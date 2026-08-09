El presidente de EEUU, Donald Trump, ha reconocido que falta munición, aunque dice que tiene suficiente para continuar con la ofensiva. Por otra parte, Irán continúa ultimando un acuerdo con Omán que deja fuera a Washington para el control del estrecho de Ormuz.
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Irán afirma que las conversaciones con EEUU no se llevarán a cabo mientras se incumpla el acuerdo provisional
Irán y Estados Unidos no están entablando conversaciones y Teherán no las iniciará mientras Washington incumpla el acuerdo provisional firmado en junio, dijo el domingo el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, añadiendo que se están intercambiando mensajes a través de intermediarios.
Araqchi reiteró la postura de Irán de que el acuerdo sobre el estrecho de Ormuz entre Teherán y Mascate se encuentra en su fase final, pero que no reabrirá esta vía marítima estratégica. En declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr, afirmó que el acuerdo establecerá las nuevas rutas marítimas que se utilizarán una vez que Estados Unidos cumpla con las demás condiciones y se reabra el estrecho al tráfico.
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Irán presenta una lista de exigencias que EEUU debe cumplir para que Ormuz vuelva a abrirse
Irán ha presentado este sábado una lista de exigencias que Estados Unidos debe cumplir para que Teherán reabra el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Entre ellas se el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones y el pago de reparaciones de guerra.
"Hasta que Estados Unidos no corrija su comportamiento, el estrecho de Ormuz no será abierto", ha afirmado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohamad Baqer Zolgadr, en un comunicado recogido por la agencia estatal IRNA.