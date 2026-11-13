España se queda fuera del equipo de negociación pactado por la UE para hablar con Rusia sobre la paz en Ucrania

La ausencia de Pedro Sánchez en la cumbre de Dublín motivó la exclusión de España al no delegar su representación en otro líder.

El grupo estará formado por el E5 (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Polonia), junto a la Comisión y el Consejo Europeo.

Al final, la ausencia de Pedro Sánchez de la cumbre de Dublín para participar en el arranque de la campaña electoral le ha salido cara a España. Nuestro país se ha quedado fuera del equipo negociador acordado por los líderes europeos para hablar con Rusia sobre la paz en Ucrania, del que sí forman parte los otros grandes países del continente: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Polonia.

Ante la falta de acuerdo para designar a un representante único que negocie con Rusia, como reclamaban tanto Ucrania como Estados Unidos, los líderes europeos han optado por una fórmula salomónica de representación ampliada: junto a los cinco países, también participarán representantes de la Comisión y del Consejo.

"Hoy los líderes han acordado que nuestro equipo europeo para las negociaciones de paz en Ucrania estará integrado por las instituciones de la UE y los países del grupo E5", ha explicado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la rueda de prensa final del Consejo Europeo.

"Nuestros principios y nuestras posiciones en estas negociaciones siguen siendo bien conocidos, y nuestro equipo europeo continuará actuando en estrecha coordinación y con plena unidad. Europa debe hablar con una sola voz, clara y unida, en todos los debates que configuren el futuro de Ucrania y del mundo".

"En última instancia, este es un esfuerzo colectivo. Solo Ucrania tiene legitimidad para decidir sobre las cuestiones relativas a su territorio y su soberanía. La Unión Europea desempeña un papel central en los debates sobre el futuro europeo de Ucrania, su reconstrucción y su prosperidad (...) Trabajaremos como un equipo europeo en esta tarea y seguiremos colaborando para ayudar a Ucrania a alcanzar una paz justa y duradera", ha concluido Costa.

Sánchez justificó su ausencia en la cumbre de Dublín alegando que no se iba a tomar ninguna decisión. Tampoco delegó la representación de España en ningún otro líder. En esto actuó de forma distinta al primer ministro neerlandés, Rob Jetten, y al belga Bart De Wever, que tampoco han asistido, pero dejaron su voto en manos del luxemburgués Luc Frieden.

Al final, los líderes sí han tomado decisiones sobre cómo estará representada Europa en las negociaciones de paz sobre Ucrania, y lo han hecho sin contar con España.

La ausencia de Sánchez ha dejado a nuestro país fuera de las conversaciones en las que se acordó la composición del grupo. En Dublín solo estaba el embajador permanente de España ante la UE, Marcos Alonso, que ni siquiera tenía acceso a la sala donde se reunían los jefes de Estado y de Gobierno.