Israel y Hamás en guerra, en directo | Israel lanza un ataque contra el jefe de Inteligencia de Hamás

El portavoz del Ejército israelí, Richard Hecht, indicó que la aviación israelí ha atacado durante la noche 426 objetivos de Hamás, que incluyen bases militares, almacenes de armas, lanzaderas de cohetes y túneles. "El ataque aéreo sigue en marcha. Va a llevar tiempo", señaló, sobre la duración de esta guerra. Además, aseguró que no se descarta "una incursión terrestre dentro de Gaza", aunque aclaró que ahora no es aún el momento porque no se dan las condiciones.