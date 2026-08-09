Irán y Estados Unidos no están entablando conversaciones y Teherán no las iniciará mientras Washington incumpla el acuerdo provisional firmado en junio, dijo el domingo el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, añadiendo que se están intercambiando mensajes a través de intermediarios.

Araqchi reiteró la postura de Irán de que el acuerdo sobre el estrecho de Ormuz entre Teherán y Mascate se encuentra en su fase final, pero que no reabrirá esta vía marítima estratégica. En declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr, afirmó que el acuerdo establecerá las nuevas rutas marítimas que se utilizarán una vez que Estados Unidos cumpla con las demás condiciones y se reabra el estrecho al tráfico.