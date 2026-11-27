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LO ESENCIAL Las claves Volodímir Zelenski critica la cercanía entre Donald Trump y Vladímir Putin, calificando de "extraño" que se le considere amigo y comparándolo con haber sido amigo de Adolf Hitler en la II Guerra Mundial. El presidente ucraniano expresa su frustración por los retrasos de Estados Unidos en la entrega de misiles antibalísticos y por la falta de presión a Rusia en las negociaciones de paz. Zelenski defiende la legitimidad del ataque de drones navales ucranianos contra una corbeta y un carguero ruso con armas en el puerto libio de Bengasi, considerándolos objetivos válidos. Socios europeos como Alemania e Italia muestran preocupación por una posible expansión del conflicto a Libia, tras la muerte de dos militares libios en la operación ucraniana.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha expresado su frustración con Estados Unidos por centrarse demasiado en la crisis en Oriente Medio y no presionar lo suficiente al líder ruso, Vladímir Putin, en las conversaciones de paz.



En una entrevista con la BBC divulgada este viernes, Zelenski manifestó su inquietud por los retrasos por parte de EEUU en la entrega de misiles antibalísticos para Ucrania, que afirma están costando vidas, a la vez que calificó de "extraño" que el presidente estadounidense, Donald Trump, publicase una foto suya abrazando a Putin y refiriéndose a él como "su amigo".



"Por supuesto, es decisión del presidente de Estados Unidos, pero... es raro", porque "es como decir que uno era amigo de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial", dijo Zelenski. "Es un agresor y un asesino... No puede ser un amigo. Simplemente no puede serlo", afirmó.

Los enviados de Trump -Steve Witkoff y Jared Kushner- han intentado negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania para poner fin a la enorme pérdida de vidas humanas, pero a menudo parecen estar más alineados con la postura de Moscú que con la de Kiev, señala la cadena.



El jueves, Trump publicó en su plataforma Truth Social que, durante su cumbre con Putin en China la semana pasada, instó a Rusia a retirar toda agresión militar contra territorios en toda Europa y que un acuerdo de paz con Ucrania es una posibilidad real.



Asimismo, Zelenski señaló que no está claro si los negociadores europeos participarán en las conversaciones, a pesar de lo anunciado por los enviados estadounidenses.



Los ataques rusos en Ucrania son cada vez más frecuentes y letales. Por ello, Zelenski hizo un llamamiento a contar con "aliados realmente útiles, capaces de presionar a Rusia" para lograr resultados, e instó a EEUU a honrar su reputación como un país fuerte, dotado de "poder y respeto".

Defiende el ataque en Libia

Zelenski ha defendido la legitimidad y la conveniencia de los ataques llevados a cabo por su servicio secreto el pasado domingo contra un buque de carga que Rusia utilizaba para transportar armas y contra la corbeta de última generación que lo protegía cuando éstos se encontraban en el puerto libio de Bengasi.

Vista del dron naval ucraniano instantes antes del ataque. Volodymyr Zelenskiy via Telegram/Reuters





Dos socios europeos de Kiev, Alemania e Italia, expresaron su preocupación porque el ataque pueda llevar a una expansión del conflicto ruso-ucraniano a otra zona.



Zelenski calificó la corbeta rusa hundida por Ucrania con drones navales de “objetivo totalmente legítimo”, y señaló que los servicios secretos ucranianos habían comprobado también que el otro barco atacado era utilizado por los rusos para transportar armas.



El presidente ucraniano aseguró además, sin especificar a qué países se refería, que sus diplomáticos se coordinaron con algunos Gobiernos sobre esta operación inédita en esta guerra contra buques enemigos en el puerto de un tercer país.



El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, habló el jueves por teléfono con el titular de Exteriores del Gobierno libio que tiene como sede Trípoli, Al-Taher Al-Baour, para reafirmarle su apoyo a “la soberanía y la integridad territorial” de Libia y transmitirle que la acción ucraniana no iba dirigida contra Libia, sino contra Rusia.

Sibiga también trasladó “las condolencias correspondientes al pueblo libio”. El ministro ucraniano hacía alusión a la muerte en el ataque de dos militares libios.



El Gobierno libio de Trípoli al que pertenece Al-Baour no controla el puerto de Bengasi, que está en manos de las autoridades paralelas aliadas de Rusia que mandan en el este de Libia.



Una de las inquietudes de los aliados europeos de Ucrania que han criticado este ataque es que este tipo de operaciones ucranianas provoquen un deterioro aún mayor de la situación de seguridad en Libia.