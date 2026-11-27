El bloqueo presupuestario provocó la cancelación de la segunda jornada de la cumbre y frustró la aprobación de un nuevo préstamo de 45.000 millones de euros para Ucrania.

Emmanuel Macron urge a cerrar el acuerdo antes de fin de año para evitar interferencias de cara a las elecciones presidenciales francesas de 2027.

Alemania y sus socios frugales exigen mayores recortes centrados en la agricultura y la cohesión, mientras que países como Italia, España y Francia rechazan reducir estas partidas.

Los líderes de la Unión Europea han fracasado en su primer intento de pactar el presupuesto plurianual 2028-2034 tras una maratoniana reunión en Bruselas.

Tras una jornada maratoniana de más de 12 horas de reuniones, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete han fracasado estrepitosamente este jueves en su primer intento serio de pactar el presupuesto plurianual de la UE para 2028-2034, pese a considerar urgente cerrar las cuentas cuanto antes para blindarse ante una posible victoria de la ultraderechista Marine Le Pen en las presidenciales francesas de la primavera de 2027.

Lejos de acercar posturas, el canciller alemán Friedrich Merz y sus socios frugales (Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia y la incorporación de última hora de Bélgica) han redoblado su exigencia de más recortes, concentrados sobre todo en agricultura y fondos de cohesión.

En el bando contrario, los 'amigos de la cohesión' -liderados por Italia, Polonia y España- han advertido de que los tijeretazos condenan las ambiciones de autonomía estratégica a "la papelera de la historia" y de que "una Europa barata puede acabar en un error caro".

El enfrentamiento entre Alemania y los países frugales ha alcanzado tal grado de tensión que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha visto obligado a cancelar la segunda jornada de la cumbre, prevista para este viernes.

"Por momentos, el ambiente ha sido bastante gélido, porque está muy claro que las posiciones siguen estando muy alejadas y que será difícil acercarlas para alcanzar un compromiso en las próximas semanas", ha admitido Jetten.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sostiene que la unanimidad necesaria está todavía a "años luz" y asegura que no tiene prisa: lo que le importa es que la solución sea buena. El primer ministro holandés, Rob Jetten, y los países nórdicos también han alegado que diciembre no es un plazo límite.

Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha replicado que abandonará la mesa si no hay acuerdo antes de fin de año. "Se lo he dejado claro a nuestros colegas: a partir del 31 de diciembre ya no estaré en condiciones políticas ni democráticas de reabrir las negociaciones presupuestarias y concluirlas, porque entraremos en un periodo demasiado próximo a las elecciones presidenciales en Francia", ha advertido.

"Las elecciones previstas para 2027 podrían complicar aún más la aprobación de un acuerdo el próximo año. Por eso estamos haciendo todo lo posible para cerrarlo antes de que termine este año", ha señalado Merz, aunque él mismo duda de que los Veintisiete vayan a conseguirlo.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante el Consejo Europeo de este jueves en Bruselas Unión Europea

El punto de partida de la negociación este jueves era la propuesta de compromiso presentada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que aplicó un hachazo de 204.000 millones de euros, equivalente al 10% del total, a la propuesta original de Von der Leyen. El presupuesto quedaría así en 1,582 billones de euros para siete años (a precios constantes de 2025) frente a los 1,76 billones planteados inicialmente por Bruselas.

Sin embargo, Alemania y los frugales han salido en tromba para tachar este recorte de insuficiente. "Desde nuestro punto de vista, las propuestas que tenemos hasta ahora sobre la mesa no constituyen una base aceptable para alcanzar un acuerdo. El volumen sigue siendo demasiado elevado", ha protestado Merz.

"Está claro que Europa debe centrar sus esfuerzos en la seguridad, la competitividad y la migración. Y eso también debe quedar reflejado en el presupuesto. Para Países Bajos, esta cuestión es de máxima importancia", ha insistido el primer ministro holandés.

"Pero, al mismo tiempo, necesitamos un presupuesto más reducido. La propuesta actual resulta inaceptable para los contribuyentes holandeses", ha zanjado Jetten.

"El presupuesto es demasiado grande y no está suficientemente orientado al futuro", coincide la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen. "También tenemos que establecer prioridades: gastar menos en aquello en lo que Europa ha venido gastando hasta ahora (agricultura y cohesión) y más en lo que exige el futuro".

El primer ministro holandés, Rob Jetten, ha reclamado más recortes al presupuesto de la UE durante la cumbre de Bruselas Unión Europea

"No se pueden resolver todos los problemas aumentando el presupuesto y pidiendo a los países que son contribuyentes netos que paguen más. Suecia no puede convertirse en el cajero automático de la Unión Europea", ha dicho su primer ministro, Ulf Kristersson.

La ofensiva renovada de los frugales ha enfurecido incluso a Macron, que hasta ahora había buscado ejercer de árbitro entre Alemania y los amigos de la cohesión. "Nuestra posición no admite ambigüedades. Y esa es la primera condición para que pueda haber un acuerdo: que no falte ni un solo euro a la Política Agrícola Común respecto a su dotación actual", ha advertido Macron.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera ha viajado a Bruselas por la campaña electoral y el debate a cuatro de este jueves, lo que a priori hace imposible cualquier acuerdo, aunque ha delegado su voto en Macron. Sánchez no solo se opone a cualquier recorte, sino que defiende que el presupuesto de la UE debería elevarse hasta el 2% del PIB comunitario, frente a la última propuesta de Costa, que se queda por debajo del 1%.

A los países del este les inquietan tanto los recortes en agricultura y cohesión como el tijeretazo a los fondos de Defensa, en plena guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

"Este ha sido también uno de los motivos de mi decepción personal: comprobar que la partida de defensa, seguridad y espacio se ha reducido un 30% respecto a la propuesta de la Comisión. Es un recorte enorme", se ha quejado el primer ministro de Lituania, Gitanas Nauseda.

El canciller alemán, Friedrich Merz, conversa con Ursula von der Leyen durante la cumbre de este jueves en Bruselas Unión Europea

"Mi mensaje para hoy: una Europa barata podría resultar ser un error muy caro. La seguridad tiene un precio. Así de simple", ha escrito en su cuenta de X el primer ministro polaco, Donald Tusk.

"Si seguimos insistiendo en nuevos recortes del presupuesto de la UE, podemos tirar el informe Draghi y sus ambiciosas aspiraciones a la papelera de la historia europea", avisa el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

El choque por el presupuesto ha frustrado además otro de los objetivos de Costa: aprobar este jueves el nuevo préstamo de 45.000 millones de euros que la UE prepara para Ucrania, destinado a cubrir el enorme agujero presupuestario previsto para 2027.

Merz ha vinculado ambos expedientes y ha amenazado implícitamente con recortar aún más los fondos de cohesión destinados a Hungría, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria si estos países siguen negándose a participar en el crédito a Kiev.

"La financiación de Ucrania no puede vincularse a la financiación de la política de cohesión. Los Tratados ya contemplan la cohesión, que fue uno de los objetivos fundacionales de la Unión Europea en 1958. La política de cohesión busca garantizar un nivel de vida similar en las distintas regiones", ha protestado el primer ministro checo, Andrej Babis.

"Las verdaderas negociaciones no empezarán hasta que tengamos la pistola apuntándonos a la cabeza, como suele ocurrir, y exista un plazo límite de verdad. Mientras no lleguemos a ese punto, no veo que vayamos a entablar negociaciones reales", admite un alto diplomático europeo. La cita clave será el último Consejo Europeo del año, previsto para el 17 y 18 de diciembre.