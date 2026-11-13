La UE fracasa en designar un negociador único para Rusia como piden Ucrania y EEUU: Kallas y Costa no pasan el corte

Polonia y otros Estados apuestan por las instituciones de la UE como António Costa o Kaja Kallas, aunque esta última es vista por varios miembros como demasiado hostil hacia Rusia.

Países como Alemania y Francia defienden mantener las riendas de la negociación a través del grupo E3, descartando la necesidad de un nuevo enviado.

Ucrania y EE.UU. piden a la Unión Europea nombrar a un negociador único para participar directamente en las conversaciones de paz con Vladimir Putin.

Aunque los líderes europeos pretendían consagrar la cumbre informal que se celebra este viernes en Dublín a la inteligencia artificial, al final todo el protagonismo lo acaparará la última ronda de negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, celebrada esta semana en Abu Dabi bajo mediación estadounidense y de la que Europa quedó completamente excluida.

Para salir de esta marginación, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha instado a los europeos a designar un representante único con mandato para negociar directamente con Vladímir Putin. La iniciativa cobra aún más urgencia después de que el enviado de EEUU, Steve Witkoff, haya asegurado tras reunirse con el presidente ruso en Moscú que este acepta la participación europea en la próxima ronda de conversaciones.

Sin embargo, al igual que en anteriores intentos, el encuentro en Dublín volverá a acabar en fracaso por la incapacidad de los líderes europeos para ponerse de acuerdo: no solo discrepan sobre los posibles candidatos, sino que ni siquiera comparten la necesidad de designar a una única voz para Europa.

"Si me pregunta si espero que se alcance un acuerdo para nombrar a un representante especial, mi respuesta es que no", admite un alto diplomático europeo.

El debate lo ha reabierto esta vez la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, molesta por la exclusión de su país del formato E3. Desde hace meses, Reino Unido, Alemania y Francia acompañan a Ucrania en sus contactos con Estados Unidos y Rusia, aunque hasta ahora tampoco han conseguido participar en ninguna negociación directa con Moscú.

Meloni escribió la semana pasada una dura carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que exigía "que se decida de una vez por todas quién se sienta en la mesa de negociación en representación de la UE y con qué mandato". "Porque actuar cada uno por su lado, con iniciativas que se suceden y se solapan, no nos ayudará ni ante nuestros socios ni ante quienes debemos convencer para que pongan fin a una agresión sin sentido", alega.

A raíz de estas quejas, Roma fue invitada a unirse al E3 en Abu Dabi, junto con representantes de la Comisión y el Consejo. "Con independencia de que Italia participe o no en uno u otro formato, necesitamos determinar quién debe representar los intereses europeos en una eventual fase de negociaciones -que podría acelerarse, lo cual sería una buena noticia- y con qué mandato", ha insistido Meloni a su llegada a la cumbre de Dublín.

La foto de familia de la cumbre de la Comunidad Política Europea celebra este jueves en Dublín Unión Europea

El Gobierno de Pedro Sánchez, que en otras ocasiones también había protestado por su exclusión de las negociaciones sobre Ucrania, esta vez guarda silencio. De hecho, el presidente del Gobierno ni siquiera ha viajado a la capital irlandesa por coincidir con el inicio de la campaña electoral.

"La voz de España tiene que estar presente en todo lo que toca a Ucrania y en todo lo que toca, evidentemente, a la seguridad europea. España es un país absolutamente fundamental para el apoyo a Ucrania", dijo este martes durante una visita a Bruselas el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al ser preguntado por la exclusión de nuestro país del encuentro de Abu Dabi.

Pero Alemania y Francia desdeñan las críticas de los excluidos y defienden que son ellos los que deben mantener las riendas de la negociación. "Contamos con el formato E3, que ya ha demostrado su eficacia", ha alegado en Dublín el canciller Friedrich Merz.

"También estamos trabajando conjuntamente, en ocasiones, con los cinco representantes de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Polonia. No veo ningún problema en que sigamos así. Lo importante es que Rusia se siente a la mesa y esté dispuesta a negociar. Lo demás irá encajando", sostiene Merz, que en ningún momento ha mencionado a España.

"Debemos retomar desde Europa la iniciativa de abrir un diálogo con Rusia. Y será entonces cuando se defina el formato", ha argumentado el presidente francés, Emmanuel Macron, que coincide con Merz en que el E3 "se ha impuesto como un formato pertinente en términos de seguridad".

Sin embargo, Polonia y los países pequeños se oponen a que Alemania, Francia y Reino Unido monopolicen el proceso. Reclaman que ese papel recaiga en los dirigentes de la UE, en particular en António Costa y en la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, porque representan los intereses del conjunto de los Veintisiete y no los de un Estado miembro en particular.

"Tenemos muchos formatos, pero, sobre todo, tenemos instituciones europeas: tenemos la Comisión, tenemos a su presidenta y tenemos a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores. Por tanto, no buscaría a la fuerza nuevos formatos, sino que invertiría cada vez más en una posición común y unitaria, representada por las instituciones europeas", ha argumentado el primer ministro polaco, Donald Tusk.

Volodímir Zelenski, Ursula von der Leyen y António Costa, durante la cumbre de Dublín Unión Europea

"En primer lugar, hay que tener un sitio en la mesa. Creo que sería importante que, si se celebran conversaciones sobre Europa y Ucrania, Europa también esté presente. En segundo lugar, debemos acordar conjuntamente qué vamos a decir en esa mesa. El contenido es aún más importante que la persona. Y, en tercer lugar, creo que ya tenemos un representante: nosotros, los jefes de Gobierno, hemos elegido al presidente Costa", afirma el luxemburgués Luc Frieden.

La Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad se ha postulado para ser ella misma la que represente a la UE en las conversaciones con Moscú, aunque la mayoría de los Estados miembros la descarta por considerarla demasiado hostil a Rusia. "En materia de seguridad europea, los Tratados son muy, muy claros: quienes representan a Europa son António Costa y la Alta Representante y vicepresidenta de la Comisión", ha dicho Kallas.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, considera que designar a un representante único de la UE no es una prioridad, dado que Rusia no tiene voluntad de alcanzar la paz. Frederiksen arremetió contra el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, por haber telefoneado a Putin hace un par de semanas, rompiendo así un año de ausencia de contactos al máximo nivel.

"Todavía no veo ninguna señal por parte de Rusia de que quiera la paz. Por eso creo que lo más importante que podemos hacer en esta reunión, tanto hoy como mañana, es garantizar que Ucrania disponga de armas para defenderse y de recursos económicos para seguir manteniendo en funcionamiento el país", alega Frederiksen.

En contraste, el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, anfitrión de la cumbre porque su país ocupa la presidencia de turno de la UE, insiste en que "debe haber un liderazgo claro y coherente de la Unión Europea en esa mesa de negociación".

"Hay algunos candidatos evidentes, aunque no voy a especular sobre nombres. Lo que está claro es que necesitamos una voz unitaria, acordada por los Veintisiete, que represente a la UE en esas conversaciones", ha insistido.