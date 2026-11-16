Albares ve "demasiados actores" en el equipo negociador de la UE sobre Ucrania tras quedar España excluida

Albares celebra la entrada de Ceuta en el Comité Europeo de las Regiones y solicita ayuda a la UE para frenar la llegada de cayucos a Canarias.

El ministro de Exteriores garantiza que no se tomará ninguna decisión sobre la seguridad europea o Ucrania sin la presencia y voto de España.

España no participó en la cumbre de Dublín donde se pactó el grupo de siete representantes tras no acudir el presidente Pedro Sánchez.

José Manuel Albares critica que hay "demasiados actores" en el nuevo equipo negociador de la UE para la paz en Ucrania, del que España ha quedado excluida.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha quejado este lunes de que hay "demasiados actores" en el equipo de negociación que la UE acaba de designar para negociar directamente con Rusia sobre la paz en Ucrania, del que España se ha quedado fuera.

Ante la falta de acuerdo para nombrar a un enviado único que dialogue con Moscú, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE aprobaron en la cumbre celebrada el pasado viernes en Dublín una fórmula ampliada con siete representantes: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Polonia, la Comisión Europea y el Consejo.

Pese a ser la cuarta potencia de la UE por población y peso económico, España fue excluida del equipo negociador. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no viajó a Dublín por asistir al arranque de la campaña electoral y ni siquiera delegó su representación en otro líder europeo, de modo que la decisión se tomó sin participación española.

"Me parece que hay demasiados actores en ese grupo. Puede haber una cacofonía, esa no es la forma más eficaz para Europa de trabajar y al mismo tiempo faltan algunos actores institucionales fundamentales", ha dicho Albares a su llegada al Consejo de Exteriores de la UE que se celebra este lunes en Bruselas.

El jefe de la diplomacia española ha lamentado en particular que no se prevea ningún papel en el equipo negociador para la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas. Ella lo ha asumido con filosofía: "Bueno, los líderes lo decidieron así y es una decisión suya".

Sobre la exclusión de España, Albares garantiza que no se tomará ninguna decisión sobre la arquitectura de seguridad europea o sobre Ucrania sin la participación de nuestro país. Sin embargo, no ha explicado por qué España quedó fuera del grupo de siete representantes designados en Dublín ni cómo piensa garantizar que se cumpla esa promesa.

"No se va a decidir nada en relación a la seguridad europea y nada en relación a Europa y Ucrania sin que España esté sentada en esa mesa y España pueda decidir. Sobre eso no hay la menor duda", sostiene el ministro de Exteriores.

Ceuta y Canarias

Albares ha celebrado que el Consejo de Exteriores ratifique la concesión de un asiento a Ceuta en el Comité Europeo de las Regiones, un órgano consultivo sin poder real. Sin embargo, el reparto de los 21 puestos asignados a España es una decisión de política nacional y solo se ha decidido reservar una plaza a la ciudad autónoma después del ataque migratorio del 30 y 31 de julio.

El ministro de Exteriores se ha quejado además de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, haya dado ahora marcha atrás en su plan de incorporar Ceuta y Melilla a la Unión Aduanera, como parte de la estrategia para mejorar el anclaje de las dos ciudades autónomas en la UE.

"El señor Vivas ha decidido tomarse más tiempo, tiene dudas sobre la introducción en la Unión Aduanera y, evidentemente, no voy a hacer nada que no sea de la mano de Ceuta y Melilla. Pero yo creo que es bueno que Ceuta y Melilla queden ancladas en la Unión Aduanera", ha dicho.

Por último, Albares ha pedido el apoyo de la UE para frenar la llegada a Canarias de cayucos procedentes de Senegal, aunque tampoco ha precisado qué medidas concretas espera de Bruselas.

"Canarias es también frontera exterior de la Unión Europea. Es un territorio español europeo que se sitúa en África y, por lo tanto, la Unión Europea tiene también que apoyar a Canarias, a España, en ese desafío que suponen en estos momentos esas llegadas, fundamentalmente desde Senegal", ha afirmado.