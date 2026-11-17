Un ataque ucraniano masivo al puente de Crimea destruye un tramo de la carretera y corta también el tráfico marítimo

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LO ESENCIAL Las claves Un ataque masivo ucraniano con misiles de crucero FP-5 Flamingo ha destruido un tramo de la carretera del puente de Crimea y afectado la estructura ferroviaria. El colapso de la infraestructura sobre el estrecho de Kerch ha obligado a suspender el tráfico de vehículos y ha bloqueado el tránsito de barcos. El bombardeo forma parte de una ofensiva masiva donde Rusia afirma haber derribado 1.441 drones ucranianos en diversas regiones y zonas marítimas. Zelenski justifica los ataques como respuesta a la destrucción energética en Kiev, coincidiendo con ataques rusos a puentes sobre el río Dnipro y una cumbre internacional de Putin.

Estratégico golpe de Kiev a la red de comunicaciones rusa. El Ejército ucraniano ha bombardeado de nuevo durante la pasada madrugada el puente de Crimea, que une la anexionada península con la Rusia continental, provocando la destrucción y el colapso de un tramo de la carretera por la zona que también utilizan los barcos.

Según el bloguero militar ruso Rybar, el ataque ucraniano, llevado a cabo con misiles de crucero FP-5 Flamingo, ha provocado en el puente sobre el estrecho de Kerch los mayores daños registrados desde el inicio de la invasión de Ucrania.

En unas imágenes compartidas en redes sociales se observa a uno de los misiles volando hacia la infraestructura segundos antes de impactar y el estado del puente tras el ataque, con un tramo de la carretera completamente derrumbado y bloqueando uno de los cruces habilitados para los barcos. La estructura del paso ferroviario también habría sido dañada.

A Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missile seconds before striking the Kerch Bridge. Glory to Ukraine! https://t.co/E7g5ZerzQA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026

El líder crimeo, Serguéi Axiónov, ha confirmado el ataque y ha informado sobre el corte del tráfico de vehículos. En la noche del domingo al lunes el Ejército ucraniano ya lanzó otro bombardeo contra el puente que también obligó a las autoridades rusas a tomar medidas.

Los conductores tienen que cruzar a partir de ahora el estrecho de Kerch en transbordadores. Las autoridades han recomendado no aproximarse al puente, una de las infraestructuras de transporte más importantes construidas por Rusia desde que el actual presidente, Vladímir Putin, llegara al poder hace más de un cuarto de siglo.

Moment of attack on the Kerch Bridge in occupied Crimea. The attacks are still ongoing, involving multiple weapon systems.. 🙃 #Ukraine https://t.co/0EVTa7Irlh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2026

Los daños al puente de Crimea se han registrado en uno de los ataques ucranianos más masivos en lo que va de guerra. Las defensas antiaéreas rusas han derribado 1.441 drones enemigos -más de 1.300 la víspera- en una veintena de regiones de la parte europea del país y los mares Negro y Azov, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

El Kremlin había calificado de "menores" los daños ocasionados la víspera al puente por Kiev, aunque fuentes independientes informaron de que uno de los proyectiles lanzados alcanzó un tramo de la carretera.

Los canales de Telegram también han recogido ataques contra objetivos industriales en la región de Bashkiria, concretamente uno de los mayores complejos petroquímicos de Rusia -propiedad del consorcio gasístico Gazprom en la ciudad de Salavat-, aunque las autoridades aseguran que los daños no han sido críticos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha expresado que los ataques contra Moscú son una respuesta contra la destrucción de la infraestructura energética de Kiev y su negativa a acordar una desescalada y declarar una tregua. Pero también parecen un movimiento para rebelarse contra los bombardeos rusos a los propios puentes ucranianos: este mismo lunes el Ejército ruso alcanzó otros dos sobre el río Dnipro a la altura de Kiev.

Estos ataques tienen lugar justo cuando Putin se dispone a viajar a China para participar en la cumbre de la APEC -su primera asistencia desde 2017- y también en una histórica reunión a tres bandas con los líderes de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping.