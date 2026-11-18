Le Pen trata de quitar la causa de las pensiones a la izquierda: promete la jubilación a los 60 a quienes coticen 40 años o más

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LO ESENCIAL Las claves Marine Le Pen propone rebajar la edad de jubilación a los 60 o 62 años para quienes hayan empezado a trabajar a los 18 o 20 años y coticen entre 41 y 42 años. Su plan de reforma mantendrá el sistema de reparto tradicional, pero incorporará un complemento obligatorio de capitalización alimentado con unos 500 euros anuales procedentes de fondos de formación. La líder de ultraderecha asegura que su propuesta está totalmente financiada, promete reducir a la mitad el déficit heredado de Macron para 2032 y garantizar la indexación con la inflación. Le Pen prevé anular la reforma de Macron el 1 de enero de 2028 y contempla someter su nuevo texto a un referéndum si no logra mayoría en el Parlamento.

Marine Le Pen, líder de Reagrupación Nacional (RN) y favorita en las encuestas a las elecciones presidenciales de 2027, ha presentado este martes su propuesta de reforma del sistema de pensiones.

En un intento de arrebatarle la causa a la izquierda, adelantará la edad de jubilación a los 60 años para algunos cotizantes, pero introduce a cambio una parte de capitalización obligatoria como complemento.



La representante de la extrema derecha aseguró en su conferencia de prensa que su plan de reforma de las pensiones está "plenamente financiado", asegurando que permitirá reducir a la mitad "el déficit heredado de Emmanuel Macron" para 2032.

Le Pen insistió en que ella aboga por el sistema de pensiones por reparto, en vigor actualmente en Francia, por el que los cotizantes actuales pagan las pensiones de los jubilados. Esto "garantiza el modelo social francés". asegura, que "debe ser defendido y preservado".

En su opinión, las reformas de los anteriores gobiernos galos -y particularmente la del actual mandatario, Macron- no no sólo "no han aportado una respuesta duradera", sino que "han parasitado cualquier otra reforma social y económica" por la oposición social que han fomentado.



Según el análisis de RN, el déficit que arrastra actualmente el sistema se debe a "las cargas no financiadas" que se le han transferido. Citó como ejemplo el sistema de prejubilaciones, que de encontrarse "liberado" de estas cargas, sostuvo, "no será necesario retrasar más la edad de jubilación".



Así, en lugar de subir la edad de jubilación de los 62 años a los 64 como establece la reforma de Macron, Le Pen ofrecería la posibilidad de jubilarse a partir de los 60 o los 62 años en función de la edad con la que se empezó a trabajar. De este modo, alguien que hubiera comenzado su actividad laboral con 18 o 20 años podría disfrutar de la jubilación anticipada.

Mantendría por el contrario en los 67 años la edad tope para jubilarse con una pensión completa aunque no se haya cubierto el periodo de cotización, que se establece entre los 41 y 42 años de actividad laboral.

Marine Le Pen junto a los líderes de su Ejecutiva, Jordan Bardella a su izquierda y Jean-Philippe Tanguy a su derecha. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Le Pen criticó las propuestas de sus principales rivales en la carrera al Elíseo, comenzando por el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, que promete bajar la edad mínima de jubilación a 60 años, algo "infinanciable" en su opinión.

Tampoco avala el proyecto del conservador Édouard Philippe, antiguo primer ministro de Macron, que aboga por elevar esta edad mínima a los 65 años. "El país volvería a 50 años atrás", aseguró la líder de RN.

Junto a su mano derecha y candidato a primer ministro, Jordan Bardella, Le Pen explicó que esas condiciones más favorables que proponen se compensarían en términos financieros con un endurecimiento de algunas reglas, como el aumento de las penalizaciones por no haber cubierto el periodo completo de cotización o el fomento de la actividad profesional al final de la vida laboral.

El responsable de esta reforma, el parlamentario Jean-Philippe Tanguy, defendió que el hecho de rebajar la edad mínima de jubilación a contracorriente de lo que se hace en el resto de Europa se enmarca en el "modelo de sociedad" que defiende el partido frente al fenómeno del envejecimiento poblacional.

La candidata aseguró además que, de vencer en las elecciones del año próximo, las pensiones tendrán garantizadas la indexación con la inflación durante los siguientes cinco años.

Sin embargo, debido a la crisis de deuda que atraviesa Francia, asegura que han tenido que ser "imaginativos" para diseñar la "pata de capitalización" del programa.

Así, este dinero no provendrá de cotizaciones adicionales, sino de algunas ya existentes y que se redirigirá para este fin, como las partidas para la formación.



De acuerdo con el proyecto, se aportarán unos 500 euros anuales que irán a un fondo de pensiones con el que espera conseguir un rendimiento de entre el 4 % y el 6 % anual.

Al final de una carrera completa, proporcionaría un capital de unos 81.000 euros de media, lo que se traducirá en unos 340 euros de complemento mensual para la pensión a la que se tenga derecho por el sistema de reparto.

En caso de que gane las elecciones y acceda al Elíseo el próximo mes de mayo, Le Pen declaró que la anterior reforma quedará anulada "el 1 de enero de 2028".

La candidata afirmó que desearía ver aprobada su propuesta de reforma tras un debate parlamentario. Pero en caso de no disponer de una mayoría suficiente en las cámaras, no excluye someter su texto a referéndum popular.