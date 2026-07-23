Washington ha lanzado su duodécimo operativo nocturno consecutivo contra Irán. Por su parte, Teherán ha respondido con el bombardeo de bases militares estadounidenses en Kuwait y Catar. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump asistió ayer a la ceremonia de repatriación de los cuatro militares fallecidos en la contienda.
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Trump dice que Teherán no está "listo" para negociar tras la ceremonia de repatriación de los militares fallecidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado miércoles que Irán todavía no está "listo" para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra, dado que, según dijo, cada vez que se alcanza un trato la República Islámica acaba por echarse atrás.
"Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto", señaló en un mitin en Georgia.
Trump llegó al estado sureño tras participar en una ceremonia en la base aérea de Dover, en el estado de Delaware, para recibir con honores los cuerpos de los cuatro militares estadounidenses fallecidos la semana pasada en ataques iraníes en Jordania e Irak.
Antes del ritual, Trump aseguró ante la prensa que la República Islámica pagará "con creces" por la muerte de efectivos estadounidenses, que ya suman un total de 18 desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero.
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Dos muertos y once heridos en el último ataque estadounidense en el este de Irán
Dos personas murieron y otras once resultaron heridas en un ataque de Estados Unidos en la provincia iraní de Juzestán, cerca de la frontera con Irak, según ha informado Teherán.
La agencia estatal iraní IRNA ha explicado que los "misiles enemigos" cayeron durante la madrugada del jueves sobre la localidad de Shalamcheh, donde se ubica un importante paso fronterizo y comercial por el que transitan diariamente cientos de personas.
El incidente, prosigue la agencia, tuvo lugar cerca de una terminal de pasajeros. Hasta ahora, los medios iraníes no ofrecen más datos.
IRNA ha reportado hoy otros ataques estadounidenses -sin víctimas mortales hasta ahora- en al menos tres puntos más de Juzestán, a casi 800 kilómetros al sur de la capital, donde se espera que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, se reúna con el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi.
Esta provincia -según Teherán- ha sido blanco de un centenar de ataques estadounidenses en los últimos 10 días, lo que deja un saldo de ocho ciudadanos fallecidos y decenas de heridos.
Los últimos ataques de EEUU han incluido instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea, según el reporte difundido en X por el Comando Central de Estados Unidos.
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El Ejército estadounidense finaliza la duodécima noche de ofensiva en Irán
Las fuerzas estadounidenses iniciaron la duodécima noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes, por orden del presidente Donald Trump, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos.
Las acciones forman parte de una operación destinada a seguir degradando la capacidad de Irán para amenazar a marineros civiles y buques comerciales que transitan por las aguas de la región, según el comunicado militar.
Trump afirmó previamente que Irán todavía no está "listo" para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra, dado que, según dijo, cada vez que se alcanza un trato la República Islámica acaba por echarse atrás.
U.S. Central Command (CENTCOM) has announced the completion of a twelfth consecutive night of strikes against military targets in Iran, to include maritime capabilities, missile and drone storage facilities, coastal surveillance sites, and air defense assets across areas of… pic.twitter.com/9TybEdPspz— OSINTdefender (@sentdefender) July 23, 2026
"Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto", señaló en un mitin en Georgia.
El mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió.