hebrón, que amenaza con desencadenar un nuevo ciclo de violencia incontrolable en los territorios ocupados, complica aún más la posición de los partidos árabes, a los que Netanyahu dispensa el trato de enemigos del Estado.