Irán autorizó el ataque a Israel en una reunión con Hamás y Hezbolá el pasado lunes en Beirut

Irán intervino en la organización del ataque sorpresa del sábado de Hamás contra Israel. El lunes 2 de octubre, varios funcionarios de seguridad del Estado persa se reunieron en Beirut con altos cargos de Hamás y Hezbolá, otra organización respaldada por Teherán y basada en el Líbano. En la capital libanesa, los iraníes dieron luz verde a la operación.

Varios iraníes celebran el ataque de Hamás con un cartel que reza: "Borremos a Israel del mapa". Efe

Según una exclusiva del Wall Street Journal, la Guardia Revolucionaria Islámica iraní llevaba desde agosto tramando la estrategia con la que Hamás atacó el sábado a la población israelí por vía aérea, terrestre y marítima. Además de Hamás y Hezbolá, otras dos organizaciones armadas asistieron a las reuniones de Beirut.

Estados Unidos aún no ha podido confirmar ninguna prueba de la implicación iraní en los ataques de este fin de semana. Este domingo, el secretario de Estado Antony Blinken dijo en una entrevista con la CNN: "Todavía no hemos visto pruebas de que Irán dirigiera o estuviera detrás de este ataque en particular, pero ciertamente tienen una larga relación".

Otro funcionario del Pentágono añadió: "No tenemos ninguna información en este momento que corrobore esta versión". Un funcionario europeo y un asesor del gobierno sirio han dado declaraciones similares al periódico neoyorquino.

