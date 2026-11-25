La Unión Europea valora positivamente las reformas del nuevo Gobierno húngaro y analiza cerrar el expediente abierto en 2018 por el deterioro del Estado de derecho.

Tras los avances legislativos en Kiev, Budapest retira sus objeciones para que Ucrania inicie las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

Ucrania aprueba una ley para proteger los derechos educativos y lingüísticos de la minoría húngara, permitiéndoles recibir educación en su lengua materna.

Péter Magyar y Volódimir Zelenski mantienen una reunión histórica en Úzhgorod (Transcarpatia) para redefinir y afianzar las relaciones bilaterales entre Hungría y Ucrania.

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha calificado como "históricas" las conversaciones que ha mantenido con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en Transcarpatia, la región del oeste de Ucrania que alberga una minoría húngara. Kiev espera que el acercamiento sobre este territorio en disputa ayude a acelerar su proceso de adhesión a la Unión Europea, y Budapest, el levantamiento de sanciones.

Bajo el mandato del prorruso Viktor Orbán, Hungría había supuesto el mayor obstáculo dentro de la UE para los esfuerzos de adhesión de Ucrania. Magyar ha dado un nuevo rumbo a las relaciones bilaterales desde su contundente victoria electoral en abril, condicionando el deshielo al reconocimiento de los derechos de las nacionalidades húngaras de Ucrania.

"Considero que este es un día histórico, una gran oportunidad para abrir un nuevo capítulo en la historia y la relación de ambos países", declaró Magyar tras depositar una corona de flores en un cementerio para soldados caídos en combate contra las fuerzas rusas desde la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Moscú en 2014.

Magyar y Zelenski mantuvieron una reunión en la ciudad transcarpata de Úzhgorod. Situada en los montes Cárpatos y fronteriza con cuatro Estados miembros de la UE -Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Polonia-, el reconocimiento de la minoría étnica húngara ha sido durante décadas motivo de fricción entre ambos países.

En una medida aplaudida por Budapest, el Parlamento de Ucrania aprobó el mes pasado una legislación que amplía el derecho de los hablantes de húngaro y de otras minorías a recibir educación en su lengua materna.

Posteriormente, Magyar retiró sus objeciones a que Ucrania abriera negociaciones con la UE sobre las normas del mercado interno y la competitividad, uno de los muchos aspectos en los que Kiev debe armonizar su legislación con la comunitaria para formar parte del bloque.

"Estamos haciendo todo lo necesario para avanzar en las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea", escribió Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram antes de las conversaciones. "También estamos haciendo todo lo posible para que nuestras relaciones con nuestros vecinos sean más estrechas y constructivas".

Péter Magyar y Volódimir Zelenski honran a los caídos en Transcarpatia durante la invasión rusa. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

En Úzhgorod, Magyar afirmó que el pueblo húngaro condena la guerra que Rusia libra contra "un país europeo libre y soberano" desde hace ya casi cinco años. Zelenski agradeció el gesto de respeto de Magyar.

En un mensaje publicado en X, declaró: "Nuestra capacidad de vivir en un país libre, así como la seguridad de nuestros vecinos y de toda Europa, conllevan un coste enorme que Ucrania paga cada día".

Un siglo de tensión

Al perder la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro se desintegró. En 1920, las potencias vencedoras obligaron a Budapest a firmar el Tratado de Trianón.

Este tratado fue traumático para el país: Hungría perdió el dos tercios (67%) de su territorio histórico y millones de húngaros se despertaron de la noche a la mañana viviendo en países extranjeros.

Debido a que la minoría húngara en Transcarpatia está geográficamente concentrada en una franja llana pegada a la frontera con Hungría, ha logrado preservar su identidad durante generaciones.

En muchos pueblos de la zona, el húngaro sigue siendo la lengua principal en la calle, en los comercios y en las iglesias. Muchos de ellos apenas hablan ucraniano fluido.

Escuelas, iglesias, hospitales y monumentos históricos de la minoría húngara en Ucrania reciben regularmente subsidios económicos directos que llegan desde Budapest.

Ubicación de Transcarpatia en el oeste de Ucrania EP EuropaPress

En los últimos años, Transcarpatia ha sido el foco de choques diplomáticos. El gobierno Orbán criticó duramente las leyes de educación ucranianas que limitan el uso de las lenguas de las minorías en las escuelas.

Incluso ha llegado a expedir pasaportes húngaros de forma masiva a aquellos residentes en Ucrania que pudieran justificar sus orígenes húngaros dentro del marco legal establecido para ello.

Europa reconoce el gesto

Varios grupos del Parlamento Europeo tantearon poner fin al expediente abierto contra Hungría por su deriva iliberal tras la salida de Orbán, señalando los gestos positivos de Magyar sin dejar de insistir en que Bruselas mantenga la vigilancia para asegurar que el Estado de derecho se restaura plenamente.

En un debate sobre el Estado de derecho en Hungría tras la llegada del gobierno Magyar, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, subrayó que con el nuevo Ejecutivo "se ha logrado un progreso importante hacia el respeto de los valores básicos" de la Unión Europea, los recogidos en el artículo 2 de sus tratados.



"El nuevo Gobierno está avanzando con determinación para cumplir con sus promesas al pueblo húngaro y restaurar el Estado de derecho", declaró McGrath, que enumeró las reformas que ha llevado a cabo el país desde el cambio de Gobierno. Algunas, advirtió, quedan pendientes.





El popular sueco Tomas Tobé, que comparte familia política europea con Magyar, fue el primero en argumentar que estos avances deberían llevar a que la Unión Europea zanje el expediente que abrió a Budapest en 2018, a instancias de la propia Eurocámara, a raíz de la tensión con Bruselas por la falta de respeto a los valores básicos europeos en el país.

La bancada de la extrema derecha, por su parte, protestó ante el "doble rasero" de la Unión Europea con el caso húngaro, asegurando que Magyar tiene ahora "presos políticos" mientras Bruselas "aplaude".



"Nosotros siempre hemos rechazado el expediente por ser una forma de chantaje contra el Gobierno húngaro", declaró la presidenta del grupo Patriotas por Europa, la húngara Kinga Gál, considerada la "delfín" de Orbán en Bruselas.