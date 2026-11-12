Zelenski pide a la UE nombrar un negociador con Putin para evitar que Rusia y EEUU pacten a dos el futuro militar de Europa

Rusia presume de negociar directamente la arquitectura europea con EE. UU. y rechaza la presencia europea mientras busca dividir la postura del bloque continental.

Los Veintisiete debatirán su representación en una cumbre informal en Dublín, mientras surgen diferencias internas sobre quién debe asumir el cargo y cuándo designarlo.

El presidente ucraniano advierte del riesgo de un "Yalta 2.0" tras las conversaciones iniciadas en Abu Dabi entre Washington, Moscú y Kiev sin representación formal de la Unión Europea.

Volodímir Zelenski exige a los países europeos nombrar un único negociador antes de noviembre para evitar que Estados Unidos y Rusia pacten a solas el futuro marco de seguridad del continente.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este martes a los países europeos que decidan de una vez quién va a representarlos en las negociaciones con Rusia. Lo hizo en Copenhague, junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y se atrevió, además, a dar un ultimátum: "En noviembre, no más tarde".

El presidente ucraniano quiere una sola persona, con mandato de la Unión Europea y de aliados de fuera como Reino Unido o Noruega y, a ser posible, elegida en la reunión que celebra el día 19 en Berlín la llamada Coalición de los Dispuestos, los países comprometidos a garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra.

Tanta prisa se explica por el cariz que estaba tomando la discusión en Abu Dabi, donde Estados Unidos ha sentado estos días a rusos y ucranianos en la misma mesa por primera vez desde febrero sin contar en absoluto con sus supuestos aliados europeos.

Lo que allí se ha negociado va más allá de la guerra en sí, y eso inquieta en Kiev. Tras verse en la Casa Blanca con un emisario de Vladímir Putin, Donald Trump anunció la semana pasada un gran acuerdo que "va a abarcar algo más que Ucrania" y que podría alcanzar a toda Europa.

Su yerno y enviado gubernamental, Jared Kushner, habló este martes de un nuevo marco de seguridad entre rusos, ucranianos y europeos que garantice "décadas, si no siglos, de paz". No es un hombre de pequeños objetivos.

Zelenski teme que estemos ante un intento de repartirse el continente como en 1945 y así lo dijo en la CNN: "No queremos un Yalta 2.0".

Kirilo Budánov, su jefe de gabinete, admitió este miércoles que las conversaciones habían sido "duras", y el único resultado tangible es un intercambio de prisioneros que, según la parte rusa, podría concretarse en dos o tres semanas.

Ahead of the Abu Dhabi talks, Russia’s lead negotiator, Vladimir Medinsky, struck a defiant tone, insisting Moscow would take every inch of Ukrainian territory it claims as “our land” “one way or another.” “Let the European newspapers continue to live in the world of their illusions,” he added. That was Moscow’s public posture going into the talks, its lead negotiator was presenting Russia’s territorial demands as an inevitability. — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) November 11, 2026

El jefe de la delegación enviada por el Kremlin, Vladimir Medinski, aseguró en cambio que el asunto central había sido la arquitectura de seguridad europea y que en algunos puntos se había producido un entendimiento. No especificó entre quiénes.

Medinski presumió de no haber cruzado palabra con los asesores de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, que aguardaban en la ciudad para reunirse con ucranianos y estadounidenses: "No entendemos muy bien en calidad de qué están aquí". Podrán sumarse a la negociación, añadió, "cuando se les despierte la conciencia".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha aceptado que los Veintisiete debatan este viernes en Dublín quién debe representarlos. Por ahora, esa es toda la respuesta de la Unión Europea.

La cumbre es informal y de ella no puede salir ninguna decisión. Tampoco apunta a que se vaya a llegar a ningún acuerdo: Italia quiere dejar el nombramiento para diciembre y Polonia prefiere que el representante sea el propio Costa o la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Omar Havana Reuters

Kushner pedirá este jueves a Putin en Moscú que admita a los europeos en la negociación. Eso sí, el yerno de Trump bromeó con que convencer a Rusia le parece más fácil que ver a Europa elegir a un solo enviado.

Mucho mapa para poco ejército

El temor de Zelenski a un nuevo Yalta tiene fundamento, aunque Rusia no está en condiciones de quedarse con lo que le concedan sobre el papel. Su ejército lleva más de cuatro años y medio intentando someter a Ucrania, un país mucho más pequeño, y en lo que va de 2026 apenas ha movido el frente.

Ni siquiera ha conseguido ocupar entera la región de Donetsk, la misma que Medinski sigue reclamando en la mesa de negociación.

El propio Putin reconoció el 1 de octubre, ante el foro de expertos de Valdái, que la OTAN es un enemigo que dobla a Rusia en tamaño. La víspera, el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, había afirmado que el presidente ruso sabía de sobra que nunca podría ganar una guerra abierta.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, saluda al vicepresidente Carlos Cuerpo durante el Ecofin de este lunes en Bruselas Unión Europea

A Estados Unidos le ocurre con Irán algo parecido a lo de Rusia en Ucrania. Lo atacó junto con Israel el 28 de febrero. Han pasado más de ocho meses, el estrecho de Ormuz continúa medio cerrado y Trump se conforma con mantener lo que él mismo llamó este lunes el "statu quo".

Por el camino, los republicanos han perdido el Congreso en las legislativas del 3 de noviembre. Tanto Putin como Trump sobrestimaron sus fuerzas ante rivales que creían menores. La Europa de la OTAN, con dos potencias nucleares dentro, es un adversario bastante más potente que los dos países atacados.

Conquistarla por la fuerza queda, por tanto, fuera del alcance de Moscú mientras en ella haya democracias liberales dispuestas a defenderse juntas. Lo que sí puede intentar el Kremlin es que dejen de actuar como un bloque.

Para eso dispone de dos herramientas que maneja desde hace años con más soltura que sus tanques. Una es la injerencia en la vida política de cada país, hasta conseguir gobiernos que le deban algo.

La otra es el miedo, alimentado con la amenaza periódica de un holocausto nuclear, para que los votantes acaben prefiriendo cualquier arreglo a la incertidumbre. En la injerencia, además, ha encontrado un aliado en Washington.

Trump y Putin, juntos

El pasado mes de abril, J. D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, viajó a Budapest cinco días antes de las elecciones húngaras a pedir el voto para Viktor Orbán. El entonces primer ministro se había dedicado durante cuatro años a bloquear una y otra vez la ayuda de Bruselas a Ucrania.

Por esas fechas, The Washington Post publicó que los servicios secretos rusos estaban maniobrando para inclinar la votación a favor del líder ultraderechista. Estados Unidos y Rusia respaldaban así, cada uno con sus métodos, al mismo candidato.

No estamos hablando de una excentricidad aislada del vicepresidente: la Estrategia de Seguridad Nacional que la Casa Blanca publicó en diciembre de 2025 celebra la influencia creciente de los "partidos patrióticos europeos" y promete apoyo a sus aliados políticos en el continente.

La cumbre de Trump y Putin en Alaska. Reuters

Vance ya había reclamado en Múnich, en febrero de 2025, que se levantaran los cordones sanitarios a la ultraderecha, y aprovechó aquel viaje para reunirse con Alice Weidel, colíder de Alternativa para Alemania (AfD). Antes, en 2018, Steve Bannon, exasesor de Trump y líder del movimiento MAGA, había lanzado desde Bruselas una plataforma para agrupar a los partidos nacionalistas europeos.

Es el viejo "divide y vencerás". A Washington y a Moscú les resulta más cómodo entenderse uno a uno con dirigentes afines que negociar con veintisiete gobiernos que hablan con una sola voz… de ahí que el negociador único que reclama Zelenski sea justo lo que menos les conviene.

En Francia y en Alemania, los dos países que sostienen históricamente la Unión Europea, esa estrategia ruso-estadounidense tiene posibilidades de éxito. Marine Le Pen, candidata de Agrupación Nacional, ronda el 35% en los sondeos para la primera vuelta de las presidenciales de abril.

Por su parte, la AfD, que en septiembre arrasó en las regionales de Sajonia-Anhalt, encabeza las encuestas nacionales con unos ocho puntos de ventaja sobre los democristianos de Friedrich Merz, aunque carecería de aliados en el parlamento que la pudieran aupar a la cancillería.

Ahora bien, las urnas llevan meses dando disgustos a Washington y a Moscú. Orbán perdió por casi quince puntos pese al mitin de Vance. En Serbia, Aleksandar Vučić, uno de los dirigentes balcánicos más próximos a Moscú, cayó el 25 de octubre ante una lista de estudiantes que logró la mayoría absoluta.

La derrota republicana del día 3, por último, ha hecho que los protegidos europeos de Trump tomen distancia. Weidel la atribuyó a la guerra de Irán, y Jordan Bardella, presidente del partido de Le Pen, se desmarcó de la política exterior de la Casa Blanca.

Santiago Abascal, candidato a la presidencia del gobierno por Vox, zanjó el asunto diciendo que él está en España y no en Míchigan. El apoyo de Washington ha dejado de ser una baza que exhibir en campaña.

La bomba que no se puede tirar

Cuando la política falla, a Putin le queda el miedo. De hecho, es fácil saber cuándo las cosas van mal en el frente: coincide con que los Medvedev o los Soloviov de turno empiezan a hablar de armas nucleares.

Sin ir más lejos, a finales de septiembre, Rusia hizo llegar a la OTAN un documento en el que se declaraba dispuesta a emplear todo su arsenal, incluido el nuclear, si alguien intentaba aislar Kaliningrado, el territorio ruso encajado entre Polonia y Lituania.

Karol Nawrocki durante un mitin. Reuters

Con todo, la amenaza nuclear, como la militar en general, tiene poco recorrido porque Francia y Reino Unido también son potencias atómicas. Emmanuel Macron anunció en marzo que ampliará su arsenal y abrió conversaciones con ocho países europeos, entre los que no figura España, para extenderles su paraguas nuclear.

Hasta el presidente polaco, Karol Nawrocki, reclama desde febrero un arma propia. Un ataque tendría respuesta, como en la Guerra Fría. Destrucción Mutua Asegurada.

Eso no quiere decir que la amenaza nuclear no funcione como arma política y social, igual que los sabotajes y los ciberataques que los gobiernos europeos atribuyen a Moscú.

Alemania acusó formalmente a Rusia en septiembre de haber intentado atentar en agosto con un dron cargado de explosivos contra un avión de carga ucraniano en el aeropuerto de Leipzig. Es lo que se conoce como "guerra híbrida", y su objetivo son los votantes, a los que se intenta convencer de que apoyar a Ucrania sale demasiado caro.

El Kremlin cree que puede ganar a ese juego porque en los países europeos la opinión pública cuenta y en Rusia no. Afortunadamente. Otra cosa es que eso le garantice ningún triunfo.

Los votantes que pueden asustarse son los mismos que acaban de dar la espalda en Budapest y en Belgrado a los candidatos más cercanos a Moscú. Tampoco ayuda el aliado que se ha buscado.

En cuestión de semanas, la Casa Blanca ha pactado con Rusia la compra de diésel y ha congelado por decreto nuevas sanciones, pero también ha autorizado la venta a Kiev de interceptores Patriot y ha restablecido el sistema Starshield.

De esos bandazos no se libran ni Putin ni los europeos a los que Zelenski pide que decidan el día 19 en Berlín quién habla por ellos. Tener a Trump al lado como socio es lo más parecido a tener a un mono con dos pistolas.