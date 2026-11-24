El 46% de los franceses cree que Le Pen será la próxima presidenta, en un contexto donde el coste de la vida preocupa al 59% de los electores.

Lisnard propone celebrar unas primarias de centroderecha para concentrar el voto móderado, una iniciativa a la que se opone Philippe por incluir a Éric Zemmour.

Marine Le Pen se mantiene como favorita para la primera vuelta de las presidenciales con un 30%-31%, seguida por Jean-Luc Mélenchon (18%-19%).

El alcalde de la ciudad de Cannes, David Lisnard, se ha destapado como la figura emergente del centro para abrirse paso entre la extrema derecha de Marine Le Pen y la ultraizquierda de Jean-Luc Mélenchon en las elecciones presidenciales de Francia. Los últimos sondeos le otorgan la tercera posición, superando a Édouard Philippe, exministro de Emmanuel Macron.



Lisnard, presidente y fundador del partido liberal-conservador Nueva Energía, ha dado la sorpresa en la encuesta del instituto demoscópico Toluna Harris Interactive encargada por RTL, M6 y L'Express al obtener entre el 11 % y el 12 % de la intención de voto, en función de los diferentes escenarios planteados.



El también presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia desbanca a Philippe, hasta ahora la principal esperanza del centro, que va a la baja en las encuestas con entre un 9% y un 10%. Y también supera -o por lo menos empata- al candidato socialdemócrata, Raphaël Glucksmann, que rondaría el 11%.

El sondeo confirma en cualquier caso que Le Pen sigue siendo la gran favorita para la primera vuelta del 18 de abril, en la que obtendría un 30-31 % de los votos. No obstante, se trata de un significativo retroceso con respecto al anterior sondeo de este instituto demoscópico, en el que obtenía un 36 %.



En cuanto a Mélenchon, al frente de la Francia Insumisa, consolida la segunda posición que le permitiría enfrentarse a la candidata de Agrupación Nacional en la segunda vuelta, al acaparar entre el 18% y el 19% de la intención de voto. No obstante, siete puntos separan la tercera plaza de la segunda, y la primera aventaja todavía a la segunda por entre once y doce puntos.

El dilema del tercer candidato

Desde hace meses, la carrera presidencial en Francia parece abocada a una victoria contundente de la extrema derecha, una perspectiva acrecentada por el mensaje de orden y mano dura que ha prometido Agrupación Nacional tras los disturbios de los últimos meses. La única formación beneficiada por los altercados ha sido precisamente el polo opuesto, la izquierda radical.

Sin embargo, aunque Mélenchon logre pasar a la segunda vuelta, tiene prácticamente garantizada la derrota ya que Le Pen captaría más votos de aquellos indecisos que se consideran de centro o liberales. Y la realidad es que aunque hay múltiples candidatos moderados, ninguno de ellos ha logrado ilusionar al electorado.

Las razones son múltiples: desde la impopularidad del crepuscular gobierno Macron que empaña a las personalidades que lo han apoyado, a la crisis de los partidos tradicionales que caracteriza actualmente a Europa. Por ello Lisnard, defensor del liberalismo económico, aboga por unas primarias del centroderecha que concentren el voto en un único candidato.

Esta estrategia debería permitir a los moderados adelantar a Mélenchon y pasar a segunda vuelta. Podrían entonces reeditar las condiciones de las elecciones de 2002, en donde Jean-Marie Le Pen, padre de Marine, perdió ante el conservador Jacques Chirac cuando la izquierda acudió a las urnas "con la nariz tapada" para evitar una victoria del Frente Nacional.

Sin embargo, Philippe se ha pronunciado en contra de celebrar estas primarias, aferrándose al hecho de que Lisnard también se ha pronunciado a favor de incluir al populista islamófobo Éric Zemmour en el proceso, alguien con quien el candidato de Horizontes asegura "no compartir nada en términos ideológicos".

Tampoco ha gustado la referencia del alcalde de Cannes a "eliminar a los macronistas y a los candidatos que dispersan votos antes de la primera vuelta". Una 'pulla' dirigida no solo a Philippe sino también a Gabriel Attal, exministro y heredero de Macron en Renacimiento, a quien las encuestas otorgan un 4%, dos puntos menos que en el último sondeo.

Attal, no obstante, sí estaría a favor de las primarias del centroderecha, al igual que Bruno Retailleau, de Unión por un Movimiento Popular, y que tampoco superaría el 4% de intención de voto. Con una constelación tan difuminada de rivales, el 46% de los franceses considera que la próxima presidenta de Francia será Marine Le Pen.

Para el 59% de los encuestados, el coste de la vida es el principal de los problemas a los que hacen frente. Precisamente, 150.000 personas se han manifestado este sábado 21 en todo el país para protestar contra el encarecimiento. Con un 40%, la salud pública ocupa el segundo lugar en las preocupaciones de los electores, con la emigración en tercer lugar.

Finalmente, el sondeo mide por primera vez la popularidad de Teddy Riner, el judoka olímpico que sorprendió hace unas semanas al presentarse como independiente. Obtendría un 4%, la misma proporción de votos que otros políticos mucho más veteranos y familiarizados con la Asamblea Nacional.