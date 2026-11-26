La falta de consenso por las cuentas comunitarias ha bloqueado la aprobación del préstamo de 45.000 millones de euros que la UE prepara para Ucrania.

Países del este y la Comisión Europea critican una rebaja del 30% en los fondos de Defensa y Seguridad, advirtiendo que pone en riesgo los programas paneuropeos.

Los frugales buscan concentrar los recortes en la Política Agrícola Común y los fondos de cohesión, chocando directamente con países como Francia, España e Italia.

Alemania y sus aliados frugales exigen recortar el presupuesto de la UE 2028-2034 más allá de los 204.000 millones ya tijereados por António Costa.

En lugar de acercar posiciones y permitir al menos algún avance hacia un acuerdo sobre el presupuesto plurianual de la UE para 2028-2034, la cumbre extraordinaria de líderes europeos que se celebra este jueves en Bruselas ha servido para agravar la fractura entre Alemania y sus aliados frugales (Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia), por un lado, y el resto de socios, agrupados en el bloque de amigos de la cohesión, liderado por Italia, Polonia y España, por otro.

Lejos de moderar sus exigencias, el canciller alemán, Friedrich Merz, y los demás contribuyentes netos a las arcas comunitarias han redoblado su pulso y reclaman un recorte aún mayor del marco financiero plurianual. Quieren ir más allá del tijeretazo de 204.000 millones de euros aplicado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, equivalente al 10% de la propuesta original de Ursula von der Leyen.

Costa convocó esta cumbre extraordinaria, que nadie en Bruselas quería, para acorralar a los líderes e intentar forzar un acuerdo antes de tiempo, amenazando incluso con prolongar la reunión hasta el viernes. Pero el resultado ha sido el contrario: los dos bandos dan ya por hecho que no habrá acuerdo este jueves y se emplazan a retomar la discusión en la cumbre del 17 y 18 de diciembre.

"Esta cumbre está concebida para fracasar", sostiene un alto diplomático europeo. "Para los líderes es importante proyectar esa imagen de enfrentamiento, para que vosotros, los periodistas, podáis contar que están a la greña, que se reprochan cosas y que se gritan unos a otros. Todo forma parte del guion de la cumbre".

Ya a su llegada al Consejo Europeo, Merz ha querido dejar claro que "estamos apenas al inicio de las negociaciones". "Desde nuestro punto de vista, las propuestas que tenemos hasta ahora sobre la mesa no constituyen una base aceptable para alcanzar un acuerdo. El volumen sigue siendo demasiado elevado", ha protestado.

El canciller y los frugales pretenden además que los nuevos recortes se concentren en las dos partidas que más afectan a España: las ayudas agrícolas y los fondos de cohesión. "Está claro que Europa debe centrar sus esfuerzos en la seguridad, la competitividad y la migración. Y eso también debe quedar reflejado en el presupuesto. Para Países Bajos, esta cuestión es de máxima importancia", ha insistido el primer ministro holandés, Rob Jetten.

"Pero, al mismo tiempo, necesitamos un presupuesto más reducido. La propuesta actual resulta inaceptable para los contribuyentes holandeses", ha zanjado Jetten.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la reunión de este jueves en Bruselas Unión Europea

"El presupuesto es demasiado grande y no está suficientemente orientado al futuro", coincide la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen. "También tenemos que establecer prioridades: gastar menos en aquello en lo que Europa ha venido gastando hasta ahora (agricultura y cohesión) y más en lo que exige el futuro".

"No se pueden resolver todos los problemas aumentando el presupuesto y pidiendo a los países que son contribuyentes netos que paguen más. Suecia no puede convertirse en el cajero automático de la Unión Europea", ha dicho su primer ministro, Ulf Kristersson.

La ofensiva renovada de los frugales ha enfurecido incluso al presidente francés, Emmanuel Macron, que hasta ahora había buscado ejercer de árbitro entre Alemania y los amigos de la cohesión. "Nuestra posición no admite ambigüedades. Y esa es la primera condición para que pueda haber un acuerdo: que no falte ni un solo euro a la Política Agrícola Común respecto a su dotación actual", ha advertido Macron.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera ha viajado a Bruselas por la campaña electoral y el debate a cuatro de este jueves, lo que a priori hace imposible cualquier acuerdo, aunque ha delegado su voto en Macron. Sánchez no solo se opone a cualquier recorte, sino que defiende que el presupuesto de la UE debería elevarse hasta el 2% del PIB comunitario, frente a la última propuesta de Costa, que se queda por debajo del 1%.

A los países del este les inquietan tanto los recortes en agricultura y cohesión como el tijeretazo a los fondos de Defensa, en plena guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

"Este ha sido también uno de los motivos de mi decepción personal: comprobar que la partida de defensa, seguridad y espacio se ha reducido un 30% respecto a la propuesta de la Comisión. Es un recorte enorme", se ha quejado el primer ministro de Lituania, Gitanas Nauseda.

En un gesto poco habitual, también el equipo de Ursula von der Leyen ha salido en tromba contra las rebajas en Defensa. "Los drásticos recortes en Defensa y Espacio en el próximo marco financiero plurianual de la UE -un 30% menos, 39.000 millones de euros- pondrán en peligro los programas paneuropeos más importantes", ha avisado el comisario responsable de esta cartera, Andris Kubilius.

Los líderes europeos, durante la cumbre extraordinaria de este jueves en Bruselas Unión Europea

"La soberanía europea y la preparación para la Defensa dependen de ellos. También el pilar europeo de la OTAN 3.0", ha insistido.

El choque por el presupuesto ha frustrado además otro de los objetivos de Costa: aprobar este jueves el nuevo préstamo de 45.000 millones de euros que la UE prepara para Ucrania, destinado a cubrir el enorme agujero presupuestario previsto para 2027.

Merz ha vinculado ambos expedientes y ha amenazado implícitamente con recortar aún más los fondos de cohesión destinados a Hungría, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria si estos países siguen negándose a participar en el crédito a Kiev.

"La financiación de Ucrania no puede vincularse a la financiación de la política de cohesión. Los Tratados ya contemplan la cohesión, que fue uno de los objetivos fundacionales de la Unión Europea en 1958. La política de cohesión busca garantizar un nivel de vida similar en las distintas regiones", ha protestado el primer ministro checo, Andrej Babis.

Friedrich Merz saluda a Emmanuel Macron durante el Consejo Europeo de este jueves en Bruselas Unión Europea

Tras un primer debate en plenario, Costa tiene previsto mantener reuniones bilaterales y en pequeños grupos, en formato de «confesionario», para escuchar las líneas rojas de cada socio. Al final de la jornada, volverá a reunir a los líderes para decidir si merece la pena prolongar las discusiones hasta el viernes o si es mejor aplazarlas definitivamente a diciembre, cuando vence el plazo político -que no legal- que se han fijado para cerrar un acuerdo.

"Estamos a años luz de encontrar una solución a este problema", ha confesado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Macron ya ha advertido al resto de socios de que no seguirá negociando en 2027, cuando Francia entre de lleno en la campaña para las elecciones presidenciales de abril y mayo. La ultraderechista Marine Le Pen, que no oculta su propósito de desmontar la UE desde dentro, encabeza las encuestas. Los líderes europeos quieren cerrar el mayor número posible de expedientes, incluido el presupuesto, antes de que arranque la carrera electoral.

"Las verdaderas negociaciones no empezarán hasta que tengamos la pistola apuntándonos a la cabeza, como suele ocurrir, y exista un plazo límite de verdad. Mientras no lleguemos a ese punto, no veo que vayamos a entablar negociaciones reales", admite un segundo alto diplomático europeo.