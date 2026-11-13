Meloni y oposición cierran filas en Italia frente al caos de alertas falsas en escuelas con excepción del 'ultra' prorruso Vannacci

Las investigaciones señalan que las falsas alarmas se enviaron desde servidores en Filipinas, Taiwán y Pakistán para dificultar el rastreo de los ciberataques.

La formación ultraderechista y prorruso Futuro Nacional, liderada por Roberto Vannacci, fue la única en desmarcarse del consenso, criticando que se responsabilice a Rusia para justificar el gasto militar.

El Gobierno de Giorgia Meloni y los principales líderes de la oposición mostraron una imagen de unidad nacional y acordaron colaborar para reforzar la ciberseguridad ante estos actos de 'guerra híbrida'.

Más de 3.700 centros educativos en Italia sufrieron una segunda jornada de falsas amenazas de bomba masivas por correo electrónico, aunque solo 77 fueron evacuados tras el nuevo protocolo del Gobierno.

Un total de 3.778 centros educativos de toda Italia han recibido este jueves correos electrónicos anónimos con falsas amenazas de bomba, en la segunda jornada consecutiva de envíos masivos de falsas alarmas. Tras las nuevas directrices del Gobierno para no desalojar los colegios cuando hay indicios fehacientes de riesgo, no obstante, solo se evacuaron 77.



En 36 de ellos, las actividades lectivas pudieron "reanudarse durante la misma mañana", según el balance provisional difundido por el Gobierno italiano en un comunicado. La cifra supone una notable normalización con respecto al miércoles, cuando alrededor de 6.000 centros recibieron amenazas similares y las clases quedaron interrumpidas en gran parte del país.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha tachado el envío masivo de correos amenazantes de acto de "guerra híbrida". La primera ministra Giorgia Meloni, que asistía a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Dublín, ha afirmado que el objetivo de estos actos consiste en "sembrar el caos y la desconfianza".

Para evitar nuevas evacuaciones masivas de alumnos, el Ejecutivo, a través de los ministerios del Interior y de Educación liderados por Matteo Piantedosi y Giuseppe Valditara, distribuyeron instrucciones para no desalojar los centros y proseguir con normalidad las clases salvo que se detectasen "específicos y fundados motivos de alarma".



Además, las autoridades italianas han celebrado en el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo en Roma, una reunión técnica del Comité Interministerial para la Seguridad de la República (CISR) para estudiar medidas que impidan que "amenazas infundadas" paralicen servicios esenciales y para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes, personal escolar y familias.

Las reuniones en el Palacio Chigi han contado con la participación de los líderes de la oposición y con la intervención de la propia Meloni, que ha calificado el coloquio de "franco pero productivo". La primera ministra se ha declarado satisfecha de haber dado una imagen de "unidad" de la clase política, "apartando nuestras divisiones".

La primera ministra italiana Giorgia Meloni con su homólogo irlandés, Micheal Martin, en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) REUTERS/Cathal McNaughton

Meloni también ha aclarado que no pide "un cheque en blanco", respondiendo a la líder de los socialistas, Elly Schlein del Partido Democrático. "Nosotros, como oposición, estamos plenamente disponibles para colaborar frente a amenazas que pretenden desestabilizar el país y crear alarma, pero no daremos un cheque en blanco al Gobierno para tomar decisiones", advertía.

Las fuerzas de izquierda han planteado a la jefa del Ejecutivo que se reviertan los recortes en ciberseguridad y se destinen partidas adicionales para proteger los servicios públicos. Además, han acordado con Meloni que los resultados del nuevo protocolo sean explicados en las Cámaras del Parlamento.

"Ha sido un muy buen encuentro en cuanto a método, pero no tanto en cuanto a méritos", ha valorado el líder de los liberales de Italia Viva, Matteo Renzi. "¿Cómo se han estado gastando los fondos hasta ahora?", se preguntaba. "La alarma de ayer se podría haber resuelto con un buen antivirus", ironizaba.

Giuseppe Conte, líder de los populistas del M5S, ha declarado la "máxima disponibilidad para colaborar" pero ha advertido que no se les puede hacer "responsables" cuando la oposición no controla ningún ministerio. "Aquí no hay distinciones entre la mayoría y la oposición cuando el país puede terminar bloqueado por email. Necesitamos protocolos".

Roberto Vannacci, líder del partido 'ultra' italiano Futuro Nacional REUTERS/Remo Casilli

La única excepción ha sido el partido ultraderechista Futuro Nacional del exmilitar Roberto Vannacci, que ha amenazado la hegemonía del movimiento de Meloni, Hermanos de Italia, sobre la derecha italiana. Este nuevo partido es euroescéptico y contrario a la OTAN, y aboga por acercarse a la Rusia de Vladimir Putin.

Aunque ha admitido "la gravedad" de la situación, Vannacci ha lamentado que se tenga al Kremlin como "hombre del saco" ante cualquier sospecha de 'guerra híbrida', aprovechando para criticar el proyecto de rearme europeo que impulsa la UE a raíz de la guerra de Ucrania y las retiradas de tropas estadounidenses por parte de Donald Trump.

"Visto que debemos tragarnos de paso un 'ReArm Europe' que vale 800 mil millones de euros y un incremento del gasto militar, que irán a las armas y no a los sistemas de ciberseguridad, nos tenemos que crear un enemigo. Y qué mejor enemigo que Rusia, Putin y el Kremlin para generar esta idea de ataque contra nosotros", ha insinuado.

La investigación del correo masivo, firmado por un tal Mikhail Andropov y el 'Vilayat de Misoginistán', ha determinado que los 'hackers' han realizado los envíos desde los servidores de centros escolares de Filipinas, Taiwán y Pakistán, en un intento de borrar pistas según los analistas.

Entre las medidas acordadas en el Palacio Chigi figura el envío de nuevas directrices operativas a las prefecturas, equivalentes a las Delegaciones del Gobierno en España, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios públicos sin comprometer la seguridad.



Asimismo, se constituirá una mesa técnica restringida para establecer una base de procedimientos y herramientas que permitan articular medidas de intervención a corto, medio y largo plazo. El gobierno de Meloni avanzó que las actuaciones no se limitarán a los centros educativos sino que abarcarán también a "otros posibles objetivos".



Para cada sector, las administraciones centrales competentes indicarán los elementos útiles para identificar rápidamente las amenazas infundadas y definir criterios, procedimientos y cadenas de mando, concluye el documento.