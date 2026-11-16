La socialdemócrata danesa Frederiksen impulsa la creación de un centro de deportación de migrantes de la UE en Ruanda

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LO ESENCIAL Las claves La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, lidera una alianza junto a Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria para crear el primer centro de deportación de la UE en Ruanda. El centro comenzará como un programa piloto a principios de 2027 y recibirá a migrantes adultos sin menores a su cargo para gestionar su retorno o estancia indefinida. La Comisión Europea apoya esta iniciativa innovadora para combatir la migración irregular, destacando que debe garantizar el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional. España fue el único país de la Unión Europea que votó en contra del reglamento que da cobertura legal a estos centros extracomunitarios alegando inseguridad jurídica.

La primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, ha impulsado un acuerdo para crear el primer centro de deportación de migrantes irregulares amparado por la legislación de la Unión Europea, que se pondrá en marcha en Ruanda.

La Comisión de Ursula von der Leyen apoya la iniciativa -promovida también por Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria-, que se va a anunciar oficialmente este lunes en Viena y cuyo programa piloto podría empezar a estar operativo a principios de 2027.

Los cinco países enviarán a Ruanda a los migrantes adultos -hombres y mujeres sin menores a su cargo- que entren irregularmente en su territorio, para que desde allí se gestione su expulsión a los países de origen. Si no es posible ejecutar el retorno, podrían permanecer indefinidamente en Ruanda.

"Acogemos con satisfacción esta iniciativa y hemos seguido muy de cerca los trabajos preparatorios de los cinco Estados miembros para establecer un centro de retorno de este tipo", ha explicado el portavoz de Interior del Ejecutivo comunitario, Markus Lammert.

"Valoramos los esfuerzos realizados y tomamos nota del cuidadoso trabajo preparatorio, también en lo que respecta a garantizar el respeto de los derechos humanos y a la estrecha cooperación con los organismos de Naciones Unidas en este proceso".

"Mejorar la eficacia del sistema de retornos de la UE es una prioridad para la Comisión. Por eso, las nuevas normas sobre retornos ofrecen a los Estados miembros la posibilidad de establecer centros de retorno".

"Este enfoque innovador puede contribuir a combatir la migración irregular y a mejorar la eficacia de los retornos, con pleno respeto del derecho de la UE y del derecho internacional", ha subrayado el portavoz.

El Gobierno de Pedro Sánchez fue el único de la Unión Europea que votó en contra del reglamento para acelerar las expulsiones de migrantes irregulares, la norma que da cobertura legal para crear centros de deportación en países extracomunitarios.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, alega que los centros en terceros países generan "inseguridad jurídica", ofrecen "garantías limitadas" y podrían permitir incluso trasladar a familias con hijos a países "con los que no tienen absolutamente ninguna vinculación".

El presidente francés, Emmanuel Macron, aunque apoyó la norma, también se ha manifestado en contra de crear estos centros.

El acuerdo de Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria con Ruanda sigue el modelo del convenio que firmó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con Albania, que todavía arrastra problemas judiciales y operativos. Meloni no se ha sumado de momento al pacto con Ruanda.

Reino Unido ya firmó un acuerdo similar con Ruanda para crear allí centros de deportación de migrantes en diciembre de 2023, cuando era primer ministro el conservador Rishi Sunak.

Sin embargo, el Tribunal Supremo británico tumbó este convenio con el argumento de que deja a los migrantes enviados al país africano expuestos vulneraciones de sus derechos humanos. Al final, el Gobierno laborista de Keir Starmer acabó renunciando a crear un centro de deportación en Ruanda.

No obstante, en la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada la semana pasada en Dublín, el nuevo primer ministro Andy Burnham impulsó una declaración conjunta con Frederiksen y Meloni en la que reafirman su "compromiso de seguir reduciendo la inmigración irregular hacia Europa y dentro del continente, conscientes de que constituye un desafío para todos".

A la declaración se han sumado un total de 41 jefes de Estado y de Gobierno de toda Europa. Entre los miembros de la UE, los únicos que no han firmado son Sánchez, Macron, el portugués Montenegro y el luxemburgués Frieden.