La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la rueda de prensa de este miércoles en Bruselas Reuters

Bruselas plantea otro crédito de 45.000 millones a Ucrania, que enfrenta a Alemania contra Hungría, Chequia y Eslovaquia

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LO ESENCIAL Las claves La Comisión Europea propone conceder un nuevo préstamo de 45.000 millones de euros a Ucrania mediante la emisión de deuda conjunta para cubrir su agujero presupuestario en 2027. El canciller alemán Friedrich Merz exige que los 27 países de la UE contribuyan al crédito y amenaza con recortes en los fondos de cohesión a quienes busquen exenciones. Hungría, Chequia y Eslovaquia (con el apoyo de Bulgaria) rechazan financiar la ayuda y critican las presiones de Berlín, a la que suman sus sospechas de chantaje. Los líderes comunitarios buscarán cerrar un acuerdo sobre el préstamo en la cumbre extraordinaria de la próxima semana en Bruselas.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha planteado este miércoles conceder un nuevo crédito de 45.000 millones de euros a Ucrania para cubrir el agujero presupuestario que la prolongación de la guerra de agresión rusa ha abierto en las cuentas del país para 2027.

El préstamo se financiaría mediante una nueva emisión de deuda conjunta de la UE, respaldada por el presupuesto plurianual comunitario, lo que exige el apoyo unánime de los Veintisiete. Kiev solo tendrá que devolver el dinero si Moscú paga reparaciones de guerra, mientras que los Gobiernos europeos asumirían el coste de los crecientes intereses.

La propuesta ha desatado ya un enfrentamiento entre Alemania, por un lado, y Hungría, Chequia y Eslovaquia, por otro. Estos cuatro países han dejado claro que solo la respaldarán si quedan exentos de cualquier contribución financiera. El canciller Friedrich Merz, sin embargo, exige la participación plena de los Veintisiete y amenaza con recortar las ayudas europeas a los países que se nieguen a contribuir.

En realidad, Hungría, Chequia y Eslovaquia -a las que ahora pretende sumarse Bulgaria- aspiran a conservar la exención de la que ya disfrutan en el actual crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania, aprobado a finales de 2025 y concebido inicialmente para cubrir las necesidades de financiación de este año y de 2027. Los tres países dieron su visto bueno al préstamo a cambio de quedar al margen de cualquier obligación financiera.

Sin embargo, la financiación europea se ha revelado insuficiente. Las necesidades de Ucrania están cubiertas para este año, pero en 2027 se abrirá un agujero de 70.000 millones de euros. Bruselas propone asumir dos tercios de esa cantidad mediante el nuevo crédito de 45.000 millones y reclama a otros socios, como Reino Unido, Canadá, Japón o Australia, que aporten el resto.

Sin embargo, estos tres países hasta ahora apenas han aportado dinero a Ucrania. Estados Unidos, por su parte, ha cortado la financiación al Gobierno de Volodímir Zelenski desde el regreso de Donald Trump al poder en enero de 2025.

El canciller Merz, cuyo país es el principal contribuyente neto a las arcas comunitarias, escribió la semana pasada una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que alega que "es imprescindible que todos, sin excepción, nos comprometamos a contribuir de forma equitativa a cubrir este déficit" que sufre Ucrania.

"Se trata de una condición indispensable para resolver esta cuestión y abordar cualquier otro asunto, especialmente los que tengan implicaciones financieras". Berlín ha dado a entender que exigirá recortes profundos en los fondos de cohesión en el próximo presupuesto plurianual 2028-2034, que se negocia en paralelo, si los cuatro países reticentes no ceden.

"Lo que está haciendo el canciller es un chantaje en toda regla, y no pienso ceder", ha dicho ya el primer ministro eslovaco, Robert Fico, próximo a Moscú.

Sin embargo, la propia Von der Leyen se ha alineado con las tesis de Merz. "Los 27 Estados miembros dicen muy claramente que quieren apoyar a Ucrania. Nuestras diferencias radican en que algunos Estados miembros dicen que quieren invertir en ayuda civil, y eso es posible, porque este préstamo tiene dos vertientes", ha dicho la presidencia en una breve comparecencia de prensa.

"La ayuda adicional se articulará en dos componentes: hasta 20.000 millones de euros se destinarán a apoyo presupuestario general y hasta 25.000 millones, a asistencia militar".

"Esta ayuda permitirá a Ucrania reforzar sus capacidades de defensa y garantizar el funcionamiento continuado del Estado y de los servicios públicos básicos. También contribuirá a fortalecer la resiliencia del país y a estrechar su integración con la base industrial de defensa europea", ha explicado Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión ha subrayado además que la UE no renuncia a utilizar los activos rusos congelados desde el inicio de la guerra para financiar a Ucrania. Por ahora, sin embargo, Bélgica -donde se concentra la mayor parte de esos fondos- mantiene su veto mientras el resto de socios no le ofrezca garantías ilimitadas frente a cualquier represalia de Moscú.

Por su parte, el Consejo Fiscal Europeo, órgano independiente de vigilancia presupuestaria equivalente a la AIReF en España, ya ha avisado de los riesgos para la UE de aumentar su endeudamiento, especialmente en el actual contexto de subida de tipos.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete abordarán el nuevo crédito de 45.000 millones a Ucrania en la cumbre extraordinaria de la próxima semana en Bruselas, donde intentarán cerrar un acuerdo.