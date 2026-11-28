El Gobierno británico no descarta futuras opciones de integración, como entrar en la unión aduanera o el reingreso en la UE, guiándose de manera pragmática por los beneficios para sus ciudadanos.

El acuerdo busca reforzar la cooperación en seguridad y defensa frente a amenazas comunes como Rusia, además de coordinar esfuerzos para combatir la inmigración ilegal y las redes de tráfico de personas.

Londres y Bruselas han acordado un convenio fitosanitario para simplificar el comercio agroalimentario, una medida que reducirá la burocracia por un valor equivalente al 0,5% del PIB.

El embajador británico en España, Alex Ellis, destaca que el nuevo marco de relación con la UE permitirá a 100.000 jóvenes europeos desplazarse anualmente a Reino Unido para estudiar, trabajar y vivir.

Alexander Ellis llegó a la embajada de Reino Unido en España en septiembre de 2024, pero su relación con nuestro país se remonta a dos décadas atrás. Entre 2003 y 2005 ejerció de consejero de la Unión Europea y Asuntos Globales en Madrid, antes de ser embajador en Portugal entre 2007 y 2010.

En 2016, recayó sobre sus hombros el Ministerio para la Salida de la Unión Europea tras el referéndum en el que los británicos optaron por abandonar el espacio común. Una década después, el primer ministro laborista Andy Burham comienza a cerrar la fractura declarando que "el brexit no ha funcionado".

¿Cómo podemos definir el proceso que están viviendo Reino Unido y la UE? ¿Se trata de 'desandar' el brexit, o de un new deal?

Es una buena pregunta. Lo único seguro es que hay que cambiar el acuerdo que se hizo en 2020. En su discurso al Partido Laborista, el primer ministro Andy Burnham lo dijo claramente: "Lo que tenemos no está funcionando". La cumbre celebrada el mes pasado marca un paso más para la redefinición de la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido.

Este proceso empezó en 2024 con la llegada al gobierno del Partido Laborista. La primera cumbre se celebró en junio de 2025 y la segunda ha permitido aprobar una serie de acuerdos que abren el camino para mayores colaboraciones en la parte económica, la de seguridad y la humana también.

Uno de los puntos más llamativos es la posibilidad de que 100.000 jóvenes europeos se desplacen anualmente a Reino Unido, y viceversa.

Sí, yo siempre digo que el Reino Unido es un país europeo aunque no esté dentro de la Unión Europea. Y este acuerdo es similar al que tenemos con países como la India. Permitirá viajar, estudiar, trabajar, vivir... Y también vamos a participar en Erasmus Plus, acabamos de hacer la convocatoria para 2027. Todo ello implica un acercamiento de la población .

Aunque el acercamiento ya existe con España: este año vamos a tener más o menos 20 millones de visitas de británicos. El flujo humano entre los dos países es muy fuerte, y los nuevos acuerdos van a permitir una mayor convergencia para los jóvenes específicamente en la movilidad.

La parte económica de los acuerdos implica por otro lado la armonización de Reino Unido con la UE en ciertos mercados.

Exactamente. El segundo elemento es el acuerdo fitosanitario para la alimentación y la agricultura, por el que Reino Unido entra en la zona sanitaria de la Unión Europea. Reducirá mucho el papeleo, que es enorme, y facilitará el comercio de productos agroalimentarios entre España y Reino Unido. Cerca del 20% de las exportaciones españolas al mercado británico son bienes alimentarios.

¡En la práctica, lo que permite es que llegue más jamón a los supermercados británicos, y más marisco de la de las aguas frías del norte de Escocia -la tierra de mi madre- para los consumidores españoles!

¿No implica esto que Londres puede terminar vinculado a normas que no han votado, al no participar del Parlamento Europeo?

Uno de los elementos de la negociación fue el papel que tendrían los expertos británicos en los comités de seguimiento de las leyes. No de su redacción, sino de su seguimiento. Es una parte muy importante de los nuevos acuerdos. Y en última instancia, nos parece justificado entrar en el esquema de la Unión Europea porque reducirá mucho la burocracia.

El valor económico de reducir el papeleo entre la UE y el Reino Unido equivale al 0,5% del PIB. Es una de las medidas más importantes para el crecimiento de nuestro país, y beneficia a los dos lados.

Alexander Ellis, embajador de Reino Unido en España. Guillermo Gutiérrez EL ESPAÑOL

¿El acercamiento de países como Canadá o Australia a la UE está influyendo también en el 'deshielo' con Reino Unido?

Yo creo que la reevaluación de la relación del Reino Unido con la Unión Europea tiene dos motores. El primero ya lo mencionó el primer ministro en la Cámara de los Comunes al hacer balance de la cumbre de Bruselas. Es lo que él llama 'la prueba de Makerfield' (Makerfield test).

Él se pregunta: "¿Se van a beneficiar las personas que me eligieron para esta constitución, en el noroeste de Inglaterra?". Y el espacio compartido les beneficiará mucho porque evitará que se impongan aranceles sobre los productos británicos por razones medioambientales.

El segundo motor sería el de la seguridad, el de la naturaleza de las amenazas que tenemos en Europa y en el Atlántico del Norte. Evidentemente hablamos de Rusia, pero también de otros países, y eso nos empuja para acercarnos más. Dicho esto, yo destacaría que la situación geográfica y económica de Canadá con respecto a la UE es distinta de la de Reino Unido.

La conexión económica entre Reino Unido y Europa es profundísima. El valor de las exportaciones británicas para España roza los 1.000 millones de euros. Es enorme. La inversión entre España y Reino Unido crea más o menos medio millón de empleos.

En el aspecto de la seguridad en el espacio europeo, ¿se debe avanzar más en el plan común de rearme y defensa?

Sí, parte de la valoración sobre la cumbre con la UE consistió en el reconocimiento de las amenazas comunes. Tenemos a la OTAN, como establece la declaración, y Europa aspira a ser más fuerte dentro de la OTAN. Considero que no hay motivo para dejar de lado lo que ha funcionado bastante bien.

Claro, las circunstancias pueden cambiar en términos del peso relativo de Estados Unidos en la defensa de Europa, pero todavía debemos mantener esa buena relación con ellos, tienen un papel que interpretar. Lo que tenemos que hacer los europeos en los próximos años es cuidar mucho mejor de nosotros mismos.

Alexander Ellis, embajador de Reino Unido en España. Guillermo Gutiérrez EL ESPAÑOL

Europa atraviesa un ciclo electoral que puede llevar al poder a gobiernos partidarios de retirar el apoyo a Ucrania. ¿Cómo lo interpreta Reino Unido desde su posición?

Yo no voy a especular sobre lo que pasará en otros países. Hay que respetar la voluntad política de cada país, sea Reino Unido o España. Lo que hay, evidentemente, es una amenaza directa de Rusia y una invasión ilegal de Ucrania.

Reino Unido ha defendido la necesidad de apoyar a Ucrania en temas financieros y militares desde 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea. Comenzamos a colaborar en la formación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y es lo que seguiremos haciendo. Y es muy importante para nosotros tener aliados, como los españoles y el resto de países europeos, para asegurar una paz justa.

Precisamente el Kremlin reprocha a Europa que no tenga un negociador común para las conversaciones de paz. ¿Cuál es la postura británica al respecto?

Lo que tiene Europa es una voluntad común, y una alianza defensiva que es la OTAN. Pero, ¿Cómo va a ser esta defensa en el futuro? Tenemos otras maneras, como la coalición de voluntarios en apoyo de Ucrania que se reunió la semana pasada en Berlín. También la fuerza conjunta que está realizando maniobras en estos momentos para preparar la posguerra.

Los ucranianos necesitan que utilicemos todos los elementos a nuestra disposición en todas las organizaciones para ayudarle a defender su soberanía y su país.

Al margen de Ucrania, Europa experimenta la 'guerra híbrida' en forma de hackeos y sabotajes. ¿Cómo podemos protegernos mejor?

Es cierto, y es interesante. Pensamos mucho sobre la guerra en Ucrania, pero ahora también está pasando en Libia, más cerca de aquí. También debemos estar atentos a las acciones de militares de los rusos en el Sáhara. Y también, por supuesto, a la guerra híbrida en sí.

Por ejemplo, el gobierno británico ha avisado a las empresas de defensa diciéndoles: "Ojo, puede haber ataques contra nosotros." Tenemos que coordinarnos mejor en la defensa contra las amenazas híbridas para entender cómo podemos responder de forma más eficiente.

Alexander Ellis, embajador de Reino Unido en España. Guillermo Gutiérrez EL ESPAÑOL

Otra de las grandes problemáticas a las que se enfrenta Europa es la gestión de la inmigración. ¿Qué garantías necesitaría Reino Unido en ese punto para acercarse más a Europa?

Este es otro tema debatido en la cumbre, y que forma parte de las conclusiones que abren camino para seguir trabajando en común para frenar la inmigración ilegal. Cada país tiene su geografía y sus particularidades, pero es muy importante colaborar contra el crimen organizado que se aprovecha de los ilegales, sea en España como en Reino Unido.

Y vuelvo a la cuestión del Makerfield test. El primer ministro Andy Burnham habló sobre eso en la Cámara de los Comunes: reducir la inmigración ilegal, reducir los costes, aumentar la seguridad... Una serie de elementos que tienen resonancia dentro de su circunscripción electoral.

¿Podrían Reino Unido y la Unión Europea colaborar en iniciativas como la de los centros de deportación en terceros países?

La posición del gobierno británico es que estamos a favor de devolver los inmigrantes ilegales a sus países. Cómo hacerlo, ese es el debate. Pero primero nos concentramos en cómo evitar que entren ilegalmente en el Reino Unido. Hemos trabajado mucho con Francia y otros países para detener los small boats (pateras).

La cantidad de small boats que ha cruzado el canal de La Mancha se ha conseguido reducir un 40% más o menos este año. Es un tema tan sensible para el Reino Unido como para España, por lo que el gobierno ha hecho esfuerzos con los países vecinos.

Pero también tenemos que pensar más en los países de origen y los países de transición. Contribuir a la paz en Siria ha ayudado a frenar los flujos de migración ilegal en Europa.

¿Es factible pensar en un nuevo referéndum en Reino Unido, esta vez de adhesión a la UE?

Siguiendo la declaración del primer ministro, lo que ha dicho es que el status quo no está funcionando, y la cumbre entre Reino Unido y la UE ha cambiado la situación. Y también ha hablado del debate interno que los británicos deben mantener sobre las opciones de relación con la Unión Europea.

Y las opciones son varias, desde entrar en la unión aduanera hasta volver a ser un miembro de la Unión Europea. El primer ministro no ha determinado el resultado, ha citado una vez más la 'prueba de Makersfield': ¿Es una decisión pragmática, que reduce el coste de la vida, aumenta la seguridad? Algunas serán interesantes, otras, quizás no tanto. El rumbo hacia el que nos dirigimos todavía no está fijado.