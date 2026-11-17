Una investigación periodística vincula a Deutsche Bank con las finanzas de la trama Epstein y el blanqueo en el grupo Trump

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Una filtración de 15 millones de documentos vincula a Deutsche Bank con el descuido de sus controles internos para mantener a clientes problemáticos. El banco procesó casi 582 millones de dólares en transacciones sospechosas vinculadas al pederasta Jeffrey Epstein. Los archivos revelados vinculan empresas de Donald Trump y a varios oligarcas rusos con supuestas tramas de blanqueo de capitales. Tras la publicación de la investigación periodística internacional, las acciones del primer banco alemán cayeron un 6% en la Bolsa de Fráncfort.

Deutsche Bank, el primer banco privado de Alemania, afronta nuevas acusaciones de haber permitido la corrupción por ignorar los controles internos, tras una investigación periodística que involucra a políticos alemanes, oligarcas rusos, Donald Trump y el pederasta Jeffrey Epstein, entre otros.

Las acciones de Deutsche Bank bajaban un 6 %, hasta 30,9 euros, en los primeros compases de la negociación de la Bolsa de Fráncfort.

Varios medios de comunicación internacionales publicaron este martes una investigación que concluye que Deutsche Bank descuidó durante años los controles internos para combatir el blanqueo de dinero y gestionar la relación con clientes problemáticos, tras analizar más de 15 millones de documentos internos del banco que fueron filtrados a periodistas.

En el análisis de más de nueve millones de correos electrónicos, informes, presentaciones, anotaciones de calendario y listas de clientes, participaron el semanario alemán Der Spiegel, la segunda cadena de televisión pública alemana ZDF, el diario estadounidense The New York Times, el diario británico Financial Times y el español eldiario.es, entre otros.

La investigación revela que Deutsche Bank "ignoró en repetidas ocasiones las advertencias internas con el fin de mantener negocios problemáticos o captar nuevos clientes", señala el programa de la televisión pública alemana ZDF frontal, que realiza programas de investigación periodística.

A partir de estos datos, asegura la cadena, es posible reconstruir cómo Deutsche Bank mantuvo durante años a oligarcas, estafadores y agresores sexuales como clientes, en algunos casos a pesar de haber recibido advertencias internas.

Tratos con Epstein y Trump

La investigación apunta a que el banco procesó transacciones sospechosas por valor de casi 582 millones de dólares vinculadas a Epstein, quien fue cliente del Deutsche Bank durante mucho tiempo, o a sus empresas. Se trata de una cifra muy superior a los 250 millones de dólares que se conocían hasta ahora.

Los archivos también vinculan a dos empresas del presidente estadounidense, Donald Trump, con supuestas tramas de blanqueo de capitales en Rusia y en Azerbaiyán, según eldiario.es.

Trump y Epstein .

Además, contienen detalles sobre oligarcas como Oleg Deripaska y Roman Abramovich, aliados del presidente Vladímir Putin, y sobre los pagos que el banco ayudó a tramitar al difunto ex vicepresidente de Siria Rifaat al Asad, conocido como 'el carnicero de Hama' por su responsabilidad en la sangrienta represión de 1982 en esa ciudad siria, de acuerdo con el rotativo español.

"Una filtración de datos sin precedentes permite una mirada profunda al interior del banco más importante del país. Políticos alemanes y oligarcas rusos, Donald Trump y Jeffrey Epstein: todos ellos aparecen en ella. Y, con ellos, sus secretos financieros, en ocasiones turbios", asegura el semanario Der Spiegel.

Se trata de la mayor filtración bancaria conocida hasta la fecha a nivel mundial, y gran parte de los documentos proviene de los departamentos del banco encargados de verificar a sus propios clientes, según ZDF frontal.

Estos controles se engloban bajo el término "Know Your Customer" (conoce a tu cliente), porque los bancos deben comprobar periódicamente con quién hacen negocios.

Por ejemplo, si los clientes están sujetos a sanciones internacionales, si se les vincula con actividades delictivas o si podrían suponer un riesgo para la reputación del banco por algún otro motivo.

Los informantes facilitaron los 15 millones de documentos internos al periodista indio Josy Joseph y a la periodista sudafricana Khadija Sharife, quienes compartieron la filtración con ZDF y con más de 50 redacciones de todo el mundo.

El Deutsche Bank respondió en un comunicado que las cuestiones planteadas por la investigación "se remontan a muchos años atrás, en algunos casos a décadas", y aseguró: "Hoy somos un banco diferente (...) Bajo el liderazgo de Christian Sewing, el Deutsche Bank ha experimentado una transformación fundamental".