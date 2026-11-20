Los servicios secretos polacos y bálticos comparan esta maniobra de guerra híbrida con el incidente de Gleiwitz de 1939, utilizado por la Alemania nazi como pretexto para invadir Polonia.

El Gobierno de Donald Tusk desplegó un operativo preventivo con fuerzas especiales, policía antiterrorista y servicios de seguridad para disuadir la incursión y neutralizar la amenaza.

El objetivo del complot era culpar a Ucrania de la agresión con un alto número de víctimas, dividir a la Unión Europea y lograr que se reduzca la ayuda a Kiev.

Polonia frustra un plan de la inteligencia rusa (GRU) para realizar un atentado de 'falsa bandera' en la frontera entre Polonia y el enclave de Kaliningrado.

Los servicios de inteligencia rusos preparaban un sabotaje y atentado en la frontera entre Polonia y el enclave ruso de Kaliningrado que habría tenido lugar a finales de octubre o principios de noviembre. Esto les habría permitido responsabilizar a Ucrania y dividir a la UE con vistas a recortar la ayuda occidental a Kiev, según publica el periódico polaco Rzeczpospolita.

Según esta información, el plan implicaba que los efectivos de la inteligencia rusa cruzarían clandestinamente la frontera y atacarían instalaciones en ambos lados, pese a encontrarse en el propio territorio de la Federación Rusa.

El medio cita a altos funcionarios del gobierno polaco, que añaden que se ha realizado una operación policial preventiva en las últimas dos semanas para desarticularlo. La alarma cundió cuando identificaron a oficiales del GRU -los servicios secretos rusos- al otro lado de la frontera.

Los agentes rusos preveían "un alto número de víctimas" tanto entre la ciudadanía polaca como la rusa, afirman. Las fuentes del medio lo comparan con "el incidente de Gleiwitz", ocurrido en 1939. La Alemania nazi simuló entonces un ataque de 'falsa bandera' (simulando ser otro país) contra una emisora de radio alemana, que sirvió de pretexto para invadir Polonia.

El presunto complot se produce en el contexto de la creciente preocupación por la expansión de la campaña de guerra híbrida de Rusia contra toda Europa, con incidentes que incluyen sabotajes, ciberataques e incursiones con drones.

La inteligencia militar ucraniana advirtió en octubre que Moscú había encargado a sus servicios secretos incrementar las operaciones en los países de la UE y la OTAN.

Una de estas operaciones híbridas pasa por exacerbar las tensas relaciones entre Polonia y Ucrania, avivadas por disputas como el reconocimiento por parte de Ucrania de figuras vinculadas al Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), que se asocia con las masacres de polacos en Volinia en 1943.

Los analistas de inteligencia polacos también habían identificado la posibilidad de una operación de provocación a lo largo de la frontera, prosigue el diario. Según añaden, los servicios de seguridad de Lituania, Letonia y Estonia han emitido avisos similares.

Un oficial ruso en el puerto de la región de Kaliningrado. Reuters

Polonia ha desplegado cerca de 180 agentes de la policía antidisturbios y una unidad antiterrorista en la zona fronteriza para prevenir el complot, señala Rzeczpospolita. Se han reforzado los puestos de la Guardia Fronteriza y las comisarías de Policía, y se han destacado efectivos de la Agencia de Seguridad Interior (ABW) en la región.

Las unidades de fuerzas especiales polacas GROM, NIL y AGAT también realizaron maniobras en la región de Varmia y Masuria, en el noreste de Polonia, que limita con el enclave ruso de Kaliningrado. Según ha declarado el jefe de la Policía Nacional, Marek Boroń, se trata de una operación conjunta del Ejército, la Guardia Fronteriza y los servicios de inteligencia.

Además, se ha establecido un 'centro de mando especial' en la Jefatura Nacional de Policía, con el despliegue de agentes adicionales procedentes de varias regiones.

Según RMF FM, la inteligencia militar polaca y los servicios de inteligencia aliados advirtieron que podrían producirse actos de sabotaje cerca de la frontera rusa, incluyendo posibles incursiones de grupos armados.

Tomasz Siemoniak, ministro coordinador de los Servicios Especiales de Polonia, confirmó a Rzeczpospolita que se habían tomado medidas de seguridad cerca de la frontera en las últimas semanas, pero descartó ofrecer más información.

"Si tomamos ciertas medidas, es porque determinamos que existe una amenaza real", afirmó el ministro. Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró que los servicios de Inteligencia de su país habían advertido de una posible incursión armada de infantería en su territorio.

Tusk habría compartido con su gabinete, según medios, que se habían producido "movimientos preocupantes" en la frontera ruso-polaca. "Personas con antorchas", precisó. El mandatario confirmó que las fuerzas fronterizas habían intervenido para "disuadir la provocación".