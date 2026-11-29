Andy Burnham defiende su estrategia de conectar con el público joven a través de las redes sociales, aunque reconoció que el vídeo del creador de contenido no fue apropiado.

Diversos lingüistas y académicos desmienten las acusaciones de la oposición al aclarar que la polémica frase del vídeo proviene de un meme viral inocuo sobre proteínas y comida rápida.

Badenoch acusó al contenido de incluir comentarios racistas y obscenos contra las mujeres, desatando una fuerte tormenta política en el Parlamento británico.

La líder conservadora Kemi Badenoch exige al primer ministro británico, Andy Burnham, que pida perdón tras la difusión de un polémico vídeo de TikTok grabado en Downing Street por el 'influencer' Max Balegde.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, exigió este miércoles en la Cámara de los Comunes al primer ministro británico, Andy Burnham, que pidiera perdón por haber degradado el cargo.

Aludía a un vídeo grabado por uno de sus invitados a la puerta del número 10 de Downing Street, con unas palabras que, según la propia Badenoch, eran demasiado ofensivas para repetirlas en voz alta, así que las resumió a su manera.

Se trataba, dijo, de "comentarios repugnantes y peyorativos sobre las partes íntimas de las mujeres" con un "lenguaje obsceno que trataba a las mujeres blancas como carne barata".

El choque se produjo durante la sesión de preguntas al Primer Ministro, el equivalente británico de nuestra sesión de control de los miércoles, y, de hecho, los influencers ya habían salido a relucir poco antes.

Badenoch le había reprochado a Burnham que hablara más con ellos que con los empresarios. Él le había contestado que era verdad, pero que también tenía que ir a la Cámara a hablar con gente que es “lo contrario de los influencers”, en referencia, se supone al partido de la oposición.

🚨 NEW: No 10 says the "bomboclaat pussywagon chicken nugget" TikTok video by Max Balegde was "clearly not appropriate" and has now been deleted https://t.co/gzxphqbyFw — Politics UK (@PolitlcsUK) November 24, 2026

Tampoco con el vídeo se dejó arrastrar al terreno de su rival: admitió que estaba mal y recordó que su autor ya lo había retirado y se había disculpado, aunque se negó en redondo a pedir perdón por relacionarse con aquellos a los que los jóvenes recurren para informarse.

"Usted desprecia a los tiktokers, desprecia a los influencers", remató, en un reproche que recuerda a Tony Blair y su empeño por dejarse ver con las grandes figuras del Cool Britannia de los años noventa.

El tiktoker en cuestión es Max Balegde, que tiene 27 años y más de tres millones y medio de seguidores. En el vídeo movía los labios ante la célebre puerta negra al ritmo de una canción de moda en las redes.

La letra, por llamarla de algún modo, hablaba de "52 bomboclaat pussywagon chicken nuggets" (una expresión imposible de traducir literalmente, en apariencia, un sinsentido) y Balegde la acompañaba con un saludo de aire militar que algunos han querido comparar con el nazi.

Ahora bien, de ahí a acusarle de racismo en el Parlamento, como hizo Badenoch, hay un trecho que solo se recorre con bastante imaginación.

'Followers'

Que Balegde estuviera el pasado 9 de noviembre en Downing Street como maestro de ceremonias del encuentro entre el primer ministro y decenas de colegas no es ninguna casualidad.

Burnham llegó al número 10 el 20 de julio en sustitución de un Keir Starmer al que sus propios diputados habían dado la espalda, y desde el primer día dejó claro que su forma de comunicar iba a ser muy distinta.

El antiguo alcalde del Gran Mánchester se ha volcado en TikTok e Instagram con vídeos como aquel en el que puntuaba aperitivos junto a su ministro de Hacienda para acompañar una rebaja de impuestos a los pubs.

La idea de recurrir a los influencers ya venía de la etapa de Starmer, pero él la ha llevado mucho más lejos y la prensa británica no ha tardado en bautizarlo como "el primer ministro de TikTok".

Andy Burnham cultiva su popularidad en redes sociales. Annabel Lee-Ellis/Pool via REUTERS

Ya en junio, antes incluso de llegar a Downing Street, Burnham había demostrado cintura para convertir los ataques en material para sus redes. Cuando Badenoch se burló de que los laboristas hubieran cambiado a Starmer por "un par de pestañas y una camiseta negra", él respondió con un vídeo en el que parpadeaba exageradamente antes de aclarar: "En realidad, es azul oscuro".

El paso siguiente era meter a los influencers en casa, y a la recepción de noviembre acudieron unos sesenta creadores de contenido cuyos seguidores suman, según el propio Gobierno, 470 millones de personas. Burnham, que llegó a ponerse a los platos para pincharles música, les aseguró que voces como las suyas son hoy más importantes que nunca.

Sus asesores, eso sí, procuraron tenerlo todo bajo control. Los invitados tuvieron que entregar sus teléfonos a la entrada y grabar con dispositivos del Gobierno, cuyas imágenes se revisaban antes de publicarlas.

La artista Sophie Tea pintó en directo un cuadro que acabará colgado en la residencia oficial -no será, aclaró, uno de los desnudos femeninos por los que es conocida- y Balegde presumió en las redes del honor de que le hubieran pedido ejercer de presentador de la "ceremonia".

Gove, etimólogo de guardia

Durante dos semanas, nadie pareció escandalizarse y el vídeo circuló como uno más hasta que, este lunes, varios comentaristas conservadores lo rescataron en las redes y la oposición se lanzó en tromba.

Al día siguiente, en rueda de prensa, Badenoch advirtió de que Vladimir Putin, Xi Jinping y "toda clase de gente hostil al Reino Unido"verían aquellas imágenes y concluirían que "nuestro primer ministro no es un hombre serio".

Nigel Farage, líder del partido populista de derechas Reform UK, tachó de "pueril" y "degradante" que se usara así la puerta del número 10, y hasta la ministra de Mujeres e Igualdad del propio Gobierno, Bridget Phillipson, calificó el vídeo de "totalmente inaceptable".

Kemi Badenoch, líder de los 'tories' en la Cámara de los Comunes. House of Commons

Para entonces, Balegde ya lo había borrado y el portavoz del primer ministro lo había despachado como "claramente inadmisible", no sin recordar que "son los creadores de contenido los responsables de lo que deciden publicar".

Quedaba por saber qué significaba aquella enigmática letra, y ahí empezó el baile de hipótesis. "Bomboclaat" es un taco del patois jamaicano que en origen aludía a un paño higiénico, mientras que "pussywagon" combina una palabra malsonante para los genitales femeninos con "vagón" y designa en jerga un coche molón con el que salir a ligar.

Lo de los nuggets parecía más inocente, pero el miércoles por la mañana Justin Webb, presentador del principal informativo matinal de la radio pública británica, explicó a sus oyentes que se trataba de"carne blanca barata, en otras palabras, chicas blancas pobres".

En la misma línea, la revista conservadora The Spectator habló de "un código despectivo para las chicas blancas". Su director, el exministro Michael Gove, ya había ilustrado el martes por la noche a los espectadores de Sky News al aclarar que "bomboclaat" es un término jamaicano que alude a "un producto de higiene femenina, particularmente en su manifestación posterior al uso".

Badenoch insistió en lo de los nuggets para evidencia el "sexismo y el racismo" que habría manchado una institución como Downing Street. No es una acusación cualquiera en un país todavía marcado por el escándalo de las bandas -formadas sobre todo por hombres de origen paquistaní- que durante años explotaron sexualmente a niñas blancas de clase obrera en ciudades como Rotherham, tal y como se demostró en el 'informe Jay' de 2014 y el 'informe Casey' del año siguiente.

'Pizzagate' y barbacoa

El problema es que el diario The Guardian ha consultado a tres académicos y apenas ha encontrado rastro de que "chicken nuggets" se use con ese sentido, más allá de una definición colgada en 2010 en Urban Dictionary, una web de jerga en la que cualquiera puede escribir lo que se le ocurra.

El origen del meme, de hecho, es bastante más prosaico: un vídeo en el que un creador, al parecer un niño, levantaba una torre de 52 nuggets de pollo de verdad -de ahí el número- para parodiar otra moda de Internet, la obsesión por cumplir con la ración diaria de proteínas.

El gato Larry, Ratonero Jefe de Downing Street, accede a ser acariciado por un policía. REUTERS/Stefan Wermuth

Lo que sí está claro es que la letra no es un prodigio de delicadeza. Jaspal Singh, profesor de lingüística aplicada de la Open University -la UNED británica- explica que "bomboclaat" funciona en Jamaica, en su diáspora y en el habla urbana británica como nuestro "joder": un taco cuyo significado literal resulta en buena medida irrelevante.

"Desde luego, yo no lo usaría delante de mi suegra", admite con cierto sarcasmo. En las redes, la palabra sirve desde hace años para expresar sorpresa, a veces con ironía, y en este meme no es más que una pieza en una ristra de disparates pensada para captar durante un par de segundos la atención de quien desliza el dedo por la pantalla.

Que una acusación tan grave tenga tan poco donde apoyarse explica que algunos medios británicos hablen ya de un "pizzagate" propio. Hay que recordar que así se llamó la teoría conspirativa que circuló en Estados Unidos durante la campaña presidencial de 2016.

Según esta tesis, los correos del entorno de Hillary Clinton escondían, tras inocentes pedidos de pizza, los mensajes en clave de una red de pederastia que operaba desde una pizzería de Washington.

Aquello acabó con un hombre disparando un fusil dentro del local, mientras que aquí un chiste infantil ha acabado convertido en prueba de racismo contra los blancos en la Cámara de los Comunes… y recogido para siempre en el Hansard, su diario de sesiones.

Antes de todas estas sesudas discusiones etimológicas, Balegde ya había pedido "sinceramente" disculpas a quien se hubiera sentido ofendido, pero sin dejar de señalar a los culpables: "Nadie se ofendió durante semanas, hasta que un grupo repugnante de gente de derechas intentó darle esta interpretación asquerosa".

Burnham, más prudente, prefirió no entrar en la polémica del diccionario y pidió en la cadena Channel 4 a quienes hacen ese tipo de vídeos que se pararan a pensar cómo les sentaría algo así a sus hermanas o a sus madres, aunque su portavoz no ha querido descartar que el tiktoker vuelva a ser invitado.

La más sincera en torno a toda la cuestión ha sido Sophie Tea, que cuando le preguntaron en la BBC si no se sentía utilizada por el Gobierno respondió con un "¡Por supuesto!".

Posteriormente matizó que, en realidad, estos negocios consisten en una "explotación mutua". Tony Thorne, director del archivo de jerga y lenguaje nuevo del King’s College de Londres, recomienda a los mayores de treinta años que, antes de escandalizarse, se acuerden de una expresión mucho más antigua que cualquier meme: "mala fe".

Y la mala fe lo tiene muy fácil con una jerga ajena: Burnham quiso ir a buscar a los jóvenes allí donde están y se ha encontrado con que hablan una lengua que nadie domina en Westminster y que cada cual puede interpretar como más le convenga. Esta polémica, eso sí, se habría solucionado con mucha más facilidad: bastaba con contar los nuggets del meme. Efectivamente, son 52, y son de pollo.