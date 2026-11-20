La Policía y los bomberos polacos en Nowy Lipowiec, donde cayó un proyectil ruso. Kacper Pempel Reuters

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LO ESENCIAL Las claves Dos misiles y un dron rusos cayeron en territorio polaco a menos de 50 kilómetros de la frontera con Ucrania durante una masiva ofensiva de Moscú. El ministro de Defensa de Polonia calificó el incidente de "provocación" y pedirá a la OTAN reforzar el flanco oriental con aviones de vigilancia. El impacto coincidió con maniobras de la Coalición de Voluntarios en Polonia, en las que participaban ministros y mandos de Francia, Reino Unido y países bálticos. Rusia lanzó simultáneamente más de 400 drones y 110 misiles contra infraestructuras clave en Ucrania, provocando al menos ocho muertos y cerca de 30 heridos.

Dos misiles rusos y un dron a reacción han impactado este viernes en territorio de Polonia tras una masiva ofensiva lanzada por el Ejército de Vladímir Putin contra Ucrania, según ha confirmado en una rueda de prensa el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Varsovia ha calificado el episodio de "otra provocación" de Moscú y ha anunciado que pedirá a la OTAN reforzar la defensa de su flanco oriental con aviones de vigilancia. Las explosiones no han provocado víctimas ni daños en la infraestructura crítica.

El ministro ha confirmado que esta mañana "se produjo una violación del espacio aéreo polaco con la entrada de objetos de la Federación Rusa", añadiendo que el ataque aéreo fue "uno de los mayores" desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania.

BREAKING: Explosion seen near Chmielek, Poland. https://t.co/tycr9wfdR5 — Open Source Intel (@Osint613) November 20, 2026

Según Kosiniak-Kamysz, un misil de crucero Kh-101 ha caído en Nowy Lipowiec, en el distrito de Biłgoraj (voivodato de Lublin), el segundo ha impactado en Rudnik nad Sanem, en Subcarpacia, y los restos del dron a reacción se han identificado en Mołodycz. Todas estas localizaciones están a menos de 50 kilómetros de la frontera con Ucrania.

El incidente se ha registrado cuando los aliados de la llamada Coalición de Voluntarios están llevando a cabo una serie de maniobras militares en Nowa Dęba, a una hora escasa en coche de Rudnik nad Sanem, que ponen a prueba "la velocidad y la eficacia" para desplegar fuerzas terrestres, aéreas y marítimas para apoyar a Kiev cuando haya un acuerdo de paz.

"Estos ejercicios, junto con la presencia de los ministros de Defensa de Francia, Reino Unido y los Estados bálticos —así como de ocho jefes de Estado Mayor, incluidos los de nuestros aliados clave—, sugieren que la coincidencia de estos acontecimientos no es casual", ha valorado el ministro de Defensa polaco.

Tras detectarse las incursiones, las autoridades polacas suspendieron el tráfico aéreo del aeropuerto de Rzeszów y desplegaron varios cazos de combate. El primer ministro, Donald Tusk, ha subrayado que el episodio es otra prueba más de que Polonia debe estar presente en las conversaciones de paz para poner fin al conflicto de Ucrania.

Two Russian missiles and a jet drone fell in Poland during Russia's massive attack on Ukraine, Defense Minister Kosiniak-Kamysz says. He calls it another provocation. Polish military logged 11 air targets in total that could have violated the country's airspace, he adds. https://t.co/7WRIGwyvvz — WarTranslated (@wartranslated) November 20, 2026

Oleadas de misiles

Volodímir Zelenski ha informado con un mensaje en redes sociales que el Ejército ruso ha lanzado durante la noche más de 400 drones y 110 misiles, 27 de ellos balísticos. Los objetivos se han repartido por toda Ucrania y han alcanzado instalaciones energéticas, infraestructuras ferroviarias o líneas eléctricas de las que dependen las centrales nucleares.

Los proyectiles rusos, que han matado a ocho personas tras impactar en edificios residenciales y algunos de ellos iban cargados con munición de racimo, según el mandatario ucraniano, también han sido dirigidos contra varios puentes de Kiev.

I held a coordination call with the military and government officials. As of this morning, since last night, Russia has launched more than 400 attack drones and over 110 missiles, 27 of them ballistic. The Russians spread this attack across many cities and regions of Ukraine. Absolutely all the targets were ordinary civilian infrastructure – things that literally sustain people’s lives. Energy facilities, logistics – bridges across the Dnipro, railway infrastructure. Strikes were also carried out, in particular, on substations and power lines that the nuclear power plants depend on and that connect Ukraine’s power grid with our neighbors in the European Union. Ordinary residential buildings were also damaged. Unfortunately, there are fatalities… At this point, we know that the strike killed eight people. My condolences to all their families and loved ones. Nearly 30 people have been injured. Restoration of energy facilities and infrastructure is already underway throughout Ukraine wherever the security situation allows. The Minister of Energy and government officials reported on all the details of the hits and the resources needed for restoration. The Russians also used missiles with cluster warheads. This was one of the largest attacks. The strike tactics were particularly vicious this time: several groups of missiles were launched, with pauses of 20–30 minutes between them, to make it harder to put out fires, clear rubble, and carry out repairs. People had essentially already been killed by the time specialists were inspecting the initial damage to the facilities, as the Russians were carrying out double-tap strikes. In total, 79 cruise missiles were shot down – and our warriors did an extremely professional job intercepting cruise missiles today. Our Ukrainian combat aviation performed very well – our F-16s, Mirages, and MiGs. Ballistic missiles are, unfortunately, much more difficult to deal with, and that depends not on our capabilities but on the supply of missiles by our partners. It is also worth separately recognizing our warriors who are trying to destroy Russian ballistic missile launchers using the means we have available. Tonight, we hit three launchers. One was destroyed, and we are still assessing the damage to the other two. There were also separate reports on the situation in Odesa and the region, Kyiv and the region, Sumy, Kharkiv and the region, the Dnipro region, and Ukraine’s western regions. Restoration deadlines have been set. We also need a clear response from the world to all this. It is important that our partners not only issue statements in support of Ukraine and Ukrainians, but also follow through on specific agreements on air defense. Putin launched this attack in a highly demonstrative manner – following weak meetings in China and the actual failure of his attempt to somehow “redraw” the world. And against the backdrop of Russia's positions on the front lines being at their weakest at any point this year. Russia is trying to compensate for its military and diplomatic impotence with precisely this kind of terror, precisely these attacks on life. I instructed the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine to contact today each of the partners who have already begun preparing air defense packages. Deliveries need to be accelerated. I separately discussed with the Minister of Defense of Ukraine communication with our partners in the United States regarding the delivery of PAC-2 and PAC-3 missiles. We are counting very much on the Pentagon releasing the supplies we are waiting for. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2026

"Las tácticas de ataque fueron especialmente crueles en esta ocasión: se lanzaron varias oleadas de misiles, con intervalos de 20 a 30 minutos entre ellas, para dificultar las labores de extinción de incendios, la retirada de escombros y las reparaciones", ha denunciado Zelenski, que ha revelado que 31 misiles hicieron diana.

El autócrata ruso, Vladímir Putin, había advertido este jueves con lanzar una serie de ataques "mucho más dolorosa" contra Ucrania después de las operaciones de Kiev contra el puente de Crimea, que ha sufrido daños en la vía ferroviaria tras derrumbarse un tramo de la carretera.

"Rusia intenta compensar su impotencia militar y diplomática precisamente con este tipo de terror, con estos ataques contra la vida", ha lamentado Zelenski, reiterando las peticiones de misiles antiaéreos a sus aliados, especialmente a Estados Unidos. El mandatario ucraniano ha tildado de "fracaso" la cumbre que Putin mantuvo con Donald Trump y Xi Jinping en China en su intento de "redibujar" el orden mundial.