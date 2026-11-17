Los equipos de emergencia atendiendo a los heridos por el choque de trenes en Praga. Policía de la República Checa

Accidente ferroviario en el centro de Praga: un choque entre dos trenes de cercanías se salda con 46 personas heridas

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LO ESENCIAL Las claves Un choque entre dos trenes de cercanías en las inmediaciones de la estación central de Praga deja un saldo de 46 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad. El accidente ocurrió en un pequeño puente sobre la calle Seifertova mientras los convoyes circulaban a velocidad reducida; ambos maquinistas resultaron heridos. Las primeras hipótesis sugieren que uno de los trenes pudo haber ignorado una señal de prohibición de paso, aunque la autoridad ferroviaria ya investiga las causas. El siniestro movilizó a un amplio dispositivo de emergencia y causó cortes y retrasos en el servicio ferroviario, que se ha ido restableciendo paulatinamente.

Un choque entre dos trenes de cercanías en las inmediaciones de la estación central de Praga, en la República Checa, se ha saldado con varias decenas de personas heridas, algunas de ellas de gravedad.

El accidente se ha registrado en torno a las 7:20 horas de este martes en un pequeño puente sobre la calle Seifertova. Los dos trenes han chocado cuando circulaban a velocidad reducida por causas todavía por precisar.

Según el diario Blesk, 46 personas han resultado heridas, cuatro de ellas con pronóstico grave. El ministro de Transportes, Ivan Bednárik, ha informado que la autoridad ferroviaria ya está investigando las circunstancias del siniestro.

Na místě probíhají záchranářské práce. Předběžně je asi 15 zraněných. https://t.co/LPYajdIuj2 — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

Las primeras hipótesis, según recoge la prensa local, apuntan a que uno de los trenes habría incumplido una señal que prohibía la circulación en ese momento.

El accidente ha provocado cortes en las líneas ferroviarias y retrasos, aunque a lo largo de la mañana el servicio se ha ido restableciendo de forma paulatina.

Hasta el lugar del choque se ha desplazado un amplio dispositivo de los servicios de emergencia que ha incluido dotaciones de bomberos, Policía y ambulancias.

La Radio Internacional de Praga ha detallado que los dos trenes circulaban a baja velocidad y que ambos maquinistas se encuentran entre los heridos, que han sido trasladados a distintos hospitales de la ciudad para recibir atención médica.