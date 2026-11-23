Bruselas veta a deportistas bajo bandera rusa en competiciones europeas y restringe patrocinios hacia entidades deportivas y culturales de la UE.

Se excluye a otros 60 bancos rusos de SWIFT, se veta la asistencia a refinerías y electricidad, y se ataca a la flota fantasma de petroleros.

El paquete incluye la prohibición de entrada a excombatientes rusos y prohíbe a europeos dirigir empresas radicadas en Rusia.

La Comisión Europea presenta su 22º paquete de sanciones para mantener la presión económica y aislar al régimen de Vladímir Putin.

Ursula von der Leyen ha presentado este lunes el 22º paquete de sanciones contra Rusia por su guerra de agresión contra Ucrania, cuyas principales novedades son el veto de entrada a la UE a los excombatientes rusos, la exclusión de los equipos y deportistas rusos de las competiciones europeas y la prohibición de que ciudadanos europeos sigan ocupando puestos en los órganos de dirección de empresas radicadas en Rusia.

"El objetivo es mantener la presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra de agresión en Ucrania. Seguiremos proponiendo nuevas sanciones hasta que Moscú demuestre una voluntad real de alcanzar una paz duradera", ha anunciado la presidenta de la Comisión durante la presentación del nuevo paquete.

La nueva ronda de restricciones busca asfixiar todavía más las fuentes de financiación de la maquinaria de guerra rusa, aislar al régimen de Vladímir Putin y endurecer la aplicación de las sanciones para cerrar las vías de elusión. Bruselas concentra sus esfuerzos en tres frentes: el sistema financiero, el sector energético y las relaciones económicas y deportivas con Rusia.

En el ámbito financiero, la Comisión propone ampliar a otros 60 bancos rusos la prohibición de realizar transacciones. Todas estas entidades quedarán además excluidas del sistema internacional de pagos SWIFT.

Bruselas apunta también contra las plataformas de criptomonedas y las redes de pago utilizadas para sortear las restricciones, incluidas las de terceros países que ayudan a Moscú a eludir las sanciones europeas. Para reforzar esta ofensiva, la UE ha puesto en marcha un grupo de trabajo específico sobre sanciones relacionadas con las criptomonedas.

El segundo frente es el energético. La UE ampliará la prohibición de prestar servicios relacionados con las infraestructuras energéticas rusas para impedir que las empresas europeas participen en su construcción, explotación o reparación, en particular de las refinerías.

Por primera vez, las restricciones incluirán también los servicios relacionados con la electricidad. A ello se suma la inclusión de más de 70 buques adicionales en la lista negra de la llamada flota fantasma rusa y la propuesta de prohibir todos los petroleros asegurados en Rusia.

El paquete incorpora además nuevas restricciones de movilidad y seguridad. Bruselas propone prohibir la entrada en territorio comunitario a los excombatientes rusos, a los que considera una amenaza para la seguridad europea en un contexto de creciente actividad de operativos rusos en territorio comunitario.

"No se les puede permitir circular libremente por nuestros países. Su entrada en la Unión Europea estará prohibida", ha advertido Von der Leyen.

La Comisión quiere acabar también con la presencia de ciudadanos europeos en los órganos de dirección de empresas radicadas en Rusia. "No puede haber normalidad en nuestras relaciones económicas con Rusia", subraya la presidenta del Ejecutivo comunitario.

El aislamiento se extiende asimismo al deporte y la cultura. Bruselas propone prohibir la participación de equipos y deportistas rusos en competiciones celebradas en la UE cuando compitan bajo la bandera de Rusia, así como la exhibición de símbolos oficiales rusos durante estos acontecimientos.

Las nuevas restricciones alcanzarán también a los flujos financieros procedentes de patrocinadores rusos hacia asociaciones deportivas y culturales con sede en Europa y a los ciudadanos rusos que ocupen puestos en los órganos de dirección de federaciones deportivas europeas.

"Los acontecimientos deportivos no pueden convertirse en un foro para actividades de propaganda", ha defendido Von der Leyen. "Nuestra posición es clara: estamos dando a Ucrania la fuerza necesaria para asegurar la paz y a Rusia todos los motivos para elegirla".

El nuevo paquete de sanciones debe ser aprobado por unanimidad por los 27 Estados miembros. Los gobiernos europeos discutirán por primera vez las propuestas este jueves y viernes, durante la cumbre de líderes de la UE que se celebra en Bruselas.