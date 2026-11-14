Los 27 se revuelven contra la pinza de Putin y Trump para redibujar la seguridad de Europa: "Es una trampa"

Europa ha descartado un negociador único ante Moscú y ha optado por un equipo de siete miembros formado por Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, la Comisión y el Consejo.

Cuarenta jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Dublín han firmado una declaración conjunta en defensa de la soberanía de las naciones y el respeto a las fronteras europeas.

Rusia busca revisar la arquitectura de seguridad europea, exigiendo la retirada de la OTAN en los países bálticos y la neutralidad de Finlandia, lo que los 27 consideran una línea roja.

Los líderes de la UE y de otros países del continente temen que la reunión prevista entre Donald Trump y Vladímir Putin excluya a Europa de las conversaciones sobre su propia seguridad.

"Sabemos que el presidente Trump tiene previsto reunirse la próxima semana en China con el presidente Putin para hablar de Ucrania. Aquí, en Dublín, algunos temen que eso pueda convertirse en un segundo momento Anchorage. Por eso quiero trasladar una vez más con toda claridad nuestro mensaje a Estados Unidos: por favor, que no haya sorpresas", ha advertido este viernes el canciller alemán, Friedrich Merz, al término de la reunión informal de líderes europeos celebrada en la capital irlandesa.

La cumbre entre Trump y Putin celebrada en Anchorage (Alaska) el 15 de agosto de 2025 desató una enorme inquietud en Bruselas: ambos presidentes negociaron sobre el futuro de Ucrania sin contar con representantes de Kiev ni de la UE. Tres días después, un grupo de dirigentes europeos encabezado por el propio Merz viajó de urgencia a Washington para tratar de contrarrestar el relato de Moscú y persuadir a Trump de que mantuviera su respaldo a Volodímir Zelenski.

Ahora se repite el mismo escenario, pero con consecuencias potencialmente mucho más graves, no solo para Ucrania, sino para todo el continente. Trump parece haber hecho suyas las tesis de Putin sobre la necesidad de rediseñar la arquitectura de seguridad de Europa. Se trata de una vieja reivindicación del presidente ruso, que ya planteó en vísperas de la invasión de Ucrania y que esconde en realidad su objetivo de hacerse con el control de Kiev y devolver a los países del este a la órbita de influencia de Moscú.

"Va a haber un gran acuerdo que abarcará algo más que Ucrania e incluso podría implicar a toda Europa. Será un acuerdo grande, maravilloso y todo el mundo estará encantado". Estas palabras de Trump han disparado todas las alarmas en Bruselas, que se han agravado todavía más tras escuchar a su yerno, Jared Kushner, defender que «alcanzar un pacto global y duradero exigirá también un diálogo directo entre Rusia y nuestros socios europeos sobre los acuerdos de seguridad más amplios que les afectan».

"Va a haber un gran acuerdo que abarcará algo más que Ucrania e incluso podría implicar a toda Europa. Será un acuerdo grande, maravilloso y todo el mundo estará encantado". Estas palabras de Trump han disparado todas las alarmas en Bruselas, que han vuelto a saltar con más fuerza tras las declaraciones de su yerno, Jared Kushner.

"Alcanzar un pacto global y duradero exigirá también un diálogo directo entre Rusia y nuestros socios europeos sobre los acuerdos de seguridad más amplios que les afectan", ha dicho Kushner, que participa también en las negociaciones con Moscú.

En la última reunión trilateral celebrada esta misma semana en Abu Dabi, que se saldó sin avances sustanciales hacia la paz más allá de un intercambio de prisioneros, Moscú puso sobre la mesa sus exigencias para rediseñar la arquitectura de seguridad europea. Entre ellas, según el diario alemán Bild, que Finlandia abandone la OTAN y que la Alianza cierre sus bases en Estonia, Letonia y Lituania. El Kremlin desmintió posteriormente estas informaciones.

Giorgia Meloni conversa con Ursula von der Leyen durante la cumbre de Dublín, de la que se ha ausentado Pedro Sánchez Reuters

Para los líderes europeos, estas demandas son una línea roja infranqueable. En Dublín, un total de 40 jefes de Estado y de Gobierno de toda Europa -los de la UE, pero también Reino Unido, Noruega, Islandia o la propia Ucrania- han firmado una declaración conjunta sobre los principios clave de la seguridad europea en la que reafirman "el derecho de los Estados a determinar libremente sus relaciones con otros Estados y a elegir si participan o no en tratados, alianzas u organizaciones internacionales".

"En primer lugar, necesitamos un alto el fuego. Si empezamos a hablar de lo que Rusia está exigiendo sobre la arquitectura de seguridad, en realidad caeremos en las trampas que nos está tendiendo Moscú: desviar la atención del hecho de que no hay un alto el fuego y empezar a prestar atención a sus reivindicaciones", ha avisado en Dublín la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

"Centrémonos en lo que tenemos delante: hay un agresor y una víctima. Y el agresor no tiene motivos de preocupación en materia de seguridad; nadie le ha atacado jamás. Ha sido él quien ha atacado a otros. Quiero decir, no perdamos el foco, por favor", ha insistido la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

"En este ámbito no hace falta reinventar la rueda. Europa contaba con una arquitectura de seguridad que funcionaba hasta que Rusia empezó a socavarla gradualmente y acabó destruyéndola con su invasión de Ucrania", coincide el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, marca con su campanilla el inicio de la cumbre de Dublín Unión Europea

Cualquier debate futuro sobre esta cuestión debe partir de las reglas acordadas colectivamente desde el Acta de Helsinki de 1975: la igualdad soberana de las naciones europeas, la renuncia a la amenaza o al uso de la fuerza, la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial de los Estados y la solución pacífica de las controversias.

"Estos principios siguen siendo tan vigentes e indispensables para una paz justa y duradera como hace 50 años", ha subrayado Costa.

En lo que no se han puesto de acuerdo los líderes europeos es en designar un enviado común para negociar con Putin, como les habían reclamado tanto Kushner como Zelenski. Al final se ha decidido nombrar a un equipo de siete miembros: Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, Comisión y Consejo. España se queda fuera: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera ha acudido a Dublín para participar en el arranque de campaña.

Pese a que los negociadores estadounidenses aseguraron este jueves que Europa tendría una silla en la próxima ronda tripartita, el Kremlin se ha negado a confirmarlo y deja en el aire su participación.