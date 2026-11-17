La UE exige la inclusión de la cláusula 'Farage', que obligaría a Reino Unido a pagar los costes de restablecer fronteras si rompe unilateralmente el pacto.

"El Brexit no ha funcionado". Con esta contundencia se ha expresado el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, en su discurso con ocasión de la celebración del Banquete del Lord Alcalde de la City de Londres. El laborista ha defendido su decisión de estrechar los lazos con Bruselas esgrimiendo que el acuerdo post-Brexit alcanzado por su predecesor Boris Johnson ha sido ineficaz.



"Como en el cuento del traje nuevo del emperador, nadie se atreve a decirle la verdad. Pues bien, yo lo digo tal como lo veo. Si somos sinceros, el emperador no lleva nada puesto. El Brexit que nos entregaron no ha funcionado. Hemos perdido más de lo que hemos ganado", pronunció Burnham en su intervención.



Sin embargo, para aplacar los temores de una sociedad aún euroescéptica hasta cierto punto, el premier ha aclarado que no rebasará las "líneas rojas" marcadas por el programa electoral del laborismo con el que el que su predecesor, Keir Starmer, ganó las elecciones generales de 2024.

Esto implica, según Burnham, que Reino Unido no se incorporará en ningún caso al mercado único, a la unión aduanera o a la libre circulación. Sin embargo, ha manifestado su voluntad de "explorar opciones para la relación a largo plazo" con el bloque europeo. La naturaleza de esta relación sería decidida, en última instancia, por los votantes.

Este primer acercamiento se concretará el viernes 20, cuando Reino Unido firme con la UE un nuevo acuerdo por el que los británicos pasarán a compartir las normas europeas en cuanto a agricultura y alimentación, así como en lo referido a emisiones. También se aprobará un marco para la movilidad juvenil entre las islas y el continente.

Burnham se ha comprometido a someter cualquier acuerdo a los criterios de la "prueba de Makerfield", en referencia a la circunscripción electoral del noreste de Inglaterra por la que consiguió el escaño, una zona que durante años sufrió una fuerte desinversión.

Según la fórmula de Makerfield, ninguna medida debe seguir adelante a menos que demuestre un beneficio directo para comunidades pos-industriales y tradicionalmente olvidadas por Londres. Pero, por otro lado, el primer ministro declara que no se trata de revertir el Brexit, sino de darle a la gente "lo que esperaban cuando votaron en 2016".

La cláusula 'Farage'

Burnham acude a la cita esperando avanzar en un acuerdo para homogeneizar las normas en la industria alimentaria, unificar los sistemas de compensación por emisiones y permitir que más jóvenes tanto británicos como europeos puedan circular y vivir, trabajar y estudiar en el extranjero. Todos estos factores, insistió, contribuirán a impulsar el crecimiento económico.

Nigel Farage. .

No obstante, tal y como le ocurrió a Starmer, el primer ministro debe lidiar con las exigencias de los negociadores de la UE de que no habrá una nueva marcha atrás. Esto toma forma en la denominada cláusula 'Farage', en referencia a Nigel Farage, euroescéptico irreductible y favorito en las encuestas al frente de UK Reform hasta la llegada de Burnham a la jefatura del laborismo.

Dado que el Brexit costó a las arcas europeas 5.400 millones de euros solo en previsión de adaptación por la marcha de Reino Unido, esta cláusula establecería que, en caso de que un futuro premier rompiera unilateralmente los nuevos acuerdos, sería su país el que se haría cargo íntegramente de financiar el restablecimiento de las fronteras y controles.

El laborista ha justificado el acercamiento a Bruselas como una nueva forma de relación que deja atrás la rivalidad en favor de la cooperación en materias como la economía 'Made in Europe', o la arquitectura de Defensa común. Lo presenta como un "win-win", una situación con la que todos ganan.

Sin embargo, los críticos con la medida señalan que, dado que Gran Bretaña no forma parte de la Unión Europea y no participa por lo tanto ni de la Comisión, ni del Parlamento ni del Consejo europeos, esto implica aceptar un conjunto de normas sobre las que no tienen ni voz ni voto a la hora de decidir.

Uno de los primeros críticos ha sido el propio Johnson. Pese a que el 55% de los británicos se pronuncia hoy a favor de regresar a la UE por un 35% en contra, el ex primer ministro considera que un nuevo referéndum de Brexit tendría "absolutamente" el mismo resultado que en 2016.



En declaraciones al Telegraph, Johnson consideró que Burnham ha convertido en su "prioridad política" el retorno a la Unión Europea, y anticipó que tanto su partido como él terminarían "empalados" con esta "locura". "No van a ganar, la gente no es tonta", advirtió.

Mientras, las voces contrarias al europeísmo de Burnham son cada vez más fuertes en Londres. El viernes se anunció la creación de un grupo autodenominado 'Stay Out' (Quedarse fuera) formado por políticos contrarios al reingreso. Según sus cálculos, reintegrarse en la UE le costaría a Reino Unido 900 millones de euros semanales.