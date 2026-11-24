El diario privado del Papa Francisco: la crisis espiritual de Bergoglio y las tres veces que vio al Diablo y la entrada al infierno

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LO ESENCIAL Las claves Sale a la luz un libro basado en el diario íntimo del Papa Francisco, redactado entre 1992 y 2024 y recopilado por el cardenal Víctor Manuel Fernández. En sus escritos, el Pontífice confiesa haber visto al diablo tentándole en al menos tres ocasiones, además de asegurar que contempló "las puertas del infierno" en 2018. Francisco revela que atravesó una dura "crisis espiritual" entre 2021 y 2022 a causa de presiones de gobierno, sequedad espiritual y duras autocríticas personalidades. El diario recopila pensamientos íntimos sobre la muerte, sus conversaciones con líderes internacionales como Angela Merkel y detalles inéditos sobre su etapa papal.

"He visto al diablo". Reza una de las anotaciones que el fallecido Papa Francisco hizo en el diario personal que escribió entre 1992 y 2004 y que ahora sale a la luz en un libro que se publica este martes en cinco idiomas y 94 países.

El diario íntimo del Papa Francisco reúne las anotaciones que hizo el Pontífice y que ahora salen a la luz en una recopilación realizada por el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, estrecho colaborador de Bergoglio.

En sus escritos el Papa Francisco confiesa que vio "al diablo" al menos en tres ocasiones tentándole con una "seducción pagana" y que sufrió una "crisis espiritual" durante su Pontificado, entre los años 2021 y 2022.

En concreto, el Pontífice asegura que lo vio una vez "desde el automóvil" y otra "en el coro", durante una misa, y que no podía olvidar "sus ojos amenazantes" ni el "potente tono ronco de su voz".

También, relata que vio al Diablo a su regreso de su polémico viaje a Chile, salpicado por las críticas ante las acusaciones de abusos y de la ocultación por parte de los obispos del país a quienes él creyó, y en una reunión pocos días después de su regreso a Roma.

"Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo", escribió, y añadió que "el Señor me dio la oportunidad de liberarme de estos encuentros".

El Papa argentino reveló que mientras se preparaba para irse a dormir en junio de 2018, "vio las puertas del infierno". "Vi un poco y me aterrorizó", dijo, y añadió que "tomó el rosario como un arma". "Es peligroso acercarse a las puertas del infierno, porque pueden surgir llamas que queman", anotó.

Crisis espiritual

El que dirigiera la Iglesia católica durante 12 años hasta su muerte en 2025 confiesa que sufrió también una "crisis espiritual" durante su pontificado, entre los años 2021 y 2022.

En el libro, el Papa argentino aseguraba que estaba en "el comienzo del otro camino", que define como el "del alejamiento y de la mundanidad" y también menciona el contexto: "problemas de gobierno, presiones por las decisiones a tomar, y sequedad y desolación".

El 30 de diciembre de 2022, Francisco también manifestó su rechazo a ser alguien "que usa a los otros como marionetas".

Francisco escribió: "Me di cuenta de que los argentinos me quitaban mucho tiempo ... y junto con esto se iba atrasando el trabajo", de manera que se acumulaban los problemas y debía trabajar hasta tarde, explica Fernández que añade que era ese no saber decir que "no", asumir los asuntos y problemas como si fuera omnipotente".

El libro recoge duras frases contra sí mismo en las que Francisco se acusa con dureza, como cuando en 2022 se lamenta "del Jorge soberbio, autosuficiente, cínico y mentiroso de sí mismo".

El Bergoglio más íntimo

El libro es sobre todo una reflexión sobre las diferentes y más desconocidas facetas del Papa Francisco y momentos de total intimidad, como cuando el 3 de enero de 1999 escribía: "En la capilla, hablando con el Señor, le dije que me había escapado de su presencia por la dispersión. Se sonrió".

O apuntes de su pontificado, como el del 26 de febrero de 2015: "La Merkel me decía que en las guerras siempre hubo crueldad, pero que ahora se veía por los medios y por eso se tenía más conciencia".

O también esa sensación de cercanía de la muerte, que aparece desde 1996, cuando tenía sesenta años, y que se expresa en frases como: "Me queda poco tiempo de vida" (5 de enero de 1997) y más de una vez ofrece su vida al Señor: "Quizás sea lo mejor para no seguir haciendo daño" (3 de agosto de 1997).

En cuanto a su propia elección como Papa , Francisco hizo una simple anotación en julio de 2013, más de cuatro meses después de convertirse en pontífice. "Me eligieron papa el 13 de marzo", escribió.

El diario que este martes ve la luz ofrece una perspectiva singular de la fe y las luchas mentales del difunto Papa.

Reúne las 86 páginas que escribió antes de su elección papal y otras 55 desde el 21 de julio de 2013 hasta el 18 de agosto de 2024, es decir siendo ya Papa.

La mayoría de los papas recientes han ordenado que sus documentos sean quemados tras su muerte, aunque algunos de los de Juan Pablo II, Papa entre 1978 a 2005, se hicieron públicos posteriormente.

El último Papa cuyos diarios se publicaron póstumamente fue Juan XXIII, fallecido en 1963.