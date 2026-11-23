Imagen aérea donde se aprecia la fragata rusa hundida en el puerto de Bengasi. Vantor

La guerra de Ucrania salta al Mediterráneo: Kiev hunde una corbeta y ataca un carguero rusos en la costa de Libia

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LO ESENCIAL Las claves Drones navales presuntamente ucranianos lograron hundir la corbeta rusa Merkury mientras estaba atracada en el puerto de Bengasi, Libia. Un segundo ataque afectó al carguero ruso Ascalon cerca de la costa libia, dejando al menos diez tripulantes heridos. Las autoridades locales de Libia y el embajador ruso en el país denunciaron los ataques como una violación a su soberanía, mientras Moscú estudia medidas de respuesta. El ataque confirma la extensión del conflicto al mar Mediterráneo, donde informes apuntan a operaciones contra la denominada flota fantasma rusa.

La guerra de Ucrania también se libra en el Mediterráneo. Los drones navales de Kiev han atacado este fin de semana a dos barcos rusos, una corbeta y un carguero, en la costa de Libia. El buque de guerra, que estaba atracado en el puerto de Bengasi, se ha hundido como resultado de las fuertes explosiones registradas.

La corbeta Merkury, utilizada como escolta de la llamada flota fantasma, había hecho una parada para repostar y reabastecer provisiones. Fue atacada a primera hora del domingo, desencadenándose varias detonaciones de la munición que transportaba. Unas imágenes aéreas distribuidas por la compañía Vantor muestran que solo la proa sobresale del agua.

Según las primeras hipótesis, varios drones marítimos ucranianos se dirigieron contra la corbeta. Al menos cuatro de los aparatos no tripulados fueron interceptados y destruidos, mientras que dos impactaron contra el buque de guerra, provocando la cascada de explosiones, según informa la agencia Associated Press.

Today, another USV attack targeted a Russian shadow fleet ship few kilometers from Benghazi. Multiple videos show this attack. https://t.co/yAVzBWWe1G — Clément Molin (@clement_molin) November 22, 2026

Horas más tarde, otro barco carguero ruso con bandera de Malta que supuestamente transportaba material militar, el Ascalon, fue atacado por un dron naval a escasos kilómetros de la costa de Bengasi, según confirman fuentes militares libias a la agencia Reuters. Varios vídeos compartidos en redes sociales muestran el momento exacto del impacto.

Las autoridades marítimas locales informaron que una decena de miembros de la tripulación resultaron heridos, aunque no de gravedad. Más de una veintena de drones navales fueron interceptados por las fuerzas aéreas y marítimas libias en la tarde del domingo frente a la costa de Bengasi, según Reuters.

Bengasi está bajo dominio del autodenominado Ejército Nacional Libio, encabezado por el general Jalifa Haftar, que controla el este y el sur de Libia y es aliado de Rusia. El Ejecutivo local definió los ataques como "un grave atentado contra la soberanía nacional y una flagrante violación de la seguridad portuaria y de la navegación marítima" y exigió a la ONU la apertura de una investigación.

Las autoridades libias detallaron en un comunicado que la corbeta Merkury había hecho escala en el puerto de Bengasi para repostar combustible y reabastecerse durante su viaje de regreso a Rusia, en el marco de acuerdos de cooperación marítima entre ambos países.

Ukrainian surface drones successfully sank the Russian Navy’s Steregushchiy Class corvette Merkury at its berth in the Libyan port of Benghazi. Imagery via @vantortech. https://t.co/dEGIJYaHiN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 22, 2026

Además, explicaron que las instalaciones portuarias y de la base naval —incluidos los almacenes— no sufrieron daños y que las operaciones habituales se reanudaron tras lograr controlar el incendio y asegurar la zona.

Kiev de momento no ha reivindicado la autoría de las operaciones, pero los drones ucranianos ya alcanzaron petroleros rusos en el Mediterráneo en diciembre de 2025 y en marzo y septiembre de este año. De hecho, algunos informes apuntan a que habría fuerzas ucranianas desplegadas en Libia con el objetivo de atacar a la flota fantasma rusa.

El embajador de Rusia en Libia, Aidar Aganin, responsabilizó a Ucrania del ataque y aseguró que el Kremlin "está considerando formas de responder". Además, recordó que "Libia no es parte de la guerra ruso-ucraniana ni de ningún conflicto armado fuera de sus fronteras" y que los con países amigos "son un asunto soberano en el que nadie tiene derecho a interferir ni a utilizarlo como pretexto para atacar su territorio, puertos o intereses".