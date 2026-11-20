El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se desmarca de la postura europea y defiende el encuentro trilateral entre las potencias nucleares.

Europa confirma que mantendrá su apoyo militar a Kiev y prepara una fuerza de disuasión para garantizar la seguridad tras un eventual alto el fuego.

El canciller alemán Friedrich Merz y Emmanuel Macron insisten en que no habrá paz duradera sin la participación directa de Ucrania y Europa en las negociaciones.

Los líderes europeos rechazan que Trump, Xi Jinping y Putin decidan el futuro de Ucrania y el orden mundial al margen de Europa en un formato similar a Yalta.

Los líderes europeos han rechazado cualquier intento de Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin de decidir el futuro de Ucrania, redefinir el orden mundial y repartirse sus respectivas esferas de influencia al margen de Europa, en una crítica apenas velada a la cumbre que los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia han celebrado este jueves en Shenzhen sin participación europea.

El encuentro trilateral en la ciudad china ha sido comparado con la Conferencia de Yalta de 1945, en la que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial se repartieron sus zonas de influencia en el continente y decidieron el futuro de Europa.

"Las negociaciones solo podrán tener éxito si Ucrania y Europa participan conjuntamente. Un formato como el de Yalta no traerá la paz", ha advertido el canciller alemán, Friedrich Merz, en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la 'coalición de voluntarios' en apoyo de Ucrania, celebrada este jueves en Berlín.

Merz ha entregado a los participantes un fragmento del muro de Berlín como recuerdo y regalo. "El muro trajo opresión, inseguridad y ausencia de paz. Y precisamente eso es lo que representa Yalta. Con Berlín y la caída del Muro transmitimos un mensaje diferente y defendemos otro mundo: la libertad y la paz son más fuertes que la opresión y la división".

"Hoy le decimos al presidente Putin: ponga fin a la guerra en Ucrania y busquemos juntos soluciones diplomáticas. No queremos volver a vivir en una Europa dividida. Queremos vivir en libertad y en paz, junto con Ucrania" ha insistido el canciller.

La reunión ha congregado a una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, liderados por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Andy Burnham. Pedro Sánchez ha sido uno de los ausentes: no ha viajado a la capital alemana por encontrarse en plena campaña electoral.

Macron ha asegurado que "la agenda (de la reunión de Shenzhen) no era una nueva Yalta", porque lo acordado en la ciudad china "son cuestiones que podemos compartir o no, pero que no suponen una reorganización del mundo".

"Si hay una vía para revitalizar y reforzar el multilateralismo y el orden mundial, es la que pueden abrir Estados Unidos, Europa y China".

"Lo que ha cambiado es que los europeos han decidido reaccionar y quieren tomar las riendas de su propio destino. Europa no es un asunto que figure en el menú de las discusiones, sino un conjunto de potencias que quiere construir su propio futuro", ha subrayado el presidente francés.

Trump se ha conectado brevemente por videoconferencia a la reunión de Berlín desde el Air Force One, en el vuelo de regreso de Shenzhen. Durante la llamada, el inquilino de la Casa Blanca habría reprochado a los líderes europeos que sigan destinando fondos a Ucrania, aunque ni Merz, ni Macron ni Burnham han confirmado este extremo.

Según las informaciones publicadas por la prensa alemana, Trump ha sostenido que Putin quiere la paz y ha cuestionado por ello que Europa apruebe nuevas ayudas financieras a Kiev.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha regalado un trozo del muro de Berlín a los participantes Reuters

"Tuvimos una conexión con el presidente Trump, quien nos relató sus impresiones tras la reunión en China. Sus palabras sonaron bastante optimistas, aunque en la sala fueron recibidas con cautela, en lo que respecta a las intenciones de Putin y Moscú respecto a las conversaciones de paz", ha relatado el primer ministro polaco, Donald Tusk.

En lo que parecía una respuesta indirecta a Trump, Merz ha subrayado que Europa no dará marcha atrás en su apoyo a Kiev. "Podemos afirmar con mayor convicción que nunca que seguiremos apoyando a Ucrania", ha asegurado, porque "está en juego la seguridad de todos nosotros".

"No prestamos este firme apoyo para prolongar la guerra. Queremos ponerle fin. Ayudamos a Ucrania a defenderse eficazmente durante todo el tiempo que sea necesario. Y lo hacemos para abrir la vía a las negociaciones de paz y garantizar que puedan desarrollarse desde una posición de fuerza", ha insistido.

En cuanto a las negociaciones de paz, Merz sostiene que "el punto de partida de cualquier acuerdo territorial debe ser la denominada línea de contacto" y que Ucrania debe poder continuar su camino hacia la UE.

Emmanuel Macron ha ido más lejos al defender que Kiev también debe tener abierta la puerta a la OTAN. El presidente francés ha asegurado además que los países de la 'coalición de voluntarios' están plenamente preparados para desplegar una fuerza de disuasión en Ucrania en cuanto se alcance un alto el fuego, con el objetivo de evitar nuevas agresiones rusas.

Los europeos han insistido en que deben participar en cualquier negociación y han reivindicado el formato acordado en la cumbre de Dublín de la semana pasada. A falta de un enviado único, pactaron un equipo negociador de siete integrantes: Alemania, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido, la Comisión y el Consejo.

"El presidente Trump quiere llegar a un acuerdo con Europa a su lado. No pretende imponer nada unilateralmente. Quiere hacerlo con Europa y Ucrania. Y cualquier acuerdo que alcancemos se negociará en estrecha consulta con Ucrania y con Europa", ha asegurado Jared Kushner, yerno de Trump, que ha participado en la reunión de Berlín junto al otro negociador estadounidense, Steve Witkoff.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante la reunión de este jueves en Berlín Reuters

Los líderes europeos han vuelto a rechazar las exigencias de Putin de renegociar la arquitectura de seguridad del continente como parte de un eventual acuerdo de paz. "No corresponde al agresor en este conflicto imponer exigencias de seguridad amplias e irrealizables", sostiene el primer ministro británico.

"Las exigencias maximalistas que Moscú formuló en diciembre de 2021 no son realistas. Tras la paz en Ucrania, Europa debe ser más segura que antes. Para ello apostamos por una OTAN más fuerte", ha afirmado Merz.

Una vez más, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha sido el único en desmarcarse de la posición común europea. Rutte ha respaldado sin reservas la actuación de Trump y ha defendido el encuentro de Shenzhen frente a las críticas por su semejanza con el "formato Yalta".

"No olvidemos que Rusia y Estados Unidos son grandes potencias nucleares. China es una potencia nuclear emergente. Es importante que los líderes se reúnan, también los de las potencias nucleares".

"Por tanto, es completamente normal que estos líderes se encuentren, que celebren reuniones y que intenten acordar la mejor manera de avanzar. El presidente Trump lleva tiempo realizando esfuerzos hercúleos para lograr la paz en Ucrania, y no puedo sino reconocerle el mérito por ello", ha afirmado Rutte.