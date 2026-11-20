La entrada en vigor del acuerdo sobre movilidad juvenil queda condicionada a que Reino Unido acepte rebajar las tasas universitarias a los estudiantes comunitarios en un plazo de seis meses.

El primer ministro británico, Andy Burnham, admitió que el Brexit fue un fracaso y propuso un proceso de reflexión de un año para definir la futura relación con la Unión Europea.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ofreció disposición a estrechar lazos con Londres, pero advirtió que un eventual reingreso británico no contará con atajos ni privilegios.

La UE y Reino Unido cerraron tres acuerdos sectoriales en movilidad juvenil, comercio agroalimentario e interconexión de sus mercados de CO2 durante su segunda cumbre en Bruselas.

"Querido Andy (Burnham), bienvenido a Bruselas. Siempre serás bienvenido en la Unión Europea". El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha jugado con el doble sentido de este saludo al primer ministro británico durante la rueda de prensa posterior a la segunda cumbre entre la UE y Reino Unido, celebrada este viernes en la capital belga.

En el encuentro, Bruselas y Londres han cerrado tres acuerdos sectoriales: un programa que permitirá a 100.000 jóvenes europeos al año estudiar o trabajar en Reino Unido durante 3 años y viceversa; un pacto fitosanitario para reducir los controles fronterizos y la burocracia en el comercio agroalimentario; y la interconexión de sus respectivos mercados de CO2.

Su entrada en vigor, sin embargo, está pendiente de que Londres acepte rebajar sus tasas universitarias a los estudiantes comunitarios, para lo que se ha fijado un plazo de seis meses.

Pero más allá de estos tímidos avances, el encuentro ha estado marcado por una cuestión de mayor calado: si Reino Unido contempla o no regresar al club comunitario tras admitir Burnham una década después que el Brexit fue un fracaso.

"Respetamos la decisión soberana que tomó el pueblo británico en 2016. Y recuerdo las palabras del Consejo Europeo tras el referéndum: 'Lo lamentamos, pero lo respetamos'. Del mismo modo, respetaremos cualquier decisión que adopte el Reino Unido sobre el futuro de su relación a largo plazo con la UE", ha señalado Costa.

El presidente del Consejo Europeo ha dejado claro, sin embargo, que una eventual vuelta de Londres no tendrá atajos ni privilegios. "Por supuesto, seguimos con gran interés el debate que habéis reabierto sobre nuestro futuro común y, como sabes, seguimos abiertos a establecer la relación más estrecha posible entre la UE y el Reino Unido".

"Al mismo tiempo, conocéis bien nuestros principios: la indivisibilidad de las cuatro libertades del mercado único, el equilibrio entre derechos y obligaciones, y la coherencia y la integridad de nuestras relaciones con terceros países. Estos principios siguen vigentes y continuarán guiando nuestra relación con el Reino Unido".

"La gente ve que el status quo no funciona. No es suficiente para Reino Unido. Según las últimas encuestas, tres de cada cuatro británicos quieren estrechar los lazos con Europa. Y eso se debe a que llevamos una década a la deriva, marcada por demasiada división, un crecimiento económico débil y precios cada vez más altos en las tiendas", ha admitido el primer ministro británico.

A juicio de Burnham, los acuerdos firmados este viernes en Bruselas constituyen un primer paso para revertir el "Brexit duro" negociado por el Gobierno conservador de Boris Johnson. Pero el primer ministro británico quiere ir más allá, aunque ha pedido al menos un año para definir la futura relación con la UE.

"Lo que intentaremos hacer durante el próximo año, antes de la siguiente cumbre entre Reino Unido y la UE, que podría celebrarse por estas mismas fechas el año que viene, es abrir un proceso informal de reflexión conjunta, de brainstorming, con nuestros colegas europeos para examinar las distintas opciones", ha dicho.

"En última instancia, corresponde al pueblo británico decidir hasta dónde quiere llegar en este camino y en qué dirección quiere avanzar el país", ha señalado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

"Pero celebro mucho, Andy, tu disposición a abrir un debate más amplio sobre la futura relación. Solo puedo decir que estamos abiertos a ese proceso de brainstorming y que lo acogemos con satisfacción. Así que podéis contar con nosotros", asegura Von der Leyen.

¿Está preparada la UE para el escenario de que Reino Unido sea incapaz de alcanzar nunca un consenso interno sobre la relación que quiere mantener con Bruselas? Ni Costa ni Von der Leyen han querido responder a esa pregunta.