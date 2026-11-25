Naciones como Francia e Italia recurren a la neutralidad institucional o a grandes pactos parlamentarios para evitar la aprobación de decretos partidistas.

En el Reino Unido rige un 'periodo de sensibilidad' que prohíbe anuncios con impacto electoral antes de los comicios para garantizar la neutralidad.

Países anglosajones como Canadá o Australia aplican la figura del 'Caretaker government' para limitar anuncios y decisiones de los ejecutivos salientes.

El Ejecutivo español aprueba medidas sociales de calado en pleno periodo electoral previo al 29-N, alegando que es un procedimiento legal y democrático.

Ampliación del permiso de maternidad y paternidad, prolongación de la baja por fallecimiento de un familiar, extensión del impuesto especial a la banca para recaudar 1.400 millones de euros dedicados a vivienda social o ayudas al transporte: el Gobierno de España acelera la aprobación de medidas de corte social en pleno proceso electoral rumbo al 29-N

Ante las acusaciones de electoralismo, Elma Saiz, ministra portavoz del Gobierno, afirmaba que estas medidas se aprueban "en tiempo y forma" y que serán sometidas a la convalidación de la Diputación Permanente, un instrumento que define como "perfectamente democrático y legal".

La realidad es que varios Estados regulan más estrictamente que España el periodo en el que el Gobierno se encuentra en funciones tras la convocatoria electoral y la disolución del Parlamento. E incluso aquellos mandatarios que conservan poderes y agencia política en el ínterin tienden a evitar por cultura democrática la aprobación de medidas sospechosas de electoralismo o que comprometan al Ejecutivo venidero.

En el primero de los casos, países de tradición anglosajona como Canadá o Australia -y otros herederos del sistema británico como Bangladesh o Pakistán- poseen la figura del Caretaker government, equivalente a un 'gobierno encargado'. Lo forman o bien parlamentarios y/o altos funcionarios, o el mismo gabinete que pasa a ser 'gobierno dimisionario', una figura que existe también en Países Bajos.

Aunque la institución se enmarca en el sistema Westminster de democracia parlamentaria británica, Reino Unido no declara como tal un Caretaker goverment en periodo electoral. Downing Street sigue en funciones en lo que se conoce como el pre-election period of sensitivity, el 'periodo de sensibilidad preelectoral'.

Previamente, este periodo de seis semanas previo se denominaba 'purdah', en referencia a la cultura de segregación de sexos en el hindustán. Aunque ahora recibe un nombre menos problemático, implican que el gabinete en funciones deben abstenerse de realizar anuncios y aprobar medidas que puedan interferir en las elecciones.

Se insta a los representantes políticos y a los funcionarios a seguir ejerciendo sus obligaciones prestando un "especial cuidado" a las decisiones y comunicaciones que puedan influir tanto en la propia votación como en la siguiente legislatura. Incumplirlo puede suponer una infracción del Código de Servicio Civil.

Así, entre la disolución del Parlamento británico el 30 de mayo de 2024 y hasta las elecciones del 4 de julio del mismo año, los ministros del gabinete de Rishi Sunak aprobaron algunas medidas en calidad de Statutory Instruments, que podrían compararse al 'decreto'. Sin embargo, fueron de carácter técnico, como restricciones al espacio aéreo en casos concretos.

El ex primer ministro australiano Scott Morrisson Ian Forsyth/Pool via REUTERS

Aunque puede derivar en sanciones, el principio que rige al caretaker es el de 'autocontención' (self-restraint), también durante el periodo de negociación de un nuevo gobierno. En 2022, el primer ministro australiano Scott Morrison causó un escándalo al anunciar que había rechazado un barco de solicitantes de asilo el mismo día de las elecciones, una declaración que se consideró "altamente política".

Los países que no lo regulan

En Francia, el presidente de la República no se ve impedido para aprobar decretos y ordenanzas en periodo electoral. Sin embargo, la tradición republicana impone el denominado como "periodo de reserva" (période de réserve), que limita las comunicaciones institucionales y los desplazamientos oficiales en pos de la neutralidad.

El periodo de reserva implica que los miembros del Gobierno deben seguir ejerciendo sus funciones de manera "imparcial" y sólo pueden participar en la campaña en su periodo de asueto. Toda propaganda electoral está prohibida en los seis meses anteriores al comienzo de la campaña. Posteriormente, el periodo de reserva debe respetarse de tres a cuatro semanas.

Los mandatarios tienden a respetarlo y ceñirse a la legislación formal. La única medida que levantó cierta suspicacia en 2022 fue el decreto de Emmanuel Macron del 20 de abril de 2022, cuatro días antes de la segunda vuelta contra Marine Le Pen, que aumentaba el salario mínimo para unos 700.000 funcionarios.

Mario Draghi .

Alemania reconoce el concepto de Caretaker government, pero con una diferencia: la disolución de un gobierno no coincide forzosamente con la de Bundestag (Parlamento) ni con nuevas elecciones. En esas circunstancias, el presidente de la República puede encargar a un primer ministro que gobierne en minoría durante un periodo prolongado. Así le sucedió a Angela Merkel en 2017-2018.

Aunque este gobierno encargado también debe mantener principios de neutralidad, la crisis política de 2024 bajo Olaf Scholz evidenció que, a pesar de quedar en minoría, las leyes podían aprobarse mediante grandes pactos transversales entre partidos. Entre su derrota en una moción de confianza y las elecciones de febrero de 2025, dos decenas de medidas de consenso vieron así la luz.

Los casos más llamativos de decretos en época electoral, no obstante, vienen de Italia. El caso paradigmático es el de los decretos Aiuti-bis y Aiuti-ter dotados con más de 30.000 millones que Mario Draghi logró aprobar pese a haber disuelto su Gobierno. La clave estuvo en un gran pacto parlamentario por el que se comprometió a presentar medidas sin aumentar el déficit.

El Decreto-Legge 115/2022 (Aiuti-bis) recibió luz verde del Consejo de Ministros a principios de agosto para prorrogar el recorte a los impuestos sobre los carburantes, reforzar los bonos sociales de luz y gas y revalorizar anticipadamente las pensiones. Las Cámaras, ya disueltas, se reunieron extraordinariamente para aprobarlo el 21 de septiembre, cuatro días antes de acudir a las urnas.

El Decreto-Legge 144/2022 (Aiuti-ter) fue publicado oficialmente el 23 de septiembre, en la víspera de la jornada de reflexión, introduciendo un bono único de 150 euros para trabajadores y pensionistas con rentas inferiores a 20.000 euros. La conversión final recayó ya en el siguiente Parlamento surgido de las urnas, que lo ratificó en noviembre bajo el Gobierno de Giorgia Meloni.