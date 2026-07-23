El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado miércoles que Irán todavía no está "listo" para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra, dado que, según dijo, cada vez que se alcanza un trato la República Islámica acaba por echarse atrás.

"Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto", señaló en un mitin en Georgia.

Trump llegó al estado sureño tras participar en una ceremonia en la base aérea de Dover, en el estado de Delaware, para recibir con honores los cuerpos de los cuatro militares estadounidenses fallecidos la semana pasada en ataques iraníes en Jordania e Irak.

Antes del ritual, Trump aseguró ante la prensa que la República Islámica pagará "con creces" por la muerte de efectivos estadounidenses, que ya suman un total de 18 desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero.